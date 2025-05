Clair Obscur Expedition 33: Überraschungshit erreicht unglaubliche Verkaufszahlen nach nur 33 Tagen

Am 24. April wurde „Clair Obscur: Expedition 33“ veröffentlicht und seitdem schlägt das JRPG vom französischen Indie-Entwickler Sandfall Interactive kräftig Wellen. So zählt das Spiel als einer der größten Überraschungshits der jüngsten Vergangenheit und stellt neben „Blue Prince“ aktuell auch das bestbewertete Spiel des Jahres dar.

Und trotz Day-One-Veröffentlichung im Game Pass können auch die Verkaufszahlen beeindrucken: Nur drei Tage nach dem Release wurde bereits die Marke von einer Million Exemplare geknackt. Die Nachfrage war so groß, dass die physische Version vielerorts sogar ausverkauft war. Und jetzt erreichte „Clair Obscur: Expedition 33“ die nächste beeindruckende Verkaufszahl – die darüber hinaus fast schon unglaublich wirkt.

Expedition 33 verkauft sich 3,3 Millionen Mal in 33 Tagen

Wie die Verantwortlichen jetzt in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst Bluesky bekannt gegeben haben, konnte sich „Clair Obscur: Expedition 33“ seit der Veröffentlichung vor 33 Tagen genau 3,3 Millionen Mal verkaufen. „Im Ernst. Ab heute. Das können wir uns nicht ausdenken. Ein weiterer Eintrag auf der langen Liste surrealer Momente, die durch eure Unterstützung wahr geworden sind. Vielen Dank euch allen“, so die Verantwortlichen.

Erst vor wenigen Tagen bestätigte Guillaume Broche, Gründer von Sandfall Interactive und Game Director von „Clair Obscur: Expedition 33“, die genaue Teamgröße des Studios: 33 Mitglieder – 32 Menschen und 1 Hund. Er erklärte, es gäbe keinen Zusammenhang zum Titel des Spiels, doch da er selbst bald 33 werde, glaube er an eine schicksalhafte Verbindung zu dieser Zahl. Und jetzt, mit 3,3 Millionen verkauften Exemplaren in 33 Tagen, scheint Broche wohl Recht behalten zu haben.

Lob aus Japan und anhaltende Verkäufe

Im selben Interview betonte Broche außerdem, dass er sich vor allem sehr über die positive Aufnahme von „Clair Obscur: Expedition 33“ in Japan freue. „Mehr noch als dass es in irgendeinem anderen Land Anerkennung findet“, so der Game Director. Dementsprechend dürfte er sich wohl auch für die Wertung der Famitsu (via VGC), dem wichtigsten Videospielmagazin in Japan, freuen.

Die Publikation gab „Clair Obscur: Expedition 33“ eine Wertung von 36/40 Punkten, was im Umkehrschluss bedeutet, dass alle vier Kritiker dem JRPG aus Frankreich jeweils neun Punkte erteilt haben.

„Dieser Titel ist eines jener sogenannten im Ausland produzierten JRPGs, die von japanischen RPGs beeinflusst wurden, und ich denke, es ist ein Meisterwerk, das mit einer visuellen Qualität und einem Umfang geschaffen wurde, der mit den größten Titeln des Genres mithalten kann“, schreiben die japanischen Tester.

Unterdessen dürften die Verkaufszahlen von „Clair Obscur: Expedition 33“ in Zukunft noch weiter steigen: Bereits Publishing Director Michael Douse von „Baldur’s Gate 3“-Entwickler Larian attestierte dem Indie-Hit eine rosige Zukunft und schätzte, dass man über kurz oder lang mindestens sechs Millionen Exemplare verkaufen wird – im besten Fall könnte die Zahl sogar auf bis zu zehn Millionen ansteigen.

