Harry Potter: Endlich! HBO enthüllt die neuen Darsteller von Harry, Ron und Hermine

Die Serienadaption von „Harry Potter“ nimmt weiter Form an: Nachdem vergangenen Monat bereits erste Darsteller bestätigt wurde, hat HBO nun auch enthüllt, wer in die Rollen von Harry, Ron und Hermine schlüpfen wird.

HBO und Warner Bros. Discovery arbeiten hinter den Kulissen bereits kräftig an der Serienadaption von „Harry Potter“, die 2023 angekündigt wurde und eine originalgetreue Nacherzählung der erfolgreichen Buchreihe von Autorin J. K. Rowling bieten soll. Im Vergleich zu den bekannten Filmen wird die Serie allerdings auf neue Darsteller setzen.

Gespannt dürften die Fans vor allem darauf sein, wer in den Hauptrollen als Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley zu sehen sein wird. Und dieses Geheimnis wurde jetzt von HBO gelüftet: Demnach wurden drei junge Talente gefunden, die die bekannten Figuren in der kommenden „Harry Potter“-Serie mimen werden.

Diese Newcomer spielen Harry, Ron und Hermine

Wie IGN berichtet, wird Dominic McLaughlin die Rolle des titelgebenden Zauberlehrlings übernehmen. An seiner Seite werden zudem Arabella Stanton als Hermine und Alastair Staut als Ron Weasley zu sehen sein. „Nach einer außergewöhnlichen Suche unter der Leitung der Casting-Direktoren Lucy Bevan und Emily Brockmann freuen wir uns, bekannt geben zu können, dass wir unseren Harry, unsere Hermine und unseren Ron gefunden haben“, heißt es seitens der Verantwortlichen.

„Das Talent dieser drei einzigartigen Schauspieler ist einfach wunderbar, und wir können es kaum erwarten, bis die Welt ihre Magie gemeinsam auf der Leinwand erleben kann. Wir möchten uns bei den Zehntausenden von Kindern bedanken, die vorgesprochen haben. Es war uns eine große Freude, die Fülle an jungen Talenten da draußen zu entdecken.“

Darsteller für Dumbledore, Minerva, Snape und Hagrid stehen ebenfalls fest

Bereits im letzten Monat verkündete HBO die sechs ersten Darsteller für „Harry Potter“. So wird John Lithgow („Interstellar“, „Dexter“) in die Rolle von Albus Dumbledore schlüpfen, während Janet McTeer („Tumbleweeds“, „Ozark“) Minerva McGonagall verkörpern wird. Außerdem werden Paapa Essiedu („Gangs of London“) als Severus Snape und Nick Frost („Shaun of the Dead“) als Rubeus Hagrid zu sehen sein.

Ebenfalls bestätigt wurden Luke Thallon als Quirinus Quirrell und Paul Whitehouse als Argus Filch. Letzterer war auch schon Teil der Originalfilme und hatte in „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ einen Auftritt als Sir Cadogan.

Dreharbeiten sollen im Sommer 2025 beginnen

Hinter der Kamera werden Francesca Gardiner als Drehbuchautorin und Showrunnerin sowie Mark Mylod als Regisseur und ausführender Produzent hauptverantwortlich für „Harry Potter“ sein. Das Duo machte sich in der Vergangenheit auch schon durch die Dramaserie „Succession“ einen Namen. Zudem wird auch J. K. Rowling an der Serie beteiligt sein.

Die Dreharbeiten sollen schließlich im diesjährigen Sommer beginnen, genauer gesagt in den Warner Bros. Studios in Leavesden, in denen auch schon bekannten Filme entstanden sind. Wann mit dem Start der Serie zu rechnen ist, steht noch nicht fest. Allerdings dürfte die Premiere der ersten Episoden wohl nicht vor Ende 2026 oder Anfang 2027 zu erwarten sein.

