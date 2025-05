Elden Ring: Spielerverteilung, Abschlussraten & Spielzeit – Beeindruckende Statistiken zum RPG-Hit

In einem Bericht befassen sich die Marktforscher von Alinea Analytics ausführlich mit dem Erfolg von "Elden Ring". Es warten Statistiken zu Spielzeiten, der Anzahl freigeschalteter Platin-Trophäen sowie ein Vergleich mit anderen Größen wie "Baldur's Gate 3".

Zu den erfolgreichsten Rollenspielen der vergangenen Jahre zählt zweifelsohne FromSoftwares „Elden Ring“, das 2022 erschien und Kritiker wie Spieler gleichermaßen begeisterte.

Im Rahmen eines aktuellen Berichts analysierten die Marktforscher von Alinea Analytics den Erfolg von „Elden Ring“. Laut den Erhebungen der Analysten zählte das düstere Fantasy-RPG bis zum 22. Mai 2025 knapp 36 Millionen Spieler. Den größten Anteil stellt dabei Steam mit 15,7 Millionen Nutzern. Das entspricht 43 Prozent aller „Elden Ring“-Spieler.

Auf dem zweiten Platz folgen die PlayStation-Plattformen mit 13,2 Millionen Spielern. Das Schlusslicht bilden die Xbox-Plattformen mit 7,4 Millionen Nutzern, die sich in die Welt von „Elden Ring“ wagten.

Spielzeit übertrifft viele Live-Service-Titel

Weiter geht aus der Analyse von Alinea Analytics hervor, dass es sich bei „Elden Ring“ um einen Titel handelt, der die Spieler langfristig fesselt. In vielen Fällen beschäftigten sich die Nutzer länger mit dem Rollenspiel als mit aktuellen Live-Service-Titeln.

So spielten beispielsweise 64 Prozent der „Elden Ring“-Spieler auf Steam das RPG länger als 50 Stunden. Auf den PlayStation-Systemen liegt dieser Wert immerhin noch bei 49 Prozent. Zu den Spielzeiten auf den Xbox-Konsolen machten die Analysten keine Angaben.

Ebenfalls beeindruckend: Sieben Millionen Nutzer und somit 44,7 Prozent aller Spieler auf Steam verbrachten mehr als 100 Stunden mit „Elden Ring“. Für die PlayStation-Konsolen gibt Alinea Analytics diesen Wert mit 36,7 Prozent an. In den Zahlen inbegriffen sind 2,1 Prozent (Steam) beziehungsweise 2,7 Prozent (PlayStation) der Nutzer, deren Spielzeit in „Elden Ring“ bei über 500 Stunden liegt.

Allerdings sprach „Elden Ring“ längst nicht jeden an. Die Analysten weiter: „PlayStation-Spieler machen einen dreimal so hohen Anteil an Spielern aus, die Elden Ring weniger als fünf Stunden gespielt haben. Das deutet darauf hin, dass der Titel nicht bei allen auf der Plattform Anklang fand – möglicherweise wegen des hohen Schwierigkeitsgrads.“

Rund jeder zehnte Spieler schaltete die Platin-Trophäe frei

Doch nicht nur die hohe Spielzeit stellt das Engagement der „Elden Ring“-Community unter Beweis. Selbiges gilt für die Trophäen beziehungsweise Achievements. 10,9 Prozent der Spieler auf PS5 und PS4 gelang es demnach, alle Trophäen freizuschalten und sich somit die recht knackige Platin-Trophäe von „Elden Ring“ zu sichern.

Während auf Steam 10,7 Prozent aller Spieler sämtliche Achievements freischalteten, waren es auf den Xbox-Konsolen gerade einmal 3,7 Prozent. Doch wie schlägt sich „Elden Ring“ im Vergleich mit anderen großen Rollenspielen?

Diese Frage beantwortet die folgende Übersicht.

Elden Ring liegt mit 42,6 % in der Kategorie von 100 bis 500 Spielstunden klar in Führung. Ein Beweis für seine riesige offene Welt, die Vielfalt an Builds und die Wiederspielbarkeit durch New-Game-Plus-Modi.

Baldur’s Gate 3 erreicht in derselben Kategorie 32,3 % und unterstreicht damit ebenfalls seine hohe Wiederspielbarkeit, die durch zahllose Erzählpfade, Romanzen und alternative Enden geprägt ist.

Diablo 4 liegt mit 26,7 % zwar etwas zurück, verzeichnet aber dennoch eine treue Spielerschaft. vermutlich gestützt durch saisonale Inhalte und Updates.

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren