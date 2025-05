Hellblade 2: Disk-Release für PS5? Es gibt einen verlässlichen Hinweis

Microsoft zündet eine weitere Stufe: Mit “Senua’s Saga: Hellblade 2” landet der nächste Xbox-Titel auf der PS5, womit die Liste der Exklusivspiele im Xbox-Portfolio weiter abnimmt. Bei Ports dieser Art stellt sich regelmäßig die Frage, ob auch ein Disk-Release geplant ist. Bisher verzichteten die Redmonder in der Regel darauf. Im Fall des Ninja-Theory-Titels könnte sich die Strategie ändern.

ESRB gibt Hinweis auf Disk-Release von Hellblade 2

Wie aus einem aktuellen Eintrag bei der US-amerikanischen Alterseinstufungsbehörde ESRB hervorgeht, scheint tatsächlich eine physische Version von “Senua’s Saga: Hellblade 2” in Arbeit zu sein. Als Publisher wird Limited Run Games genannt – ein Unternehmen, das auf die Veröffentlichung physischer Editionen von digital erhältlichen Spielen spezialisiert ist.

Die Disk-Version ist laut Prüfbeschreibung sowohl für die PS5 als auch für Xbox Series X/S vorgesehen. Ein offizieller Termin steht aus, was auch für die Download-Fassung gilt. Die Veröffentlichung soll jedoch im Sommer 2025 erfolgen, mehr als ein Jahr nach dem ursprünglichen digitalen Release auf Xbox und PC.

Erst kürzlich wurden mit “Indiana Jones und der Große Kreis” und “Forza Horizon 5” zwei ehemals exklusive Xbox-Titel auf der PS5 veröffentlicht, jedoch ausschließlich in digitaler Form oder als Pseudo-Disk-Release:

Hübsche Grafik, aber überschaubares Gameplay

„Senua’s Saga: Hellblade 2“ kam im vergangenen Jahr auf einen Metascore von 81, der auf fast 100 Reviews basiert und daher ziemlich aussagekräftig ist. Der Titel wurde vor allem für die beeindruckende Grafik, das exzellente Sounddesign und die sensible, realitätsnahe Darstellung psychischer Erkrankungen gelobt. Auf Kritik trafen hingegen das monotone, wenig fordernde Gameplay, die kurze Spielzeit sowie die lineare Erzählstruktur, die vielen zu passiv oder oberflächlich erschien.

Die PS5-Version von „Senua’s Saga: Hellblade 2“ wurde in der vergangenen Woche zusammen mit einem Video und technischen Einzelheiten angekündigt. Im Rahmen dessen gab Ninja Theory bekannt, dass der Titel auch gezielt die leistungsstärkere PS5 Pro anspricht. Die besonderen Funktionen der aktuellen Sony-Konsole, darunter das haptische Feedback, gibt es obendrauf.

Die neuste Entwicklung lässt Raum für Spekulationen: Auch eine physische PS5-Version von “Gears of War: Reloaded” wandelt durch die Gerüchteküche, offiziell bestätigt ist sie bislang nicht. Und da wäre noch „Starfield“, das Gerüchten zufolge in diesem Jahr dem geebneten Weg in Richtung PS5 folgen könnte.

Bei derartigen Titeln dürften nicht wenige der künftigen Spieler auf eine Disk-Veröffentlichung hoffen – vor allem, wenn sie im Regal neben einem mutmaßlichen Port von „Halo“ Platz finden könnte. Immerhin war ein solches Szenario vor einigen Jahren noch (fast) undenkbar.

