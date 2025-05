Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake angespielt: Eine Reise in die JRPG-Vergangenheit

Während „Dragon Quest 12“ wohl noch einige Zeit auf sich warten lassen wird, können Fans diese Chance für eine kleine Reise in die Vergangenheit der ikonischen JRPG-Reihe nutzen. Nach Teil 3 erhalten im Laufe des Jahres auch die zwei Klassiker „Dragon Quest 1 & 2“ eine Neuauflage in Form von HD-2D-Remakes. Damit ist es bald möglich, die komplette „Erdrick“-Trilogie in einer modernisierten Form vollkommen neu zu entdecken und zu erleben.

Wir durften uns bereits vorab in die PS5-Neuauflagen der erstmals 1986 und 1987 in Japan veröffentlichten Rollenspiel-Klassiker stürzen. Was wir während unserer Zeit mit den beiden Remakes erlebt haben, das verraten wir euch in den nachfolgenden Zeilen.

Worum geht es in „Dragon Quest 1 & 2“?

Seit den Abenteuern des legendären Helden Erdrick sind in „Dragon Quest 1“ bereits viele Jahre vergangen, doch einmal mehr erheben sich finstere Mächte. Diesmal muss ein neuer Held, ein Nachfahre jenes legendären Kriegers, das Reich Alefgard retten. Alles was er benötigt, um diese schwierige Mission erfolgreich abschließen zu können, soll sein Urahn irgendwo versteckt haben. Doch ist Erdricks Nachkomme dazu bereit, in seine Fußstapfen zu treten?

Nach den Ereignissen im Vorgänger herrschte in den Königreichen von Alefgard lange Friede. Die Nachfahren von Erdrick und des letzten legendären Kriegers, der die Finsternis zurückdrängen konnte, haben eigene Reiche gegründet. Doch erneut droht sich ein finsterer Schatten über das Land zu legen und so müssen erneut neue Helden hervortreten, um die Welt zu retten. So versammelt ein Prinz mächtige Verbündete, um das Böse erneut zurückzuschlagen.

Die Story von „Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake“ spielt zeitlich nach „DQ3“.

Obwohl die ersten beiden Teile den Grundstein für die ikonische Videospielreihe gelegt haben, spielen ihre Geschichten zeitlich nach den Ereignissen in „Dragon Quest 3“. Solltet ihr dessen HD-2D-Remake also bereits gespielt haben, könnt ihr mit den beiden bald erscheinenden Neuauflagen die „Erdrick“-Trilogie in chronologischer Reihenfolge fortsetzen.

Was haben wir in „Dragon Quest 1 & 2“ gespielt?

Wir durften die Anfänge von „Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake“ selbst spielen und konnten uns so einen ersten Eindruck von den beiden Neuauflagen verschaffen. In „DQ1“ haben wir in der Rolle des neuen Helden das Grabmal Erdricks aufgesucht und uns darin ein Wettrennen mit einer Gruppe von Kriegern geliefert, die es auf etwas abgesehen hatten, was der legendäre Krieger an seiner letzten Ruhestätte hinterlassen haben soll.

In „DQ2“ sind wir indes als Prinz mit unsere zwei Begleitern, einem anderen Prinzen und einer Prinzessin, von Königreich zu Königreich gezogen, ehe unsere drei Spielfiguren zum größten Abenteuer ihres Lebens aufgebrochen sind. Gegen Ende unserer Zeit mit dem zweiten HD-2D-Remake nahmen die Ereignisse eine düstere Wendung, denn das dritte Königreich lag bereits in Trümmern. Dennoch gab es für unser tapferes Trio einen Hoffnungsschimmer.

Zu Beginn von „DQ1“ erkunden wir das Grab des legendären Helden Erdrick.

Allzu viel Zeit war uns dementsprechend leider nicht mit den Neuauflagen der beiden Videospielklassiker vergönnt, doch dafür hat uns das, was wir sehen durften, Lust auf mehr gemacht. Dazu kommen wir jetzt.

Wie spielen sich die zwei „Dragon Quest“-HD-2D-Remakes?

Falls ihr bereits „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ gespielt haben solltet, könnt ihr euch sehr gut vorstellen, wie sich die Neuauflagen der beiden Vorgänger spielen. Insbesondere das Remake von „DQ2“ ist sehr nah an der Spielerfahrung des Nachfolgers dran. Das liegt vor allem daran, dass ihr in beiden Titeln mit mehreren Charakteren unterwegs seid. Im Kampf solltet ihr somit darauf achten, die Fähigkeiten eurer Spielfiguren klug miteinander zu kombinieren.

Das Spielgefühl von „DQ1“ unterscheidet sich indes recht deutlich von dem der nachfolgenden Auskopplungen der „Erdrick“-Trilogie. In diesem Spiel seid ihr nämlich nur mit einem Helden unterwegs. Somit dürfte insbesondere im weiteren Spielverlauf vieles damit stehen oder fallen, wie gut ihr auf die Ausrüstung eures Recken achtet und die Schwächen eurer Gegner ausnutzt.

In „DQ2“ konnten wir erstmals mit einer Heldengruppe das Abenteuer bestreiten.

Von der Anzahl eurer Spielfiguren einmal abgesehen, spielen sich „Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake“ wirklich gut. Wir hatten deshalb definitiv unseren Spaß, die Spielwelt zu erkunden, allerlei Monster auf die Bretter zu schicken und einen kleinen Einblick in die Story zu erhalten. Gerade die klassisch rundenbasierten Kämpfe spielen sich dank einiger Anpassungen, die bereits die „DQ3“-Neuauflage geboten hat, etwa eines verstellbaren Tempos, ziemlich angenehm.

Welche Neuerungen bieten „Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake“?

Ihr dürft also auch in „Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake“ einige der Modernisierungen und Anpassungen erwarten, die das „DQ3“-Remake geboten hat. Darüber hinaus bieten auch die beiden JRPG-Neuauflagen mehr Speichermöglichkeiten, ein überarbeitetes Userinterface und selbstverständlich verschiedene technische Überarbeitungen. Dank des HD-2D-Grafikstils erstrahlen beide JRPG-Klassiker in neuem Glanz und sehen schlichtweg wundervoll aus.

Eine andere Neuerung bezieht sich auf die Monster, mit denen ihr es in „DQ1“ und „DQ2“ zu tun bekommt. Denn erstmals bekommt ihr es darin mit Monstern zu tun, die eigentlich erst in „Dragon Quest 3“ ihre Premiere gefeiert haben. So möchten die Macher betonen, dass nicht nur die Geschichten der drei Spiele miteinander verbunden sind, sondern sie auch geographisch alle zusammengehören. Ein wirklich schönes kleines Detail.

Die HD-2D-Optik sieht auch in „DQ1“ und „DQ2“ famos aus.

Des Weiteren versprechen die Verantwortlichen noch weitere Neuerungen, von denen wir allerdings noch nicht wirklich viel gesehen haben. Ausgehend von der „DQ3“-Neuauflage dürfen sich Spieler voraussichtlich auf neue Story-Inhalte und weitere Gameplay-Inhalte freuen. Eventuell lässt sich das Team von Square Enix bald etwas genauer in die Karten blicken.

Pünktlich zum „Dragon Quest Day“ hat uns auch noch eine Info erreicht, die wir in unseren Preview-Artikel nicht unerwähnt lassen möchten: Square Enix hat heute bestätigt, dass „Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake“ am 30. Oktober 2025 für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S, die Nintendo Switch, die Nintendo Switch 2 und den PC (via Steam) erscheint.

Einschätzung: gut „Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake“ haben uns während der kurzen Zeit, die wir mit beiden Spielen hatten, bereits viel Spaß gemacht. Zu verdanken ist dies in erster Linie dem noch immer einvernehmenden Charme beider Kultspiele. Die überarbeitete Pixeloptik und der noch immer über alle Zweifel erhabene Soundtrack schaffen direkt eine Atmosphäre, der sich Fans des Genres kaum entziehen können. Wie schon bei der „DQ3“-Neuauflage konnten auch die spielerischen Neuerungen überzeugen und sorgen für etwas frischen Wind. Allerdings haben wir wirklich nur einen ersten Eindruck erlangt und allzu viele der versprochenen spielerischen Neuerungen sowie verschiedene neue Inhalte haben wir noch nicht gesehen. Deshalb lässt sich natürlich auch noch nicht einschätzen, wie gut sich diese letztendlich in die JRPG-Klassiker einfügen werden. Ausgehend von der Qualität des „DQ3“-HD-2D-Remakes sind wir dennoch guter Dinge, dass Fans des Kult-Franchise auch mit diesen beiden Spielen wieder auf ihre Kosten kommen werden.

Weitere Meldungen zu Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren