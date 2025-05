Clair Obscur Expedition 33: Glücklicher Zufall? Game Director verrät sein Erfolgsgeheimnis

Mit „Clair Obscur: Expedition 33“ gelang dem französischen Indie-Studio Sandfall Interactive der wohl größte Überraschungshit der jüngsten Vergangenheit. Doch was ist das Erfolgsgeheimnis? Das hat Game Director Guillaume Broche jetzt in einem Interview verraten - gestand aber auch, dass er „wirklich, wirklich, wirklich Glück“ hatte.

Bis vor kurzem dürften wohl nur die Wenigsten das französische Indie-Studio Sandfall Interactive auf dem Zettel gehabt haben, doch seit der Veröffentlichung von „Clair Obscur: Expedition 33“ ist das 32 Personen starke Entwicklerteam in aller Munde. Schließlich ist es gelungen, mit dem JRPG einen der größten Überraschungserfolge überhaupt abzuliefern.

Aktuell thront „Clair Obscur: Expedition 33“ auf der Liste der bislang bestbewerteten Spiele des Jahres, konnte hervorragende Verkaufszahlen verbuchen und erhält Lob aus der gesamten Branche und darüber hinaus – selbst der französische Präsident wurde auf das Spiel aufmerksam. Doch was ist das Erfolgsgeheimnis des kleinen Studios? Darüber sprach Game Director Guillaume Broche jetzt in einem Interview.

Broches Erfolgsphilosophie: Authentizität siegt

So wurde Broche in einem Interview (via GamesRadar) mit dem Indie-Studio Pirate Software danach gefragt, ob er einen Rat für angehende Entwickler hätte. Doch bevor der Entwickler über seine Philosophie sprach, machte er deutlich, dass man seine Worte doch „mit Vorsicht genießen sollte“, denn er schätzt sich „wirklich, wirklich, wirklich glücklich, dass die Sterne so günstig standen“.

Dann aber verriet er, was seiner Meinung nach das allerwichtigste ist: „Du musst kein Spiel entwickeln, von dem du glaubst, dass es den Leuten gefällt, sondern ein Spiel, das dir gefällt.“ Ein Ratschlag, denn man in dieser Form vielleicht schon des Öfteren gehört hat, doch Broche betonte, dass er schon oft gesehen haben, wie Entwickler genau daran scheitern würden.

„Was kreative Entscheidungen angeht“, stellte er klar, „sollte es mir im Spiel nicht gefallen, dann kommt es nicht rein“. Und auch wenn das vielleicht „narzisstisch“ klingen mag, „ist es so: Wenn es den Spieler wirklich, wirklich tief berührt, wird es meiner Meinung nach nicht scheitern“. Allerdings fügte Broche auch hinzu, dass er das Glück hatte, dass sein persönlicher Geschmack „Mainstream“ sei und „von vielen Leuten geschätzt“ werde.

Ein Spiel, das „ein Gefühl von Ehrlichkeit, Wahrheit und Freude vermittelt, wird immer Anklang finden“

Doch zu Beginn der Entwicklung von „Clair Obscur: Expedition 33“ glaubte auch Broche, „dass dieses Spiel eine Nische sein werde“. Doch er glaubt, dass ein Spiel „immer Anklang finden wird, wenn es ein Gefühl von Ehrlichkeit, Wahrheit und Freude vermittelt, und ich denke, das ist wirklich, wirklich wichtig.“

„Auch bei aktuellen Spielen, selbst bei den Indie-Titeln, die groß rauskamen, sind es immer jene, die sich sehr authentisch und echt anfühlen. Es sind die Spiele, die die Teams selbst spielen wollten, und nicht die, von denen sie dachten, dass die Leute sie spielen wollen“, so Broche weiter.

Abschließend lobte Broche aber auch sein „erstaunliches Team“, dessen Qualität ihn selbst so beeindruckt, dass er es „bis heute nicht glauben kann“. Umso beeindruckender ist auch, wie die Mitarbeiter von Sandfall Interactive zusammengefunden haben: Bereits Anfang Mai verriet Broche an anderer Stelle, wie er sein Team auf eher ungewöhnliche Art und Weise zusammengetrommelt und unter anderem via Reddit angeworben hat.

