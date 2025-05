Half-Life 3: Das Ende der legendären Reihe? Insider heizt Spekulationen an

„Half-Life 2“ wurde ursprünglich bereits 2004 veröffentlicht und so warten Fans der Reihe bereits seit über 20 Jahren auf die Fortsetzung von Dr. Gordon Freemans Reise. Offiziell angekündigt wurde „Half-Life 3“ bislang zwar nicht, dass Valve an dem Shooter arbeitet, gilt jedoch als offenes Geheimnis.

Vor allem in den vergangenen Monaten brodelte die Gerüchteküche kräftig: Intern soll die Entwicklung des Spiels bereits Fahrt aufgenommen und die Tests die nächste Phase erreicht haben. Mike Shapiro, der Synchronsprecher des ikonischen G-Man, stellte zu Beginn des Jahres sogar eine „unerwartete Überraschung“ für 2025 in Aussicht. Doch so groß die Freude über eine Veröffentlichung von „Half-Life 3“ sein mag, könnte der Titel im Umkehrschluss auch für Enttäuschung bei den Fans sorgen.

Zieht Valve einen Schlussstrich unter Half-Life?

Denn möglicherweise könnte „Half-Life 3“ das Ende von Gordon Freeman und das letzte Spiel von Valves legendärer Marke darstellen. Das berichtet jetzt zumindest der als zuverlässig geltende Branchenkenner Daniel Richtman, auch bekannt als DanielRPK, der zuletzt auch erste Informationen zu „The Last of Us: Part 3“ in Umlauf brachte.

Wie Comicbook berichtet, gab der Leaker jetzt via Patreon zu verstehen, dass die Entwickler „Half-Life 3“ als „letztes Kapitel des Franchise“ entworfen haben und der dritte Teil somit das finale Spiel der Reihe sein wird.

Gestützt wird seine Aussage auch durch den bekannten Valve-Insider Gabe Follower, der bereits im März ein ähnliches Gerücht streute. So hieß es bereits vor zwei Monaten, dass „Half-Life 3“ ein finales Ende ohne Cliffhanger bieten soll. Zudem werde das Spiel von Valve als eine Art „Abschiedsgeschenk an die Community“ betrachtet.

„Ich verstehe, dass dies einige Leute verärgern könnte, und es gefällt mir auch nicht wirklich, aber Half-Life 3 wird das Ende von Gordons Abenteuer sein“, gab Gabe Follower in einem seiner Videos zu verstehen und erklärte, dass „der Handlungsbogen der Hauptcharaktere im Finale des Spiels enden“ wird.

Half-Life 3 angeblich komplett spielbar – Ankündigung noch dieses Jahr?

Ob „Half-Life 3“ allerdings tatsächlich das endgültige Ende der Marke darstellen wird, bleibt abzuwarten. Dass Valve die Reise von Gordon Freeman zu einem zufriedenstellenden Abschluss bringen möchte, scheint alles andere als unwahrscheinlich. Das gesamte Franchise zu begraben, gilt allerdings als fraglich. Auch Gabe Follower zeigte sich optimistisch, dass es vielleicht „in Zukunft einige Spin-offs im Half-Life-Universum“ geben könnte.

Doch bevor es so weit ist, muss zunächst einmal „Half-Life 3“ veröffentlicht werden. Und den neuesten Berichten zufolge scheint der Release tatsächlich endlich in greifbare Nähe zu rücken: Tyler McVicker, ein weiterer Insider, der in den Valve-Kreisen als gut informiert gilt, gab erst zu Beginn dieses Monats zu verstehen, dass das Spiel „von Anfang bis Ende spielbar“ sei.

Aus diesem Grund zeigte er sich überzeugt, dass zumindest eine Ankündigung in diesem Jahr erfolgen wird – möglicherweise sogar auch gefolgt von einer Veröffentlichung. Seinen Aussagen nach sei Valve nur noch damit beschäftigt, zu „optimieren“ und „polieren“, während das Spiel „sehr gewissenhaft getestet werde“.

Weitere Meldungen zu Half-Life 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren