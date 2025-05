Days of Play 2025: PS Plus günstiger, PS5-Rabatte und mehr – Sale offiziell angekündigt

Days of Play 2025:

Vom 28. Mai bis 11. Juni veranstaltet Sony die diesjährigen Days of Play. Die Aktion bietet Preisnachlässe auf PS5-Hardware und -Zubehör, lässt PlayStation Plus günstiger abonnieren und integriert Community-Aktivitäten wie Turniere.

Am 28. Mai 2025 startet eine neue Ausgabe der Days of Play. Die jährlich wiederkehrende Aktion stellt ein mehrtägiges Programm rund um Produkte und Services der PlayStation-Marke dar. Neben Rabatten und neuen Inhalten für PlayStation Plus sind Wettbewerbe und Filmangebote geplant.

Aktionen bei PS Direct und bei Händlern

Während des Aktionszeitraums bis zum 11. Juni 2025 sind zahlreiche Produkte aus dem PlayStation-Portfolio reduziert erhältlich. Dazu gehören PS5-Konsolen, Controller sowie Zubehör wie Konsolen-Cover oder externe Speicherlösungen.

Die PS5 Digital Edition ist in Europa ab 399,99 Euro erhältlich, die Variante mit Laufwerk ab 449,99 Euro.

DualSense Wireless-Controller und weiteres Zubehör sind je nach Händler und Region ebenfalls rabattiert.

Der Sale findet sowohl bei PlayStation Direct, dem offiziellen Shop von Sony Interactive Entertainment, als auch bei Handelspartnern statt. Die Angebote sollten dort ab morgen sichtbar sein.

Eine Übersicht über die Aktionspreise sickerte schon vor der offiziellen Ankündigung durch:

PlayStation Plus: Inhalte und Preisnachlässe

Für Mitglieder oder Neu-Abonnenten von PlayStation Plus gibt es in diesem Jahr einmal mehr spezielle Preisnachlässe:

Bis zu 33 Prozent Rabatt auf ausgewählte 12-monatige Abonnements.

33 Prozent Rabatt auf ein Upgrade von bestehenden Essential- oder Extra-Mitgliedschaften auf den Premium-Tarif.

Offiziell heißt es zur Hochstufung: „Alle Spieler, die aktuell PlayStation Plus Essential- oder Extra-Mitglieder sind, sparen 33 Prozent auf den Rest ihrer Mitgliedschaft, wenn sie ein Upgrade auf PlayStation Plus Premium durchführen.“

Ohne Preisnachlass kostet das Abo 71,99 Euro (Essential), 125,99 Euro (Extra) und 151,99 Euro (Premium) pro Jahr, sodass sich mit dem Rabatt einiges an Geld sparen lässt.

Etwas verfrüht gab Sony auch die Juni-Neuzugänge für PS Plus Essential bekannt. Wir berichteten mit einer gesonderten Meldung:

Ein Teil der PlayStation-Plus-Auswahl für Juni ist unter anderem “NBA 2K25”. Dazu findet vom 3. bis 11. Juni ein offizielles PlayStation Tournament statt, bei dem täglich Preise wie virtuelle Ingame-Währung und spezielle PSN-Avatare im Days-of-Play-Design vergeben werden.

Erweiterte Angebote bei Sony Pictures Core

Neben Spielen und Hardware hat Sony im Rahmen der Days of Play 2025 auch etwas für Filmliebhaber in petto. Sie sollten einen Blick auf die Plattform Sony Pictures Core werfen. Folgendes ist geplant:

PlayStation-Plus-Mitglieder erhalten 10 Prozent Rabatt auf alle Filme.

Zeitlich begrenzte Blitzangebote bieten doppelte Rabatte auf ausgewählte Titel, darunter Produktionen von PlayStation Productions.

Angebote wechseln im Laufe der Aktion mehrfach, beginnend am 28. Mai.

Der Zugang zu Sony Pictures Core setzt eine PS4- oder PS5-Konsole sowie ein Nutzerkonto voraus. Das Mindestalter beträgt laut Sony 18 Jahre.

Auch für den PlayStation-Store ist ein Sale geplant. Hier gehen am morgigen Mittwoch zahlreiche Angebote an den Start. Für einen Mittwoch ist es allerdings nichts Ungewöhnliches. Eine vorläufige Übersicht findet sich hier. Weitere Details zu den Days of Play 2025 hält Sony auf dem PlayStation-Blog bereit.

