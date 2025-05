The Last of Us: Macher sprechen über Staffel-2-Finale und was auf Ellie und Abby in Season 3 wartet

The Last of Us:

Die siebte und somit letzte Episode der zweiten Staffel von „The Last of Us“ ist da: Doch was genau ist im Finale eigentlich passiert? Und was erwartet die Protagonisten in der nächsten Season? Darüber sprachen die Showrunner jetzt im Rahmen einer Pressekonferenz.

Das war’s – zumindest vorerst: Am heutigen Montag feierte hierzulande die siebte Folge der zweiten Staffel von „The Last of Us“ ihre Premiere, die das Ende der aktuellen Season markiert. Doch Fans brauchen sich keine Sorgen machen: Eine dritte Staffel wurde bereits Anfang April offiziell bestätigt – die Geschichte wird also weitererzählt.

Doch zuerst gilt es, das rund 50-minütige Finale zu verarbeiten. Dabei helfen auch die Aussagen der Showrunner Craig Mazin und Neil Druckmann, die im Rahmen einer Pressekonferenz (via Deadline) über die letzte Folge sprachen – und darüber hinaus auch einen kleinen Ausblick auf die kommende dritte Staffel von „The Last of Us“ gewährten.

Vorsicht, Spoiler: Die folgenden Zeilen enthalten Details zur siebten Folge der zweiten Staffel von „The Last Of Us“. Lesen wie immer auf eigene Gefahr.

Ellie und die Wahrheit

Zunächst einmal sprach Mazin über die Szene, in der Ellie mit der Wahrheit herausrückt und Dina alles erzählt. Er erklärte: „Sie sagt die Wahrheit inmitten der privatesten und engsten Beziehung, die sie hat, nachdem – nicht vorher, nicht während, nicht unmittelbar danach – sie und diese andere Person bestätigt haben, dass sie verliebt sind.“

„Die Wahrheit zu sagen, macht verletzlich, und in dieser Welt, wenn man die Wahrheit sagt, ist man schwach, man gibt etwas preis … Dann, auf ihrem Gesicht, überleg mal, wie nah das dem Ausdruck von Joel ist, als er mit ihr sprach. Es wird immer schwer sein“, so Mazin weiter.

Zudem erläuterte der Showrunner, dass das Publikum verstehen sollte, warum die Charaktere lügen. Es gehe dabei nicht um Manipulation oder Boshaftigkeit, sondern um Selbstschutz. Wenn sie aufhören zu lügen, zeige das ein enormes Vertrauen. Doch sowohl Joel als auch Ellie befürchten, dass sie die geliebte Person verlieren könnten, wenn sie die Wahrheit preisgeben.

Jesses tragisches Schicksal

Außerdem kamen Mazin und Druckmann auch auf Jesse zu sprechen, dem in der Serie dasselbe tragische Schicksal ereilt, wie in der Vorlage. Doch zuvor erfährt Ellie noch, dass er gegen die Entsendung eines Trupps nach Seattle gestimmt hatte. Dadurch wollten die beiden Showrunner sein Ansehen in Jackson noch stärker betonen und ihn als einen der vertrauenswürdigsten und besonnensten Charaktere darstellen.

Darüber waren sich die beiden auch einig: „Ich denke, in unseren Gesprächen darüber, wie Jesse abgestimmt hätte, waren wir beide derselben Meinung. Er hätte dafür gestimmt, Jackson zu schützen, weil es Jesse mehr um die größere Gemeinschaft geht – zumindest um die Gemeinschaft, zu der er gehört, nicht um die Gemeinschaft der Menschheit – als um den Einzelnen“, so Druckmann.

„Es gibt da eine Überschneidung zwischen Jesse und Joel, denn ich glaube, unter ähnlichen Umständen hätte Joel genauso abgestimmt.“

„Noch dunkler“ als die Vorlage

Eine Änderung gegenüber dem Videospiel stellt allerdings die Begegnung mit Mel und Owen im Aquarium dar. Und dabei ist es den Serienschöpfern gelungen, die Szene zwischen Ellie und der schwangeren Mel noch grausamer als im Spiel darzustellen. Sie bittet Ellie nämlich darum, das Baby aus ihr herauszuschneiden.

„Ich erinnere mich, als [Craig] es mir beschrieb, bevor ich es las, sagte er so etwas wie: Oh ja, ich habe es noch dunkler gemacht. Und ich dachte: Wie könnte es noch dunkler sein? Und dann las ich es und dachte: Oh ja, es ist dunkler“, verriet Druckmann.

„Aber … manchmal müssen wir da hingehen, und es war wichtig für diesen Moment, dass man sich, wenn man Ellie anfeuert, schmutzig fühlt, denn genau das bewirken Kollateralschäden.“ Das ist zudem der Punkt, in dem selbst Ellie damit beginnt, ihr Vorhaben zu hinterfragen.

Ein kleiner Ausblick auf Staffel 3

Schließlich endet die Folge mit einem Cliffhanger, nachdem Abby und Ellie im Theater aufeinander treffen. Und nach einer Schwarzblende ist plötzlich zu sehen, wie Abby in einem Gebäude aufwacht, während die Worte „Seattle Tag 1“ auf dem Bildschirm erscheinen. Damit ist klar: In Staffel 3 werden Zuschauer die drei Tage nochmal erleben – dieses Mal aber aus einer anderen Perspektive. Dass Abby im Fokus der dritten Staffel stehen wird, bestätigte zuletzt auch schon Gail-Darstellerin Catherine O’Hara.

Mit Blick auf die kommenden Folgen versprach Mazin jedoch, dass man auch Ellie und Dina sowie andere Charaktere, die bereits gestorben sind, noch nicht zum letzten Mal gesehen habe, was auf mögliche Rückblenden oder alternative Erzählstränge hindeutet. Zudem soll Staffel 3 jede Menge Fragen beantworten.

„Ich habe so viele Fragen, und ich verstehe, dass das Publikum diese auch hat. Ich möchte sie gewissermaßen versichern, dass diese Fragen berechtigt sind und beantwortet werden“, sagte Mazin. „Was ist los? Wie begann dieser Krieg? Warum? Wie entstanden die Seraphiten? Wer ist der Prophet? Was ist mit ihr passiert? Was will Isaac? Was passiert am Ende von Episode 7? Was ist diese Explosion? Was ist das alles? Und all das wird klar werden.“

Bis es so weit ist, wird es vermutlich aber noch dauern. Aktuell wurde noch kein Termin für die dritte Staffel von „The Last of Us“ in Aussicht gestellt. Schauspielerin Isabela Merced, die in der Serie Dina verkörpert, deutete vor kurzem an, dass der Produktionsstart wohl erst im nächsten Jahr erfolgen wird. Demnach könnte die Premiere von Season 3 wohl erst 2027 erfolgen.

