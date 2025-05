The Last of Us Staffel 2: Bella Ramsey spricht über „monomanisches Bedürfnis, Abby zu töten“

The Last of Us Staffel 2:

Die zweite Staffel von „The Last of Us“ hat ein Ende gefunden. Und vor allem für Ellie markieren die Ereignisse in der finalen Episode eine wichtige Entwicklung ihrer Rolle. Darüber sprach Darstellerin Bella Ramsey jetzt in einem Interview.

Am 14. April 2025 feierte die Auftaktepisode der zweiten Staffel von „The Last of Us“ hierzulande ihre Premiere. Jetzt, sechs Wochen später, wurde das fulminante Finale ausgestrahlt, in dem sich die Ereignisse überschlugen und – zum Leidwesen der Fans – mit einem Cliffhanger endeten. Doch eine dritte Staffel wurde bereits bestätigt.

Im Rahmen einer Pressekonferenz sprachen die Showrunner bereits über die Geschehnisse aus der letzten Episode, die vor allem für die Entwicklung von Ellie einen Wendepunkt darstellen. Diese führen sie nämlich auf einen äußerst düsteren Pfad. Das hat Schauspielerin Bella Ramsey jetzt auch in einem aktuellen Interview thematisiert.

Achtung, Spoilerwarnung: Die nächsten Abschnitte beinhalten Details zum Finale der zweiten Staffel von „The Last of Us“. Wer die siebte Folge noch nicht gesehen hat, liest auf eigene Gefahr.

Ellies Rachefeldzug und die Konsequenzen

In der letzten Folge der zweiten Staffel von „The Last of Us“ gerät Ellies Rachemission für Joel endgültig außer Kontrolle und bringt den Tod für gleich mehrere Charaktere. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf ihre Figur, wie Ramsey im Gespräch mit Deadline erklärte: „All diese Menschen um sie herum sterben, und jetzt auch ihre Lieben, wegen ihres monomanischen Verlangens, Abby zu töten. Ich glaube, sie beginnt langsam zu begreifen, wie sich ihre Handlungen auf ihr ganzes Leben auswirken.“

Vor allem die Tatsache, dass sie mit Mel unabsichtlich eine schwangere Frau tötet, macht Ellie zu schaffen: „Da Mel schwanger ist, sieht Ellie in diesem Moment natürlich nur Dina, und das ist ziemlich schlimm. Also verhält sie sich in diesem Moment wieder wie ein ganz kleines Kind. Ich glaube, sie fühlt sich einfach so verloren und ängstlich, und ihre ganze Reise bis dahin bricht in diesem Moment über ihr zusammen“, so die Schauspielerin weiter.

Doch trennen kann sie sich vom „monomanischen Verlangen, Abby zu töten“, dennoch nicht: Laut Ramsey sei das Bedürfnis nach Rache an Abby weiterhin stark, auch wenn sie selbst die Komplexität dieser Gefühle erkennt. Als Ellie im Finale auf Abby trifft, empfindet sie eine Mischung aus Trauer, Angst und dem Bewusstsein, endlich die Person vor sich zu haben, auf die sie gewartet hat. Dieses Spannungsfeld zwischen ihren Emotionen und dem Wunsch nach Vergeltung verschwindet Ramsey zufolge nicht einfach, selbst nach den Ereignissen der Staffel.

Ellie rückt in Staffel 3 wohl in den Hintergrund

Letztendlich freut sich auch Ramsey schon jetzt, für die kommende dritte Staffel wieder in die Haut von Ellie zu schlüpfen. Doch in den nächsten Episoden könnte sie etwas in den Hintergrund rücken, was bereits die letzte Szene im Finale andeutet, in der Abby nach einer Schwarzblende an anderer Stelle erwacht und am unteren Bildschirmrand die Worte „Seattle Tag 1“ zu sehen sind.

Dass Ramsey auch selbst damit rechnet, in Staffel 3 eine kleine Rolle einzunehmen, verriet sie im Interview mit Variety. „Ich habe noch keine Drehbücher gesehen, aber ja, ich rechne damit“, so die Ellie-Darstellerin. „Ich denke, ich werde dabei sein, aber nicht viel. Wir haben darüber gesprochen. Ich habe eine ungefähre Vorstellung davon, wie es aussehen wird, aber ich kann es Ihnen nicht sagen.“

Bereits Schauspielerin Catherine O’Hara, die in der Serie als Therapeutin Gail zu sehen ist, gab kürzlich bekannt, dass der Fokus der dritten Staffel wohl auf Abby liegen wird. Zudem haben die Showrunner versprochen, dass auch zahlreiche Fragen rund um die WLF und die Seraphiten aufgeklärt werden sollen.

