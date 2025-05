Assassin’s Creed 4 Black Flag: Ubisoft befeuert Remake-Gerüchte mit Social-Media-Post

Das Remake von „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ wurde bislang noch nicht offiziell angekündigt, doch soll sich Berichten zufolge bereits seit längerer Zeit in Entwicklung befinden. Nun heizte Ubisoft die Gerüchteküche mit einem Social-Media-Post selbst an.

Obwohl das 2013 veröffentlichte „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ mit seinem Piraten-Setting und den Seeschlachten stark von der traditionellen Assassinen-Thematik abweicht, gilt das Spiel für viele Fans als einer der beliebtesten Teile der Reihe. Kein Wunder also, dass der Wunsch nach einem Remake schon seit längerer Zeit besteht.

Erstmals Erwähnung fand eine mögliche Neuauflage bereits im Juni 2023, nachdem Kotaku von der Existenz des Projekts erfahren haben will. Auf eine offizielle Ankündigung warten die Fans allerdings nach wie vor. Doch die Gerüchte haben sich in der Vergangenheit gehäuft und nun war es Ubisoft selbst, die mit einem Social-Media-Post für neue Spekulationen – und Hoffnung – sorgten.

Das Netz rätselt: Teaser für Black Flag-Remake?

Aktuell gibt es in den sozialen Medien einen Trend, bei dem ein Spiel genannt wird, das man gerne aus seinem Gedächtnis löschen würde, um es dann wie beim ersten Mal erleben zu können. Via X teilte ein Nutzer seinen Wunsch, Dontnods Adventure „Life is Strange“ nochmals unvoreingenommen spielen zu können, während ein weiterer daraufhin das Rollenspiel „Disco Elysium“ erwähnte.

Dieser Beitrag wurde dann vom offiziellen „Assassin’s Creed UK“-Account geteilt, mit der Nennung von „Assassin’s Creed 4: Black Flag“. Und auch wenn der Admin des Accounts womöglich nur dem Trend folgt, war sich der Großteil der Fans sicher: Hierbei handelt es sich um einen Teaser für das kommende Remake des Spiels.

Die meisten Nutzer unter dem Beitrag wollten natürlich direkt wissen, ob mit dem Release der Neuauflage noch in diesem Jahr zu rechnen sei, während ein anderer anmerkte, dass der Verfasser des Beitrags wohl auch jedes andere „Assassin’s Creed“ hätte wählen können, sich aber wohl bewusst für „Black Flag“ entschieden hat.

Ankündigung nur noch eine Frage der Zeit?

Auch wenn der X-Beitrag keine Bestätigung ist, dürfte eine Ankündigung wohl nur noch eine Frage der Zeit sein. So ist sich der bekannte Insider Tom Henderson sicher: Das Remake von „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ wird bis spätestens Ende 2026 veröffentlicht werden – höchstwahrscheinlich zur selben Zeit wie der geplante und aktuell unter „Invictus“ bekannte Multiplayer-Titel.

Warum die Neuauflage so lange auf sich warten lässt? Höchstwahrscheinlich plant Ubisoft mehr als nur eine aufgehübschte Grafik zu liefern. Im vergangene Januar tauchte das Remake im Lebenslauf eines Entwicklers auf, der nicht nur verriet, dass die Anvil-Engine zum Einsatz kommen wird, sondern auch, dass das Kampfsystem überarbeitet und die „Ökosysteme rund um die Tierwelt“ erweitern werden sollen.

Neben dem „Black Flag“-Remake plant Ubisoft für die Zukunft aber noch weitere „Assassin’s Creed“-Spiele: Anfang dieses Monats veröffentlichte Henderson eine Insider-Roadmap, die verdeutlichte, dass sich mindestens neun verschiedene Titel in Arbeit befinden sollen. Demnach soll alle zwei bis drei Jahre ein Hauptteil erscheinen, während zwischenzeitliche Remakes und kleinere Titel den Veröffentlichungsrhythmus rund um „Assassin’s Creed“ konstant halten sollen.

