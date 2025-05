Star Citizen: Kommt Squadron 42 auf die PS6? Konsolen-Hinweis aufgetaucht

Cloud Imperium Games, das Studio hinter dem Weltraumspiel „Star Citizen“ und dem Einzelspieler-Ableger „Squadron 42“, erweitert das Entwicklerteam. Während Neueinstellungen dieser Art kein ungewöhnlicher Vorgang sind, enthalten die neusten Stellenanzeigen einen Abschnitt, der aufhorchen lässt.

Laut der Ausschreibung für einen Cinematic Animator werden die neuen Teammitglieder verschiedene filmische Sequenzen gestalten, in enger Zusammenarbeit mit einem internationalen Animationsteam. Involviert sind Schauspieler wie Gary Oldman, Henry Cavill und Mark Hamill.

Erfahrungen mit Next-Gen-Konsolen gefragt

Im weiteren Verlauf fällt ein Abschnitt auf, der eine Erweiterung der Zielplattformen nahelegt. Die Bewerber, explizit für die Teams hinter „Squadron 42“ gesucht, sollen „Berufserfahrung in der Entwicklung von Spieleanimationen, idealerweise auf aktuellen oder Next-Gen-Konsolen“ mit sich bringen.

Dass „Squadron 42“ Kurs auf die PS5 und Xbox Series X/S nimmt, klingt ziemlich unwahrscheinlich. Allerdings folgen schon in wenigen Jahren die Nachfolgekonsolen – im Fall der Xbox womöglich die letzte Hardware dieser Art:

Die genannten Anforderungen könnten auch dazu dienen, die technische Qualifikation der Bewerber einzugrenzen, ohne dass tatsächliche Pläne für einen Konsolen-Port von „Star Citizen“ bzw. „Squadron 42“ bestehen. Allerdings wurden zusätzliche Versionen der Weltraum-Action schon vor mehr als zehn Jahren nicht ausgeschlossen.

CEO Chris Roberts im Jahr 2014: „Sollten es uns die Plattforminhaber (Sony und Microsoft) erlauben, den Code ohne Einschränkungen und ohne zeitaufwändige QC-Verfahren zu aktualisieren… und sollten sie die Möglichkeit einräumen, die Community über alle Plattformen hinweg interagieren zu lassen, dann könnte ich es IN ERWÄGUNG ZIEHEN, sie zu unterstützen. […] Der PC ist die Plattform für Star Citizen. Alles andere, wenn es überhaupt passiert, kommt erst später“, so seine damaligen Worte. Die geschlossenen Plattformen sind mittlerweile Geschichte und Cross-Play gehört zum Standard.

Gleichzeitig scheint das Anforderungsprofil recht neu zu sein. Die Stellenanzeigen mit der Erwähnung von Konsolen tauchten vermehrt in den vergangenen Tagen auf – etwa für die Standorte in Frankfurt und Manchester. Geschaltet werden sie aber mindestens seit April 2025. Im November 2024 hatte Cloud Imperium Games noch Mitarbeiter entlassen, trotz sprudelnder Geldquellen: 830 Millionen US-Dollar brachte die Community inzwischen ein.

Noch kein Termin für Squadron 42

„Squadron 42“ wurde ursprünglich als PC-exklusives Einzelspielererlebnis angekündigt. Mit einem starken Fokus auf cineastisches Storytelling bildet der Titel einen Kontrast zur offenen MMO-Struktur von „Star Citizen“. Die Veröffentlichung ist mittlerweile für 2026 geplant. CEO Chris Roberts zeigte sich auf der CitizenCon 2024 zuversichtlich, dass man diesen Zeitraum wohl einhalten werde: „Sowohl das Team als auch ich sind zuversichtlich, das Spiel 2026 präsentieren zu können.“ Einen Termin gibt es bislang nicht.

Eine Beta-Version war ursprünglich für 2020 vorgesehen, wurde aber mehrfach verschoben. Angesichts der langen Entwicklungszeit – das Projekt wurde ursprünglich für 2014 angekündigt – dürften viele Spieler mittlerweile das Interesse verloren haben.

Wann die neuen Konsolen PS6 und Xbox Next den Markt erreichen werden, ist offen, Branchenexperten gehen von einem Launch in den Jahren 2027 oder 2028 aus. KI wird während der neuen Generation eine zentrale Rolle spielen. Und auch Handhelds scheinen verstärkt in den Fokus zu rücken.

