EA Sports F1 25: Überzeugt das Rennspiel? Das sagen die internationalen Reviews

In dieser Woche erscheint Codemasters neues Rennspiel "EA Sports F1 25" für den PC und Konsolen. Pünktlich zum Release geben die internationalen Testwertungen einen ersten Eindruck davon, ob der neueste Ableger der F1-Reihe auf ganzer Linie überzeugen kann – oder doch hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Während sich Käufer der Standard-Edition noch bis Ende der Woche gedulden müssen, erhalten alle, die die Iconic Edition von „EA Sports F1 25“ erworben haben, ab heute Zugriff auf das Rennspiel.

Passend dazu fiel heute auch das Review-Embargo zum neuesten Rennspiel aus dem Hause Codemasters. In unserem Test konnte „EA Sports F1 25“ bis auf kleine Schwächen überzeugen und verdiente sich so neun von zehn möglichen Punkten. Zu den Highlights des diesjährigen Ablegers gehören der fesselnde „Braking Point“-Modus, die Erweiterungen von „My Team“ sowie die spielerische Umsetzung.

Auch wenn „EA Sports F1 25“ Fans vollwertiger Simulationen nicht ganz zufriedenstellen dürften, bietet das Rennspiele eine gelungene Mischung aus Einsteigerfreundlichkeit und spielerischem Anspruch. Abzüge gibt es für den fehlenden VR-Modus auf der PS5 sowie den mitunter etwas eintönigen Karriere-Modus.

Zudem könnten sich Spieler des Vorgängers die Frage stellen, ob die überschaubaren Neuerungen von „EA Sports F1 25“ einen erneuten Kauf zum Vollpreis rechtfertigen.

Das sagen die internationalen Magazine

Die Kollegen von GameSpew vergeben genau wie wir neun von zehn möglichen Punkten und begründen die Wertung wie folgt: „EA Sports F1 25 bietet wie gewohnt iterative Verbesserungen in den Bereichen Grafik und Physik. Dank der Verwendung von LIDAR-Technologie wurden zahlreiche Strecken so genau wie möglich nachgebildet. Doch es ist vor allem die Rückkehr des Braking Point-Story-Modus sowie eine umfassende Überarbeitung von My Team, die dieses Spiel zu einem beeindruckenden Gesamtpaket machen.“

Push Square zeigt sich etwas kritischer und vergibt sieben und zehn Punkten. Das Fazit: „EA Sports F1 25 ist insgesamt ein weiterer grundsolider Teil der jährlichen Spielreihe. Das Fahrgefühl macht zuverlässig Spaß und bietet beeindruckend viel Flexibilität. […] Ein umfangreiches Set an Spielmodi sorgt dafür, dass für jeden etwas dabei ist.“

„Insgesamt sieht das Spiel großartig aus und klingt auch so. Ein oder zwei Änderungen im Karrieremodus könnten für Unmut sorgen, und die Navigation im Spiel wirkt mitunter träge. Aber alles in allem ist dieses F1-Rennspiel ein Platz auf dem Podium wert.“

DualShockers spricht bei einer Wertung von 7,5 Punkten zwar von einem guten Rennspiel, verweist jedoch darauf, dass es sich bei „EA Sports F1 25“ eher um ein Update zum Vorgänger als einen komplett neuen Titel handelt.

„EA Sports und Codemasters haben das bislang beste Formel-1-Spiel erschaffen. Das Problem dabei: Das gelingt ihnen zuverlässig nur jedes zweite Jahr. F1 25 bietet wunderschöne Grafik, eine bombastische Präsentation, die gelegentlich das eigentliche Renngeschehen überstrahlt, und Verbesserungen beim Fahrverhalten, die endlich mit jahrelangen Schwächen der Serie aufräumen“, so die Redakteure.

Das Magazin weiter: „Wer ein realistisches Formel-1-Erlebnis sucht und jährlich über hundert Stunden in das Spiel investiert, für den rechtfertigen diese Änderungen den Preis. Für die meisten Spieler – besonders jene mit Controller oder zahlreichen Fahrhilfen – ist es jedoch nur ein leicht aufgehübschtes F1 24 für 59,99 $. Hoffentlich bringen die Regeländerungen 2026 den Wandel, den sowohl die virtuelle als auch die echte Serie dringend brauchen.“

Internationale Testwertungen in der Übersicht (Auszug):

GameSpew – 90

PSX Brasil – 90

Meristation – 83

SpazioGames – 82

The Sixth Axis – 80

CG Magazine – 80

IGN Spanien – 80

DualShockers – 75

Push Square – 70

Shacknews – 70

TechRadar – 70

GameReactor – 60

