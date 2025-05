PS5-Speicher erweitern: Samsung 990 Pro SSD mit 4TB stark reduziert

Die Samsung 990 Pro zählt zu den leistungsfähigsten Speichererweiterungen für die PS5 und erfüllt alle technischen Voraussetzungen für den Einbau. In der 4TB-Version ist die SSD derzeit im Sale.

Videospiele beanspruchen immer mehr Speicherplatz, der in den Konsolen limitiert zur Verfügung steht. SSD-Module, die den internen Speicher der PS5 erweitern, schaffen Abhilfe, können mitunter aber auch recht teuer sein. Günstiger gibt es momentan die Samsung 990 Pro mit 4TB Speicherplatz.

Amazon listet die 4TB-Variante der Samsung 990 Pro derzeit für 274,89 Euro, während die UVP laut Versandriese bei 394,90 Euro liegt. Damit ergibt sich eine Ersparnis von rund 120 Euro. Angaben zur Dauer des Angebots macht der Händler nicht – der Preis kann sich somit jederzeit ändern.

Einen Haken gibt es allerdings: Für den dauerhaften Betrieb in der PS5 ist laut Sony ein Kühlkörper erforderlich. Die genannte Variante der Samsung 990 Pro kommt ohne integrierten Heatsink daher. Eine Komplettversion ist ebenfalls im Sale und schlägt mit 306,06 Euro zu Buche – laut Amazon eine Ersparnis von 25 Prozent.

Doch auch die Version ohne Kühlkörper kann erweitert werden, was die Angelegenheit etwas günstiger gestaltet. Für ein paar Euro gibt es auf Amazon und Co. etliche Heatsink-Exemplare, die sich an der Samsung 990 Pro anbringen lassen – beispielsweise die folgenden Modelle:

Wichtig ist, dass die Abmessungen mit dem begrenzten Platz innerhalb der PS5 kompatibel sind. Der Einbau selbst lässt sich mit einem handelsüblichen Kreuzschlitzschraubendreher durchführen. Nach dem Einsetzen wird die SSD von der Konsole automatisch erkannt und formatiert.

Leistungsstarke SSD für Konsolen und PCs

Die Samsung 990 Pro ist eine NVMe-SSD der PCIe-4.0-Generation im M.2-2280-Format. Sie wurde für hohe Übertragungsgeschwindigkeiten und eine geringe Latenz entwickelt und eignet sich damit sowohl für High-End-PCs als auch für die PS5.

Technische Spezifikationen der 4TB-Version:

Lesegeschwindigkeit : bis zu 7.450 MB/s

: bis zu 7.450 MB/s Schreibgeschwindigkeit : bis zu 6.900 MB/s

: bis zu 6.900 MB/s Cache : 4 GB LPDDR4 SDRAM

: 4 GB LPDDR4 SDRAM Schnittstelle: PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0

Sony erlaubt die Speichererweiterung der PlayStation 5 über den internen M.2-Steckplatz. Dabei müssen bestimmte technische Anforderungen erfüllt sein. Sie werden von der Samsung 990 Pro erreicht.

SSD-Einbau in die PS5 ist unkompliziert

Der Einbau der Samsung 990 Pro in die PS5 ist keine große Sache, erfordert jedoch ein paar Schritte und das passende Werkzeug, das jeder zur Hand haben sollte: Für die Installation wird ein handelsüblicher Kreuzschlitzschraubendreher benötigt.

Ablauf des Einbaus:

Konsole ausschalten und vom Stromnetz trennen. Abdeckungen der PS5 entfernen, um Zugriff auf den SSD-Steckplatz zu erhalten. Schutzblech des M.2-Slots abschrauben. SSD mit montiertem Heatsink einsetzen – auf die korrekte Ausrichtung achten. SSD mit Schraube fixieren und Abdeckung wieder anbringen. PS5 einschalten – die Konsole erkennt die neue SSD automatisch und bietet eine Formatierung an.

Nach Abschluss der Formatierung ist der zusätzliche Speicher nutzbar und bietet genügend Platz für die Spiele, die in diesem Jahr noch auf der PS5 landen werden. Bereits in dieser Woche stehen Neuerscheinungen an.



