Switch 2: Scalper-Abwehr – Nintendo kündigt neue Maßnahmen an

Langjährige PS5-Spieler dürften sich an den Marktstart der aktuellen Sony-Konsole erinnern: Das Geld und die Kaufabsicht waren da, die im regulären Handel verfügbaren Konsolen jedoch nicht. Stattdessen schnappten sich Scalper die wenigen verfügbaren Exemplare der PS5 und verlangten auf eBay und Co. erhebliche Aufpreise.

Auslöser für die damaligen Lieferprobleme waren in erster Linie die COVID-19-Pandemie und die damit einhergehenden Unterbrechungen innerhalb der Lieferketten, die längst überwunden wurden. Doch auch die Switch 2, die im Sommer ins Rennen geschickt wird, könnte ein ähnliches Schicksal ereilen. Nintendo rüstet entsprechend auf.

Kooperation mit Mercari, Yahoo! Auction und Rakuten Rakuma

Nintendo gab zunächst für Japan bekannt, dass man mit den Marktplätzen Mercari, Yahoo! Auction und Rakuten Rakuma zusammenarbeitet, um Listungen nicht autorisierter Switch-2-Angebote zu verhindern. Die Unternehmen haben sich auf die proaktive Entfernung solcher Einträge verständigt. Zudem wird zwischen den Plattformen ein System zum Informationsaustausch etabliert.

Ein gemeinsames Ziel ist es, das Scalping – also das gewinnorientierte Aufkaufen und Weiterverkaufen von Konsolen – einzudämmen. Besonders strikt geht Yahoo! Auction vor: Die Plattform betrachtet die Switch 2 bis auf Weiteres als „verbotenen Artikel“.

Nach eigenen Angaben soll damit einer Marktverzerrung durch hohe Nachfrage und Preissteigerungen vorgebeugt werden. Jegliche Einträge, die auf die Konsole verweisen, können entfernt werden. Nutzerkonten, die wiederholt gegen die Richtlinie verstoßen, riskieren eine Sperrung.

Laut Yahoo! Auction betrifft das Verbot sowohl Verkaufsangebote vor als auch eine Zeit lang nach der Veröffentlichung der Nintendo-Konsole. Wann die Einschränkung aufgehoben wird, gab das Unternehmen nicht bekannt.

Letztlich ist Nintendos Zusammenarbeit mit Marktplätzen nur ein Teil der Maßnahmen: In Japan setzen einige Händler auf zusätzliche Kriterien für Vorbestellungen. So benötigen Kunden mitunter eine spezifische Kreditkarte oder müssen zuvor bestimmte Kaufmengen erreicht haben, um sich für exklusive Verkaufsaktionen zu qualifizieren.

Engpässe trotz Produktionsausweitung

Trotz umfangreicher Vorbereitungen rechnet Nintendo zum Verkaufsstart mit einer begrenzten Verfügbarkeit der Switch 2. Unternehmenspräsident Shuntaro Furukawa gab zu Protokoll, dass man zwar eine große Menge an Bauteilen gesichert und die Produktion frühzeitig angekurbelt habe, jedoch allein in Japan innerhalb der Vorbestellerlotterie mehr als 2,2 Millionen Bewerbungen zusammenkamen.

Spieler, die in der ersten Runde der Lotterie nicht ausgelost wurden, landen in weiteren Runden. Jedoch geht Nintendo davon aus, am Ende „nicht allen eingegangenen Bewerbungen“ gerecht werden zu können. „Wir entschuldigen uns zutiefst, dass wir eure Erwartungen trotz unserer Vorbereitungen nicht erfüllen konnten“, so Furukawa.

Mehr zur Switch 2 auf PLAY3.DE:

Die Switch 2 gilt schon vor Veröffentlichung als eines der gefragtesten Produkte des Jahres – vor allem, nachdem „GTA 6“ kürzlich auf 2026 verschoben wurde. Aufgrund des recht hohen Preises hatten Analysten die Verkaufsprognosen vereinzelt gesenkt, erwarten aber weiterhin einen Verkaufsrekord. Der Launch der Switch 2 erfolgt am 5. Juni 2025

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren