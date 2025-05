Tekken 8: Nach Fahkumram-Enttäuschung – Entwickler kündigen beliebten Kämpfer an

Spieler von „Tekken 8“ dürften aktuell wohl alles andere als zufrieden sein: Nachdem zu Beginn des Jahres die zweite Season des Kampfspiels startete, sorgten zahlreiche Änderungen am Balancing für massive Kritik. Bandai Namco sah sich gezwungen, mehrere Notfall-Updates zu veröffentlichten und auch der Game Director lieferte eine Entschuldigung.

Vor zwei Wochen wurde im Rahmen der diesjährigen EVO Japan, dem weltweit größten Turnier für Kampfspiele, eine Roadmap für „Tekken 8“ präsentiert – darunter auch der nächste DLC-Kämpfer. Als die Spieler jedoch erfuhren, dass es sich dabei um Fahkumram handelt, war die Enttäuschung groß. Der Muay-Thai-Boxer zählt nicht gerade zu den beliebtesten Charakteren der Franchise.

Mittlerweile haben die Verantwortlichen auch bekannt gegeben, wann Fahkumram verfügbar sein wird und darüber hinaus auch frühzeitig bestätigt, welche Figur die Kämpferriege von „Tekken 8“ als Nächstes erweitern wird – vermutlich auch, um der negativen Stimmung entgegenzuwirken.

Enthüllt wurde der Termin für Fahkumram (via GameRant) während des Finales des Kampfspielturniers Combo Breaker: Demnach wird der Charakter ab dem 7. Juli 2025 für alle Besitzer des Season 2 Character Pass im Early Access spielbar sein. Die offizielle Veröffentlichung erfolgt schließlich am 10. Juli. Passend dazu erscheint außerdem der neue Patch 2.03 für „Tekken 8“, der unter anderem auch ein Story-Update mit sich bringen und so Fahkumrams Geschichte erzählen wird.

Passend zur Ankündigung hat Bandai Namco auch einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der Fahkumram in Aktion zeigt und einen Vorgeschmack auf seine schnellen Tritte, Schläge sowie Ellbogen- und Kniestöße liefert. Am Ende des Trailers wird obendrein der nächste DLC-Charakter enthüllt, der im Herbst erscheinen wird.

Und dieses Mal bringen die Entwickler einen deutlich beliebteren Kämpfer zurück: Armor King. Der legendäre Charakter hat eine lange Geschichte in der Franchise und trat bereits im ersten „Tekken“ auf. Als wichtiger Rivale und Freund von Fan-Liebling King ist er tief in der Lore verwurzelt und wird innerhalb der Community von einigen Spielern sogar als der „echte King“ angesehen.

Allerdings sind nach wie vor nicht alle Spieler zufrieden: So wird darauf hingewiesen, dass sowohl Anna, Fahkumram als auch Armor King bereits als DLC-Kämpfer für „Tekken 7“ veröffentlicht wurden. Für den aktuellen Teil der Prügelspielreihe wurden sie lediglich neu gestaltet. Doch für den Winter stellt Bandai Namco auch einen „neuen Herausforderer“ in Aussicht, sodass sich die Fans noch auf einen tatsächlichen Neuzugang freuen können.

Darüber hinaus werden zukünftige Updates für „Tekken 8“ weiter am Gameplay und Balancing feilen. Um den Titel wieder in die Spur zu bringen, wird das Balancing-Team mittlerweile von Kohei „Nakatsu“ Ikeda geleitet, der auch schon für „Tekken 7“ und „Tekken Tag Tournament 2“ als Game Balance Director fungierte.

Das nächste Balancing-Update mit der Versionsnummer 2.02 wird bereits für den 3. Juni erwartet. Außerdem können sich die Spieler auf ein Crossover-Event mit „Karate Kid“ freuen, das einige bekannte Kostüme aus dem Film bieten wird. Eine weitere Kollaboration ist zudem für den Sommer mit Update 2.03 geplant: Dann wird „Tekken 8“ auf den Arcade-Hit „Pac-Man“ treffen – inklusive einer neuen und passenden Stage.

