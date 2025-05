PS Plus Premium: Neue Spieltestversionen laden ins Mittelalter und zum Zivilisationsbau ein

PS Plus Premium:

Pünktlich zum Start der Days of Play erweitert Sony das Angebot der Spieltestversionen für Abonnenten von PlayStation Plus Premium. Die neuen Demos führen interessierte Spieler entweder ins Mittelalter oder ermöglichen den Bau einer eigenen Zivilisation.

Abonnenten von PS Plus Premium können nicht nur auf einen umfangreichen Katalog aus zahlreichen PS5- und PS4-Spielen zugreifen, sondern erhalten als exklusiven Vorteil auch Zugriff auf Spieltestversionen ausgewählter Titel. Dadurch können die Spiele für eine bestimmte Zeit ausprobiert werden, bevor man sich für einen Kauf entscheidet.

Und passend zum Start der Days of Play 2025, die am morgigen Mittwoch, dem 28. Mai 2025, beginnen, hat Sony gleich zwei neue Demos angekündigt, die für Premium-Nutzer zur Verfügung stehen werden.

Kingdom Come: Deliverance 2 und Civilization 7 als Spieltestversionen

So wird ab morgen eine Spieltestversion von „Kingdom Come: Deliverance 2“ erhältlich sein: Das Rollenspiel von Entwicklerstudio War Horse wurde Anfang Februar für die PS5 veröffentlicht und zählte zu den ersten großen Highlights des Jahres, was unter anderem auch durch die guten Test-Wertungen deutlich wurde.

Das Rollenspiel führt Spieler in das mittelalterliche Böhmen des 15. Jahrhunderts und die neue Demo bietet die Gelegenheit in die Rolle von Heinrich zu schlüpfen und die offene Welt sowie die Mechaniken des Spiels zu erkunden. Die Dauer der Testversion ist noch nicht bekannt, dürfte sich allerdings wie gewohnt im Bereich zwischen einer und fünf Stunden bewegen.

Die zweite neue Spieltestversion, die ab morgen zur Verfügung stehen wird, ermöglicht es, das Aufbauspiel „Civilization 7“ auszuprobieren. Der mittlerweile siebte Teil der beliebten Reihe erschien ebenfalls im Februar dieses Jahres und ist neben der PS5 auch auf der PS4 verfügbar. Auch hier zeigten die Bewertungen der Kritiker, dass das rundenbasierte Strategiespiel von Firaxis Games überzeugen kann.

Wie gewohnt führen die Spieler ihre eigene Zivilisation von der Steinzeit bis in die Zukunft, während die Testversionen einen ersten Einblick in das Gameplay und die vielfältigen Möglichkeiten des Zivilisationsaufbaus gewährt. Allerdings ist auch hier noch nicht bekannt, wie lange die Demo gespielt werden kann.

Wer sich nach Ablauf der Testzeit für einen Kauf entscheidet, kann seinen bis dahin erzielten Fortschritt übernehmen. Da es sich bei den Spieltestversionen um die tatsächlichen Vollversionen der jeweiligen Titel handelt, bleiben sowohl die gespeicherten Spielstände als auch die freigeschalteten Trophäen erhalten.

Days of Play 2025: Weitere Boni und Rabatte

Neben den zwei neuen Spieltestversionen wurden anlässlich der bevorstehenden Days of Play auch schon die monatlichen Neuzugänge für PS Plus Essential enthüllt. Abonnenten können sich auf gleich vier neue Spiele freuen. Und auch der Spielekatalog für Extra- und Premium-Kunden wird um vier Titel erweitert.

Abseits der Spiele locken die Days of Play 2025 außerdem auch mit zahlreichen Rabatten: Die Aktionspreise wurden schon im Vorfeld der heutigen Ankündigung enthüllt und Käufer können unter anderem 100 Euro auf die PS5 oder 50 Euro auf die PS5 Pro sparen. Zudem sind PS VR2, DualSense-Controller und ausgewählte Spiele reduziert.

Obendrein sind ausgewählte PlayStation Plus-Abonnements während des Aktionszeitraums bis zu 33 Prozent günstiger. Bestehende Mitglieder haben ebenfalls die Chance zu sparen, in dem sie ein Upgrade auf die Premium-Stufe durchführen. Die Days of Play 2025 finden vom 28. Mai bis zum 11. Juni statt.

