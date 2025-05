PS Plus Extra und Premium: Bonusspiele für Mai und Juni angekündigt

Zum Auftakt der Days of Play 2025 kündigt Sony mehrere Neuzugänge für das PS-Plus-Programm an. Dazu gehören die Juni-Spiele für die Essential-Stufe. Wir berichten im Laufe des Nachmittags. Doch auch die höherpreisigen Stufen Extra und Premium werden erweitert.

Bonusspiele für PS Plus Extra und Premium

Abonnenten von PS Plus Extra und Premium erhalten demnach Zugang zu vier Titeln. Hierbei handelt es sich nicht um die übliche Rotation, sondern um zusätzliche Neuzugänge.

Nachfolgend eine Übersicht der Extra-Spiele samt Freischalttermin:

Another Crab’s Treasure (PS5) – ab 29. Mai

(PS5) – ab 29. Mai Skull and Bones (PS5) – ab 2. Juni

(PS5) – ab 2. Juni Destiny 2: Legacy Collection (PS5, PS4) – ab 4. Juni

(PS5, PS4) – ab 4. Juni Grand Theft Auto 3: The Definitive Edition (PS5, PS4) – ab 10. Juni

Für Abonnenten von PlayStation Plus Premium stehen ab dem 5. Juni zwei neue Titel im Klassikerkatalog bereit. Dabei handelt es sich um die Neuauflagen der bekannten Adventures “Myst” und “Riven”, die sowohl auf PS5 als auch PS4 spielbar sind.

Sony zum Bonus-Angebot: „Diese Titel werden zusätzlich zu unseren regulären Neuzugängen im Spielekatalog für Juni verfügbar gemacht. Haltet Ausschau nach unserer regulären Spielekatalog-Ankündigung mit dem Line-up für nächsten Monat.“

Ergänzend können sich Inhaber einer Premium-Mitgliedschaft auf neue Spieltestversionen einstellen:

Monatliche Gratis-Spiele im Essential-Tarif

Wie anfangs erwähnt, wurden auch die Neuzugänge für PS Plus Essential früher als erwartet enthüllt. Mit dabei ist unter anderem „NBA 2K25“, zu dem im Rahmen der Days of Play ein Wettbewerb stattfindet.

Die Liste der Neuzugänge für PS Plus Essential ist nachfolgend verlinkt:

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abonnementdienst für PS4- und PS5-Nutzer. Er bietet Online-Multiplayer, monatlich wechselnde „Gratis“-Spiele und exklusive Rabatte im PlayStation-Store. Höhere Abo-Stufen gewähren zusätzlich Zugriff auf eine große Spielebibliothek mit Klassikern und aktuellen Blockbustern.

PS Plus gibt es in den folgenden drei Stufen:

PS Plus Essential:

Online-Multiplayer, monatliche Spiele, exklusive Rabatte, Cloud-Speicher, Share Play, Spielhilfe

PS Plus Extra:

Alle Inhalte von PS Plus Essential und zusätzlich eine üppig bestückte Bibliothek mit Videospielen sowie Ubisoft Classics.

PS Plus Premium:

Alle Bestandteile von Extra sowie Spiele-Testversionen, Klassiker-Katalog, Spiele-Streaming, ausgesuchte Inhalte von Sony Pictures Core.

PlayStation Plus kostet pro Jahr bis zu 151,99 Euro. Hierfür gibt es 12 Monate Plus Premium. In den kommenden Tagen kann bei einem Neuabschluss oder Upgrade Geld gespart werden. Das Abo ist im Rahmen der Days of Play reduziert erhältlich.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren