Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake: PS5-Termin steht fest – Switch-2-Version bestätigt

Die “Dragon Quest”-Reihe steht vor der nächsten Neuveröffentlichung: Zwei Klassiker wurden wiederbelebt und erobern mit HD-Grafiken aktuelle Konsolen. Inzwischen steht der Termin von “Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake“ fest.

Laut Square Enix erscheint das Klassiker-Duo mit neuem Gewand weltweit am 30. Oktober 2025. Als Zielplattformen dienen die PS5, die Xbox Series X/S, der PC (Steam, Microsoft Store), die Nintendo Switch sowie erstmals die Nintendo Switch 2, die zu diesem Zeitpunkt schon einige Monate auf dem Markt verweilt und vorbestellt werden kann.

Schnappt euch die Collector’s Edition

Digitale Vorbestellungen von „Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake“ sind ebenfalls möglich. Der Preis liegt hierzulande im Fall der PS5-Version bei 69,99 Euro. Vorbesteller erhalten das Ausstattungsset „Weltenbummler“ mit spielrelevanten Items:

erhebende Schuhe

drei Stärkesamen

drei Schutzsamen

drei Flinkheitssamen

drei Lebenssamen

drei Magiesamen

Alle Bonusgegenstände sind auch regulär im Spielverlauf auffindbar und erscheinen in bestimmten Truhen: im Gasthaus von Tantegel (“Dragon Quest 1”) bzw. Midenhall (“Dragon Quest 2”).

Ebenfalls vorbestellbar ist die Collector’s Edition von „Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake“. Sie umfasst:

Die physische Standardversion der Spiele

Ein exklusives Acrylblock-Set mit Charakteren und Monstern, darunter sechs Charaktere, ein Hund, zwei Bossgegner und ein Logo.

Das Ausstattungsset „Komplette Kluft“ mit Ingame-Gegenständen: 1x Stärkering 1x Schleimohrringe 1x Schräger Hut 1x Neureichenweste



Hinzu kommen zwei exklusive digitale Bildschirmhintergründe und der Vorbestellerbonus. Der Preis liegt bei 159,99 Euro.

Visuelle Umsetzung und Spielstruktur

Die HD-2D-Gestaltung verbindet klassische Pixelgrafik mit modernen 3D-Elementen. Entwickelt vom Team Asano, kommt dieser Stil bereits in mehreren Titeln des Publishers zum Einsatz. Die Neuauflage umfasst “Dragon Quest 1” und “Dragon Quest 2” als zusammenhängendes Paket und bildet den Abschluss der sogenannten Erdrick-Trilogie.

Beide Titel wurden inhaltlich überarbeitet und um zusätzliche Funktionen ergänzt:

HD-2D-Grafik mit dynamischen Licht- und Partikeleffekten

Kämpfe gegen mehrere Gegner (statt nur Einzelkämpfe im Original)

Neue Gebiete und inhaltliche Erweiterungen

Anpassungen im Spielsystem zur besseren Spielbarkeit

Die Erdrick-Trilogie setzt sich aus den ersten drei Teilen der Serie zusammen: “Dragon Quest 1”, “Dragon Quest 2: Luminaries of the Legendary Line” und “Dragon Quest 3: The Seeds of Salvation”. Inhaltlich bilden diese Spiele eine zusammenhängende Chronologie.

„Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake“ ermöglicht es somit bald, die Geschichte rückwirkend zu komplettieren. Die Veröffentlichung folgt auf das zuvor erschienene Remake von “Dragon Quest III” – hier im Test von PLAY3.DE.

Mehr zu den kommenden Remakes erfahrt ihr in der Vorschau von PLAY3:DE:

Spieler mit vorhandenen Speicherdaten aus “Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ erhalten bei Spielstart exklusive Bonusgegenstände. Dazu gehören ein Hundeanzug in “Dragon Quest 1″ und ein Katzenanzug in “Dragon Quest 2″.

Weitere Meldungen zu Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren