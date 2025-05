PS5 & PS4: Bestseller bei den Vorbestellungen – Duell zwischen Elden Ring Nightreign und F1 25

Vorbestellungen im PlayStation-Store sind ein Indikator dafür, welche Games bei den Spielern auf ein besonderes Interesse stoßen. In der neusten Ausgabe führen zwei Spiele, die in dieser Woche den Markt erreichen.

Das laufende Jahr hat noch einiges an Spielen in petto. In vielen Fällen sind Vorbestellungen möglich, die von Sony im PlayStation-Store ausgewertet werden. Daraus resultieren die regelmäßig aktualisierten Charts der erfolgreichsten Vorverkäufe – in der neusten Ausgabe mit dem jüngsten Werk der Erfolgsschmiede FromSoftware auf dem Treppchen.

Den Spitzenplatz schnappte sich allerdings ein anderer Titel: Angeführt wird die Liste von der „Iconic Edition“ von „F1 25“ (99,99 Euro), die umfangreiche Zusatzinhalte verspricht. Dazu gehören ein Lewis-Hamilton-Pack und ein F1-World-Event in „F1 24“. Obendrauf gibt es einen dreitägigen Frühzugang, mit dem Käufer am 27. Mai 2025 loslegen dürfen. Auch die Standardversion des Rennspiels ist unter den Top Ten vertreten.

Auf gleich zwei Plätzen ist das am Freitag erscheinende „Elden Ring Nightreign“ an vorderster Front dabei – sowohl als Deluxe Edition (54,99 Euro) als auch in der Basisversion (39,99 Euro). Das Spiel stammt vom renommierten Entwickler FromSoftware und setzt die preisgekrönte Fantasywelt fort, die seit 2022 große Erfolge feiert und zu einem unbestimmten Zeitpunkt im Kino landet:

Mit dem „Ultimate Edition“-Paket von „Destiny 2: Jahr der Prophezeiung“ (99,99 Euro) zeigt sich einmal mehr das Potenzial langlebiger Live-Service-Games, auch wenn Sonys Bemühungen abseits von „Helldivers 2“ und der übernommenen Bungie-Marke auf eher wackeligen Beinen zu stehen scheinen. Zuletzt gab es Berichte zu „Marathon“ und „Fairgames“, die unweigerlich zu Vergleichen mit dem gescheiterten „Concord“ führen.

Für den Schöpfer Hideo Kojima zu gut bewertet ist wiederum „Death Stranding 2: On the Beach“, das ebenfalls ein Teil der Vorbesteller-Charts wurde. Hier müssen sich Spieler bis Ende Juni 2025 gedulden. „Ghost of Yōtei“ erscheint im Oktober, ist aber ebenfalls weit vorn vertreten. Bemerkenswert ist zudem die Positionierung des im Juni erscheinenden „MindsEye“, zu dem wir zuletzt ein paar Gameplay-Schnippsel zu Gesicht bekamen.

Komplette PSN-Vorbestell-Charts im Überblick

Nachfolgend die ersten 20 Positionierungen der aktuellen Vorverkaufs-Charts aus dem PlayStation-Store.

F1 25 Iconic Edition (99,99 Euro) Elden Ring Nightreign Deluxe Edition (54,99 Euro) Elden Ring Nightreign (39,99 Euro) Destiny 2 Jahr der Prophezeiung Ultimate Edition (99,99 Euro) Ghost of Yōtei Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) Death Stranding 2: On the Beach Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) MindsEye (59,99 Euro) Mafia The Old Country Deluxe Edition (59,99 Euro) F1 25 Standard Edition (79,99 Euro) Mafia The Old Country (49,99 Euro) RoboCop Rogue City Unfinished Business (29,99 Euro) Ghost of Yōtei (79,99 Euro) Death Stranding 2: On the Beach (79,99 Euro) Hypercharge Complete Edition (39,99 Euro) Rematch (24,99 Euro) Crystal of Atlan F2P Pack 2 (19,99 Euro) Nice Day for Fishing (19,99 Euro) Rematch Elite Edition (44,99 Euro) Hypercharge Unboxed (29,99 Euro) EA Sports MVP-Bundle mit Madden NFL 26 & College Football 26 (159,99 Euro)

Während bei den Charts der erfolgreichsten Vorbestellungen Faktoren wie der Frühzugang eine Rolle spielen könnten, verraten erst die Charts mit bereits veröffentlichten Spielen, welche Games die Kassen wirklich klingen lassen. Die Charts des vergangenen Aprils gewähren einen Blick auf die Bestseller in Deutschland.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren