Helldivers 2 & Palworld: Unrealistisch – Studios kritisieren Erwartungen der Spieler an neue Inhalte

In einem Artikel ließ GamesRadar ausgewählte Entwickler zu Wort kommen. Unter anderem ging es dabei um die unrealistischen Erwartungen, die Spieler häufig an neue Inhalte stellen. Doch nicht nur die Ungeduld vieler Nutzer sei ein Problem.

In einem ausführlichen Artikel ließen die Kollegen von GamesRadar diverse Entwickler zu Wort kommen und boten diesen die Möglichkeit, über unrealistische Erwartungen der Spieler zu sprechen.

Der für „Palworld“ verantwortliche Community Manager John Buckley und Johan Pilestedt, der Creative Director hinter „Helldivers 2“, nutzten die gebotene Bühne, um auf die Arbeiten an neuen Inhalten und die damit verbundenen Vorstellungen der Spieler einzugehen. Wie die beiden Entwickler betonten, haben die Spieler bei der Veröffentlichung neuer Inhalte oftmals unrealistische Erwartungen und sind sich nicht im Klaren darüber, welche technischen Herausforderungen mit der Entwicklung neuer Inhalte einhergehen.

Buckley: „Ich spiele selbst eine ungesund hohe Anzahl an Spielen. Ich verstehe, dass schnell mehr Inhalte benötigt werden. Aber ich glaube, die Leute verstehen wirklich nicht, wie lange es dauert, diese Dinge zu produzieren.“

Beispielsweise dauert es laut Buckley rund sechs Monate, eine neue Insel für „Palworld“ zu entwerfen und zu realisieren.

Entwickler über die Schattenseiten des Erfolges

Der Community Manager erklärte weiter, dass sich die Entwickler in vielen Fällen nicht nur mit der Ungeduld von Spielern konfrontiert sehen. Auch Beleidigungen oder unschöne Unterstellungen gehören für viele Studios leider zum Alltag. „Sie steigen also in ein Spiel wie Palworld ein. Sie spielen es eine Woche lang und sind begeistert“, führte Buckley aus.

„Und dann fragen sie sich: Was ist da eigentlich los? Viele behaupten, wir hätten das Projekt aufgegeben, das Spiel sei tot oder wir hätten uns mit dem Geld aus dem Staub gemacht. Aber das stimmt nicht. Wir arbeiten wirklich jede Minute des Tages an diesem Spiel. Es dauert nur Wochen oder sogar Monate, um neue Inhalte zu entwickeln.“

Der Community Manager erklärte weiter: „Und wenn die Inhalte dann erscheinen, sind die Leute total begeistert. Aber vorher bekommt man einfach unglaublich viele negative Kommentare dazu. Man versucht es zu erklären. Es gibt immer ein paar Spieler, die das verstehen und den Dialog wirklich zu schätzen wissen.“

„Aber viele tun das eben nicht“, beschrieb Buckley die Schattenseite des Erfolges. „Sie verstehen einfach nicht, wie viel Zeit so etwas braucht. Ich glaube, Entwicklungszeiträume werden oft völlig missverstanden. Es wäre schön, wenn mehr Menschen das nachvollziehen könnten. Aber ich denke, es ist schwierig, das wirklich verständlich zu vermitteln.“

Spieler unterschätzen den Aufwand

Pilestedt ergänzte, dass viele Spieler den Aufwand unterschätzen, der mit den Arbeiten an neuen Inhalten einhergeht. „Wenn man darüber nachdenkt, wie Filme gemacht werden: Man engagiert einen Schauspieler, der da ist, und sagt ihm einfach, was er sagen soll“, erläuterte der Creative Director hinter „Helldivers 2“.

„Bei Spielen sieht das völlig anders aus. Sie werden mit unglaublicher Sorgfalt entwickelt. Man muss den Schauspieler quasi von Grund auf erschaffen, bevor er überhaupt in der Lage ist, eine Zeile zu sprechen.“

„Viele Leute fragen dann: Könnt ihr nicht einfach das hinzufügen oder jenes umsetzen?“, so Pilestedt weiter. „Aber in den meisten Fällen haben Entscheidungen – vor allem je größer das Spiel wird – weitreichende Folgen. Das sorgt oft dafür, dass etwas, das einfach wirkt, unglaublich kompliziert ist. Und umgekehrt kann etwas, das schwierig aussieht, überraschend simpel sein.“

Den kompletten Artikel mit weiteren Entwickleraussagen und interessanten Einblicken hinter die Kulissen der Videospielbranche findet ihr hier.

