Mark Cerny: Nur 0,1 Prozent schaffen das – PS5-Architekt feiert ungewöhnlichen Spielerfolg

Mark Cerny, der als Systemarchitekt hinter der PS4 und PS5 Bekanntheit erlangte, ist gleichermaßen ein leidenschaftlicher Spieler. Und mitunter führen seine hohen Ziele auch beim privaten Gaming zu ungewöhnlichen Erfolgen. In den sozialen Medien gab der US-amerikanische Entwickler und Hardware-Schöpfer bekannt, dass er fortan eine der seltensten Auszeichnungen im populären Indie-Titel “Balatro” vorweisen kann – die Platin-Trophäe.

Nur 0,1 Prozent der Balatro-Spieler sind im exklusiven Platin-Club

„Nach sieben Monaten und Hunderten von Stunden bin ich stolz, zu den 0,1 Prozent der Spieler zu gehören, die in Balatro Platin erreicht haben“, schrieb Cerny. In einem weiteren Kommentar lobte er das Spiel: „Ein großes Lob an [Entwickler] LocalThunk für das unglaublich tiefgründige Gameplay!“

Die Platin-Trophäe in “Balatro” setzt voraus, dass jede Jokerkarte mindestens einmal erfolgreich in einem siegreichen Durchlauf auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad verwendet wurde. Der Zeitaufwand wird auf etwa 150 bis 250 Stunden geschätzt, schreibt Push Square.

Selbst für erfahrene Spieler ist es eine erhebliche Herausforderung. Cernys jüngster Erfolg scheint damit eine strategische Herangehensweise zu untermauern, die bereits bei der Entwicklung komplexer Hardwarelösungen behilflich war.

Mit diesem Bild feiert Cerny seinen Erfolg in „Balatro“.

Balatro: Indie-Hit mit strategischer Tiefe

“Balatro” erschien im Februar 2024 und wurde vom Solo-Entwickler LocalThunk entworfen. Das Roguelike-Deckbuilding-Spiel kombiniert klassische Pokerregeln mit strategischen Effekten von Jokerkarten. Ziel ist es, durch geschicktes Kombinieren von Pokerhänden und Jokern möglichst hohe Punktzahlen zu erreichen, um aufeinanderfolgende Spielphasen – sogenannte Antes – zu überwinden.

Spielmechanisch bietet “Balatro” ein System mit tiefgreifender Progression, Synergien und zufallsbasierten Runs, das sowohl Strategie als auch Risikomanagement erfordert. Jeder Joker verleiht dem Deck besondere Eigenschaften – einige erhöhen Multiplikatoren, andere verändern Wertungen oder beeinflussen das Spielfeld direkt.

Veröffentlicht wurde “Balatro” plattformübergreifend, darunter für PC, Konsolen und Mobilgeräte. Es erhielt zahlreiche Auszeichnungen wie “Bestes Indie-Spiel” und “Game of the Year”. Die Verkaufszahlen überschritten die Marke von fünf Millionen Einheiten. Im PlayStation-Store vergaben mehr als 11.000 Spieler im Schnitt 4,55 von 5 möglichen Sternen.

Inhaber einer PS-Plus-Mitgliedschaft dürfen ohne Zusatzkosten auf den Spuren von Mark Cerny wandeln. Der Titel gehört zu den Mai-Neuzugängen von Essential:

Mark Cerny wiederum begann seine Karriere im Teenageralter bei Atari. In den folgenden Jahrzehnten war er an bedeutenden Entwicklungen der Spieleindustrie beteiligt. Als technischer Berater unterstützte er Studios wie Naughty Dog und Insomniac Games in der Entstehung erfolgreicher Franchises wie “Crash Bandicoot” und “Spyro the Dragon”.

Als leitender Systemarchitekt der PS4 und PS5 verantwortete er später wesentliche Designentscheidungen – darunter die Einführung der x86-basierten Systemarchitektur. Inzwischen kümmert sich Cerny um die PS6 und um die „nächste Evolutionsstufe von PSSR“. Für seine Verdienste wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Lifetime Achievement Award der IGDA und der Aufnahme in die Hall of Fame der Academy of Interactive Arts & Sciences.

