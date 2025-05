Elden Ring Nightreign: Epischer Launch-Trailer stimmt auf Release ein – Startzeiten enthüllt

Ende dieser Woche ist es so weit: Fans von „Elden Ring“ können zurück in die Zwischenlande und sich in Limveld den neuen Koop-Schlachten in „Elden Ring: Nightreign“ stellen, das ab dem 30. Mai 2025 für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC erscheinen wird.

Um weiter auf den bevorstehenden Release einzustimmen, haben Entwickler FromSoftware und Publisher Bandai Namco Games jetzt einen neuen und epischen Launch-Trailer veröffentlicht, der einige äußert atmosphärische Einblicke in das kommende Multiplayer-Spin-off gewährt. Anschauen könnt ihr euch das Video wie gewohnt unterhalb dieser Meldung.

Startschuss für Elden Ring: Nightreign fällt um Mitternacht

Darüber hinaus stehen mittlerweile auch die Startzeiten von „Elden Ring: Nightreign“ fest, sodass Spieler weltweit wissen, ab wann sie sich in die Koop-Schlachten stürzen können. Enthüllt wurden die genauen Zeiten bereits vor ein paar Tagen in einer übersichtlichen Grafik, die von den Verantwortlichen in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X geteilt wurde.

Demnach wird es pünktlich zum Release am kommenden Freitag, dem 30. Mai 2025 losgehen: Hierzulande können die Spieler direkt um Mitternacht den Gefahren der Nacht trotzen und versuchen, drei Tage und Nächte lang in der sich mit jeder Partie verändernden Spielwelt zu überleben.

Wer „Elden Ring: Nightreign“ digital vorbestellt hat, kann zudem schon ab kommender Nacht mit dem Preload beginnen. Auf der PS5 wiegt der Download inklusive des neuesten Updates mit der Version 1.01.000 überschaubare 21,156 Gigabyte. Wann mit den ersten Reviews zum Spiel zu rechnen ist, ist noch nicht bekannt. Da der Release aber schon am Freitag erfolgt, dürften die Tests nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Game Director entschuldigte sich: kein Zwei-Spieler-Koop zum Start

Währenddessen meldete sich erst kürzlich Game Director Junya Ishizaki in einem Interview zu Wort und entschuldigte sich bei den Fans: „Elden Ring: Nightreign“ wird zum Start nämlich nur alleine oder mit zwei weiteren Mitstreitern spielbar sein. Duos bleibt der Zugang zu Limveld hingegen verwehrt. Das habe laut Junya allerdings keinen bestimmten Grund. Stattdessen habe man diese Option während der Entwicklung einfach „übersehen“.

Allerdings könnte FromSoftware einen Zwei-Spieler-Koop für „Elden Ring: Nightreign“ womöglich noch in der Zukunft nachreichen. Die Entwickler halten sich diese Möglichkeit auf jeden Fall offen: „Aber das ist etwas, das wir auch für die Zeit nach der Markteinführung in Betracht ziehen und unterstützen wollen“, erklärte der Game Director.

Zum Start am Freitag wird „Elden Ring: Nightreign“ wahlweise als Standardfassung oder aber als digitale Deluxe Edition erhältlich sein. Die erstgenannte Variante wird auch physisch verfügbar sein und 39,99 Euro kosten. Die Deluxe Edition für 54,99 Euro kann hingegen nur auf digitalem Wege erworben werden und bietet neben dem Artbook und Soundtrack auch Zugriff auf zukünftige DLCs. Als Pre-Order-Bonus erhalten zudem alle Frühkäufer eine Bonusgeste.

