Battlefield 6: Framerate & Features – Playtester liefert Details zu Verbesserungen auf der PS5 Pro

Im Rahmen des Testprogramms „Battlefield Labs“ erhalten ausgewählte Nutzer die Möglichkeit, frühe Builds von „Battlefield 6“ anzuspielen und den Entwicklern Feedback für mögliche Verbesserungen zu geben.

Obwohl DICE nach dem jüngsten Gameplay-Leak betonte, die im Rahmen von „Battlefield Labs“ unterzeichneten Verschwiegenheitserklärungen konsequent durchsetzen zu wollen, gelangen weiterhin Informationen aus den geschlossenen Tests an die Öffentlichkeit. Wie die Kollegen von MP1st unter Berufung auf einen der Playtester berichten, hatten Tester offenbar bereits Gelegenheit, eine frühe Version von „Battlefield 6“ auf der PS5 Pro auszuprobieren.

Diese Version bietet im Vergleich zur Standardausgabe der PS5 offenbar verschiedene technische Vorteile – darunter eine deutlich höhere Bildrate.

Auf PS5 Pro mit 120 FPS und VRR-Unterstützung?

Ein Overlay auf den MP1st zugespielten Screenshots legt nahe, dass „Battlefield 6“ auf der PS5 Pro das „Variable Refresh Rate“-Feature (VRR) nutzt. Zudem scheint DICE auf Sonys High-End-Modell eine Darstellung mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde anzustreben, während auf der regulären PS5 offenbar 60 FPS das Ziel sind.

Im aktuellen Build sind die 120 FPS auf der PS5 Pro allerdings noch nicht durchgehend stabil. Berichten zufolge kommt es in seltenen Fällen zu Einbrüchen in den 80er-Bereich.

MP1st dazu: „Auch wenn wir nicht zeigen dürfen, was uns gezeigt wurde – da der Screenshot auf den Leaker zurückgeführt werden kann – zeigte das Framerate-Overlay, dass das Spiel mit 100–110 FPS lief, wobei der niedrigste Einbruch kurzzeitig in den hohen 80ern lag. In der Regel liegt die Bildrate bei etwa 100 FPS, selbst im Zentrum der Karte und trotz umfangreicher Zerstörung.“

„Bei reinen Infanteriegefechten bleibt die Framerate konstant bei flüssigen 120 FPS. Das Monitor-Overlay gilt als zuverlässig, da es die Bildwiederholrate entsprechend der FPS des Spiels anpasst, was darauf hindeutet, dass VRR (Variable Refresh Rate) aktiviert ist.“

Finale Spezifikationen stehen noch aus

DICE äußerte sich zu den finalen Spezifikationen von „Battlefield 6“ und mögliche Verbesserungen für die PS5 Pro noch nicht. Natürlich besteht im Rahmen von „Battlefield Labs“ die Möglichkeit, dass DICE mit verschiedenen technischen Konfigurationen experimentiert und dass die finale Version gar keine 120 FPS-Funktion enthält.

Die aktuelle Performance der Pre-Alpha-Version lässt laut MP1st allerdings vermuten, dass DICE in der finalen Version von „Battlefield 6“ an dieser Framerate festhalten könnte. Möglicherweise erfahren wir im Zuge der offiziellen Enthüllung des Shooters mehr.

Die Präsentation von „Battlefield 6“ erfolgt im Laufe des Sommers.

