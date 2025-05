PS Plus Essential: Offiziell enthüllt – Das sind die Neuzugänge im Juni 2025

PS Plus Essential:

Heute stellte Sony Interactive Entertainment die neuen Titel vor, die alle Abonnenten von PlayStation Plus im Juni 2025 ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen können. Wir verraten euch, auf welche Neuzugänge ihr euch einstellen dürft.

Nachdem Sony Interactive Entertainment in der vergangenen Woche die Extra- und Premium-Titel für den Mai 2025 veröffentlichte, kündigte das Unternehmen heute das Essential-Line-Up für den kommenden Monat an.

Im Juni 2025 dürfen sich alle Abonnenten von PlayStation Plus auf insgesamt vier Neuzugänge freuen. Als Highlight des kommenden Monats dürfte sich sicherlich „Destiny 2: The Final Shape“ herauskristallisieren, das 2024 erschien und sowohl von den Spielern als auch den Kritikern sehr positiv aufgenommen wurde.

Bei den weiteren Essential-Titeln im Juni 2025 handelt es sich unter anderem um „NBA 2K25“ und „Alone in the Dark“. Nachfolgend die obligatorische Übersicht über alle heute angekündigten Titel.

PlayStation Plus Essential im Juni 2025

NBA 2K25 | PS5/PS4

Veröffentlicht im September 2024

Metascore: 79

User-Score: 5.1

Score im PS Store: 3.16

Preis im PlayStation Store: 79,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Alone in the Dark | PS5

Veröffentlicht im März 2024

Metascore: 63

User-Score: 7.4

Score im PS Store:

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Bomb Rush Cyberfunk | PS5/PS4

Veröffentlicht im August 2023

Metascore: 75

User-Score: 8.6

Score im PS Store: 4.86

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Destiny 2: Die finale Form | PS5/PS4

Veröffentlicht im Juni 2024

Metascore: 89

User-Score: 7.6

Score im PS Store:

Preis im PlayStation Store:

Produkteintrag im PS Store

Nach der heutigen Ankündigung müsst ihr euch wie gehabt noch wenige Tage gedulden, ehe ihr die neuen Essential-Titel herunterladen und spielen könnt. Die Freischaltung nimmt Sony Interactive Entertainment traditionell am ersten Dienstag nach der Ankündigung und somit am 3. Juni 2025 vor.

Die Ausnahme bildet „Destiny 2: Die finale Form“, das bereits am morgigen Mittwoch, den 28. Mai 2025 verfügbar ist. In der Regel erfolgt die Freischaltung der neuen Spiele gegen 11 Uhr am Vormittag.

Parallel dazu werden am 3. Juni 2025 die Essential-Titel aus dem Mai aus dem Angebot entfernt. Solltet ihr euch die Spiele bislang nicht gesichert haben, solltet ihr dies schleunigst nachholen.

Weiter geht es in diesem Monat mit der Ankündigung der Extra- und Premium-Neuzugänge für den Juni 2025. Die Enthüllung erfolgt am Mittwoch, den 11. Juni 2025, während Sony Interactive Entertainment die Spiele am Dienstag, den 17. Juni 2025 gegen 11 Uhr vormittags freischaltet.

Bereits vor der offiziellen Ankündigung wurde ein erster Day-One-Release für alle Abonnenten der Stufen Extra und Premium bestätigt: Remedys „FBC: Firebreak“.

