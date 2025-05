PS5: Günstiges Bundle für Shooter-Fans erscheint wohl diese Woche zum Beginn der Days of Play

Berichten zufolge bereitet Sony das nächste PS5-Bundle vor, das passend zum Start der Days of Play in dieser Woche in den Handel kommen soll. Dieses Mal wird die Konsole mit dem Shooter „Call of Duty: Black Ops 6“ gebündelt – zu einem günstigen Preis.

Nachdem Sony zuletzt im März dieses Jahres ein neues PS5-Bundle veröffentlichte und die Konsole mit „Astro Bot“ koppelte, soll neusten Berichten zufolge noch in dieser Woche ein weiteres Komplettpaket in den Handel kommen. Und dieses Mal wird die Konsole mit „Call of Duty: Black Ops 6“ gebündelt.

Das letzte PS5-Bundle mit einem „Call of Duty“ wurde im November 2023 geschnürt, als Sony seine Konsole gemeinsam mit „Call of Duty: Modern Warfare 3“ verkaufte. Bereits zu Beginn dieses Monats berichtete jedoch der Leaker Billbil-kun, dass ein Bundle mit „Call of Duty: Black Ops 6“ vorbereitet wird. Nun ist es erneut der bekannte Insider, der das Veröffentlichungsdatum des neuen Bundles bereits im Vorfeld enthüllt.

50 Euro gegenüber der UVP sparen: PS5-Bundle mit Black Ops 6

Demnach soll das PS5-Bundle mit „Call of Duty: Black Ops 6“ pünktlich zum Start der Days of Play, die am 28. Mai 2025 beginnen sollen, erscheinen. Käufer werden dabei wie gewohnt die Wahl zwischen zwei Varianten haben: Die PS5 mit Laufwerk und „Black Ops 6“ wird für 499,99 Euro erhältlich sein, während für die digitale Edition der Konsole mit Spiel 449,99 Euro fällig werden.

Abseits des Spiels wird das Bundle laut Billbil-kun aber alle Voraussicht nach keine weiteren In-Game-Bonis oder sonstige Extras enthalten. Das führt der Leaker auf die Tatsache zurück, dass Publisher Activision mittlerweile zu Microsoft gehört und die bisherigen PlayStation-Exklusivität für zusätzliche „Call of Duty“-Inhalte seit der Übernahme ihr Ende gefunden hat.

Immerhin profitieren Käufer von einem günstigen Preis: Im Vergleich zu den herkömmlichen PS5-Preisen von 549,99 Euro bzw. 499,99 Euro lassen sich 50 Euro sparen – und „Call of Duty: Black Ops 6“ gibt es obendrauf. Zudem ist davon auszugehen, dass das Bundle auch über einen längeren Zeitraum angeboten wird. Die Days of Play-Angebote werden allerdings nach zwei Wochen enden.

Days of Play 2025 gewähren Rabatte auf PS5, PS5 Pro, PS VR2 und mehr

Doch innerhalb der zwei Wochen, genauer gesagt vom 28. Mai 2025 bis zum 11. Juni 2025, können interessierte Spieler von zahlreichen Rabatten profitieren: Während des Aktionszeitraums wird Sony die Preise für die PS5 Slim-Konsolen um 100 Euro reduzieren und auch die PS5 Pro wird 50 Euro günstiger angeboten. Zudem werden 50 Euro Rabatt auf das PS VR2-Headset gewährt.

Des Weiteren wird eine Auswahl an DualSense-Controllern für 54,99 Euro erhältlich sein, während höchstwahrscheinlich auch die PS Plus-Abonnements um bis zu 30 Prozent günstiger werden. Abgerundet werden die Days of Play 2025 voraussichtlich durch einen großen Sale im PS Store und weitere Aktionen. Eine offizielle Ankündigung des Events erwartet Billbil-kun für den morgigen Dienstag, den 27. Mai 2025.

