Days of Play 2025: PS5 Pro, PSVR 2, Zubehör & Spiele – Übersicht der Angebote vorab enthüllt

Wie seit dem Wochenende bekannt ist, kehren die "Days of Play" noch in dieser Woche zurück. Dank einer geleakten Liste, die Insider Gaming vorliegt, wissen wir nun auch, welche Deals in diesem Jahr zu erwarten sind.

Am Wochenende sickerte durch, dass die „Days of Play“ in diesem Jahr mit zahlreichen Angeboten zurückkehren. Während eine offizielle Ankündigung seitens Sony noch aussteht, wurden den Kollegen von Insider Gaming bereits Listen mit allen Angeboten der jeweiligen Regionen zugespielt – darunter auch Europa.

Im Rahmen der am 28. Mai startenden „Days of Play 2025“ sinken neben den PS5-Konsolen auch zahlreiches Zubehör sowie viele Spiele im Preis. So bietet Sony die Slim-Version der PS5 mit Laufwerk beispielsweise für 449,99 Euro an, während der Preis der Digital Edition vorübergehend auf 399,99 Euro fällt.

Beim Kauf der PS5 Pro können Spieler dank der „Days of Play 2025“-Angebote 50 Euro sparen und sich die Konsole für 749,99 Euro sichern. PlayStation VR2 kostet im Aktionszeitraum – sowohl in der Standalone-Version als auch im Bundle mit „Horizon: Call of the Mountain“ – jeweils nur 399,99 Euro.

Controller, Cover und mehr locken mit Angebotspreisen

Wer auf der Suche nach neuen Controllern ist, kommt im Rahmen der Angebote ebenfalls auf seine Kosten. Sony reduziert den Preis verschiedener Farbvarianten um bis zu 27 Prozent auf 54,99 Euro. Ähnliches gilt für die Konsolen-Cover der Standard- und Digital-Editionen der PS5. Hier bewegen sich die Preise je nach Modell zwischen 39,99 und 54,99 Euro.

Für die beiden DualSense Edge-Modelle wird ein Rabatt von 14 Prozent gewährt, wodurch der Preis von 219,99 Euro auf 189,99 Euro sinkt. Weitere Angebote betreffen unter anderem die Pulse Explore Earbuds sowie den Access-Controller.

Natürlich werden auch ausgewählte Spiele im Preis gesenkt. Nachfolgend die Übersicht über alle Angebote für Europa.

Spiele-Angebote (PS5)

Spiel UVP (€) Neuer Preis (€) Rabatt (%) Astro Bot 69,99 59,99 14% Demon’s Souls 79,99 39,99 50% Ghost of Tsushima Director’s Cut 79,99 39,99 50% Uncharted: Legacy of Thieves Collection 49,99 19,99 60% Until Dawn (PS5/GER) 69,99 49,99 29% Marvel’s Spider-Man 2 Collector’s Edition 249,99 149,99 40% Lego Horizon Adventures 69,99 39,99 43% Marvel’s Spider-Man 2 79,99 49,99 38% Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 59,99 29,99 50% Horizon Forbidden West 59,99 39,99 33% Horizon Forbidden West Complete Edition 69,99 49,99 29% Horizon Zero Dawn Remastered 49,99 29,99 40% Ratchet & Clank: Rift Apart 79,99 39,99 50% Returnal 79,99 39,99 50% Rise of the Ronin 79,99 49,99 38% Sackboy: A Big Adventure 69,99 29,99 57% The Last of Us Part 1 79,99 39,99 50% The Last of Us Part 2 Remastered 49,99 29,99 40% The Nioh Collection 79,99 29,99 63% God of War: Ragnarok 79,99 39,99 50% Gran Turismo 7 79,99 39,99 50% Helldivers 2 39,99 29,99 25%

Konsolen-Angebote

Produkt UVP (€) Neuer Preis (€) Rabatt (%) PS5 Standard Slim-Konsole (mit 2 DualSense-Controllern) 609,99 509,99 16% PS5 Digital Slim-Konsole (mit 2 DualSense-Controllern) 559,99 459,99 18% PS5 Standard Slim-Konsole 549,99 449,99 18% PS5 Digital Slim-Konsole 499,99 399,99 20% PS5 Pro-Konsole 799,99 749,99 6%

PlayStation VR2

Produkt UVP (€) Neuer Preis (€) Rabatt (%) PSVR2 – Bundle mit Horizon: Call of the Mountain 449,99 399,99 11% PSVR2 (Einzelgerät) 449,99 399,99 11%

Controller

DualSense Wireless Controller (Standard)

Farbe UVP (€) Neuer Preis (€) Rabatt (%) White 74,99 54,99 27% Midnight Black 74,99 54,99 27% Volcanic Red 79,99 59,99 25% Cosmic Red 74,99 54,99 27% Nova Pink 74,99 54,99 27% Starlight Blue 74,99 54,99 27% Galactic Purple 74,99 54,99 27% Grey Camouflage 74,99 54,99 27% Sterling Silver 79,99 59,99 25% Cobalt Blue 79,99 59,99 25% Pearl 79,99 59,99 25% Teal 79,99 59,99 25% Indigo 79,99 59,99 25% Fortnite Limited Edition 84,99 64,99 24%

DualSense Edge Controller

Variante UVP (€) Neuer Preis (€) Rabatt (%) Midnight Black 219,99 189,99 14% White 219,99 189,99 14%

Konsolen-Cover (PS5-Standard-Modell)

Farbe UVP (€) Neuer Preis (€) Rabatt (%) Volcanic Red (Digital) 59,99 44,99 25% Cobalt Blue (Digital) 59,99 44,99 25% Cobalt Blue (Disc) 59,99 44,99 25% Nova Pink (Digital) 54,99 39,99 27% Nova Pink (Disc) 54,99 39,99 27% Galactic Purple (Digital) 54,99 39,99 27% Galactic Purple (Disc) 54,99 39,99 27% Starlight Blue (Digital) 54,99 39,99 27% Starlight Blue (Disc) 54,99 39,99 27% Grey Camouflage (Digital) 54,99 39,99 27% Grey Camouflage (Disc) 54,99 39,99 27% Midnight Black (Digital) 54,99 39,99 27% Midnight Black (Disc) 54,99 39,99 27% Cosmic Red (Digital) 54,99 39,99 27% Cosmic Red (Disc) 54,99 39,99 27%

Konsolen-Cover (PS5-Slim-Modell)

Farbe UVP (€) Neuer Preis (€) Rabatt (%) Midnight Black 54,99 44,99 18% Sterling Silver 59,99 49,99 17% Cobalt Blue 59,99 49,99 17% Pearl 64,99 54,99 15% Teal 64,99 54,99 15% Indigo 64,99 54,99 15%

Zubehör

Produkt UVP (€) Neuer Preis (€) Rabatt (%) Access Controller 89,99 69,99 22% Pulse Explore Earbuds – Midnight Black 219,99 189,99 14% Pulse Explore Earbuds – White 219,99 189,99 14%

Shapes of Play

Produkt UVP (€) Neuer Preis (€) Rabatt (%) Shapes of Play: Battle – Game Board 49,99 29,99 40% Shapes of Play: Recharge – Fidget Toy 39,99 23,99 40% Shapes of Play: Create – Magnetic Blocks 84,99 50,99 40%

Weitere Meldungen zu Days of Play 2025.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren