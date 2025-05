Pragmata: Wie steht es um Capcoms Langzeitprojekt? Insider liefert Status-Update

Im Rahmen der offiziellen Enthüllung der PS5 gehörte Capcoms „Pragmata“ im Juni 2020 zu den ersten Titeln, die für Sonys aktuelle Konsolengeneration vorgestellt wurden.

Zum Leidwesen der wartenden Spieler wurde die ambitionierte neue Marke des Publishers in der Vergangenheit jedoch mehrfach verschoben. Das letzte offizielle Lebenszeichen stammt aus dem Juni 2023. Damals räumte Capcom ein, dass das Entwicklerteam noch etwas mehr Zeit benötige, und verschob „Pragmata“ erneut.

Zudem veröffentlichte das Unternehmen einen neuen Trailer. Seitdem ist es jedoch sehr still um das Langzeitprojekt geworden. Ein schlechtes Zeichen? Nicht, wenn es nach dem Insider „Dusk Golem“ geht, der nach eigenen Angaben mehr zu wissen scheint.

Pragmata soll sich weiterhin in Entwicklung befinden

Auf Nachfrage eines Nutzers teilte der Insider seine Informationen mit und betonte, dass es keinen Grund zur Sorge gebe: Capcom habe „Pragmata“ nicht still und heimlich eingestellt. Stattdessen soll sich der Titel laut „Dusk Golem“ zumindest vor wenigen Monaten noch in der aktiven Entwicklung befunden haben.

„Es ist nicht viel. Aber Pragmata befand sich vor ein paar Monaten zumindest noch in Entwicklung. Es wurde nicht eingestellt oder so“, erklärte der Insider. „Ich bin selbst sehr daran interessiert und habe das Bauchgefühl, dass etwas Besonderes dabei herauskommt.“

Bei „Dusk Golem“ handelt es sich um einen Insider, der sich in den vergangenen Jahren vor allem auf Capcom- und Horror-Titel spezialisiert hat. Obwohl er mit seinen Aussagen in der Vergangenheit oft richtig lag, müssen wir an dieser Stelle anmerken, dass er zuletzt auch mehrfach daneben lag.

Capcom äußerte sich bislang nicht zu den aktuellen Gerüchten rund um „Pragmata“.

Die nächste große Marke von Capcom?

Bereits im vergangenen Jahr sprach „Dusk Golem“ ausführlich über „Pragmata“ und lieferte uns mögliche Details zur Handlung der neuen Capcom-Marke. „Pragmata handelt von zwei Robotern, die auf einer gescheiterten Mondkolonie leben. Diese wurde aufgegeben, nachdem Roboter und KI den Mond übernommen haben“, erklärte der Insider.

Und weiter: „Die Menschen haben lediglich ihre Fähigkeit, die Erde zu erreichen, deaktiviert, statt sich vollständig mit dem Problem auseinanderzusetzen. Wir spielen zwei Roboter, die durch die Evolution der Roboter zunehmend menschliche Züge entwickeln und den Wunsch hegen, zur Erde zu gelangen.“

„Pragmata“ erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

