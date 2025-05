EA Sports F1 25: Inklusive 8K & 120 FPS – Codemasters stellt PS5 Pro-Features vor und lobt PSSR

Im vergangenen Jahr gehörte Codemasters‘ Rennspiel „EA Sports F1 24“ neben der Weltraum-Sandbox „No Man’s Sky“ zu den ersten Titeln, die auf der PS5 Pro einen 8K-Modus unterstützten.

Zum Wochenbeginn bestätigten die Entwickler von Codemasters in einem Interview die technischen Verbesserungen und Grafik-Modi, auf die sich Spieler in diesem Jahr auf der PS5 Pro freuen dürfen. Neben zahlreichen grafischen Optimierungen kehrt in „EA Sports F1 25“ auch die Unterstützung für 8K-Bildschirme zurück.

Unter dem Strich bietet die PS5 Pro drei unterschiedliche Grafik-Modi, mit denen Codemasters allen Spielerpräferenzen gerecht werden möchte.

Diese Modi warten auf der PS5 Pro

Den Anfang macht der Qualitäts-Modus. Bei einer aktivierten Unterstützung des KI-Upscalers PSSR bietet dieser Modus eine Darstellung in 4K und 60 Bildern die Sekunde. Zudem ist das Raytracing auf den Strecken aktiviert. Der Performance-Modus liefert 4K für 120-FPS-Bildschirme und bietet laut Codemasters ein „besonders flüssiges Spielerlebnis“.

Im Vergleich mit dem Performance-Modus auf dem Standard-Modell der PS5 profitieren die Spieler dank der höheren Auflösung von einem sichtbar schärferen Bild.

Abschließend gibt es den Auflösungs-Modus, den Codemasters im vergangenen Jahr mit der PS5-Pro-Unterstützung von „EA Sports F1 24“ einführte. Der Auflösungs-Modus läuft mit 8K bei 60 FPS und unterstützt Raytraced Dynamic Diffuse Global Illumination (RT DDGI) auf den Strecken. Ambient Occlusion, Spiegelungen, Schatteneffekte und RT DDGI sind zudem in Zwischensequenzen, im Foto-Modus und in Wiederholungen bei 8K mit 30 FPS enthalten.

Dank der zusätzlichen Leistung der Konsole kann der Splitscreen-Multiplayer von „EA Sports F1 25“ auf der PS5 Pro in 60FPS und „ohne grafische Abstriche“ gespielt werden.

Entwickler wurden zu Fans von PSSR

Wie Produzent Si Lumb erklärte, war ursprünglich gar nicht geplant, PSSR in „EA Sports F1 24“ als Upscaler zu verwenden. Dies änderte sich jedoch, als das Team den KI-Upscaler ausführlich testete. Lumb: „Beim Testen stellte sich jedoch heraus, dass es so gut darin war, das Eingangssignal in eine hochauflösende Ausgabe zu transformieren, dass wir tatsächlich Raytracing-Reflexionen in doppelter Auflösung als Eingabe verwenden konnten.“

„Zudem konnten wir uns darauf verlassen, dass die KI ein Bild mit deutlich höherer Qualität erzeugt. Das wäre mit unserem eigenen TAA-Upscaler nicht möglich gewesen“, heißt es weiter.

„Da wir in F1 25 im Wesentlichen die gleiche Lösung wie in F1 24 verwenden, profitieren wir von derselben hohen Qualität. Nur mit deutlich mehr LIDAR-gescannten Strecken, auf denen man die höhere Dichte und den Qualitätsschub des Qualitäts-Modus sehen kann“, führte Lumb aus.

„Mit Blick auf die Zukunft – ohne derzeit etwas Konkretes ankündigen zu können – freuen wir uns darauf, zu erkunden, in welchen weiteren Bereichen unseres Titels wir Technologien wie PSSR einsetzen können, um neue Ziele in puncto visueller Qualität auf Konsolenhardware zu erreichen.“

„EA Sports F1 25“ erscheint am 30. Mai 2025. Käufer der Iconic Edition können bereits am 27. Mai 2025 loslegen.

