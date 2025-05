The Last of Us Staffel 2: Finale mit deutlichem Rückgang – HBO nennt den Grund

The Last of Us Staffel 2:

Die zweite Staffel von "The Last of Us" ist beendet und die ersten Zahlen liegen vor. In den USA kam es zu einem deutlichen Rückgang. HBO äußert sich.

Die zweite Staffel von „The Last of Us“ hat das Finale erreicht. Während Fans auf die längst bestätigte Fortsetzung warten, liegen die Zuschauerzahlen der jüngsten Folge vor. Hier kam es zu einem erheblichen Rückgang, was allerdings kein zwingender Grund zur Sorge ist.

Das Finale der zweiten Staffel erreichte zur US-Premiere plattformübergreifend 3,7 Millionen Zuschauer. Im Vergleich dazu sahen den Abschluss der ersten Staffel anfangs 8,2 Millionen Leute, womit sich ein Rückgang um 55 Prozent ergibt. Auch im Vergleich zur Premiere der zweiten Staffel (5,3 Millionen Zuschauer) ist es ein bescheidener Wert.

HBO führte die niedrigen Quoten unter anderem auf den Ausstrahlungstermin zurück, der auf das Memorial-Day-Wochenende fiel. Ein Sprecher des Unternehmens erklärte, man rechne damit, dass die finalen Zuschauerzahlen „deutlich steigen“ werden, sobald spätere Abrufzahlen einbezogen sind. Allerdings feierte das Finale der ersten Staffel zeitgleich mit der Oscarverleihung Premiere – und stellte dennoch einen Rekordwert auf.

Staffel 2 mit gemischter Resonanz – hohe Gesamtreichweite

Trotz der schwachen Finalquote weist Staffel 2 von „The Last of Us“ in der Gesamtreichweite starke Zahlen auf. Laut HBO wurden weltweit im Schnitt fast 37 Millionen Zuschauer pro Episode gezählt. Das sind im Schnitt mehr durchschnittliche Zuschauer als noch bei der ersten Season – und die Zahlen wachsen weiter. Zum Vergleich: Die Premiere der ersten Staffel erreichte innerhalb von 90 Tagen fast 32 Millionen Zuschauer. Seit dem Ende von Season 1 soll die Serie weltweit mehr 90 Millionen Zuschauer angelockt haben.

Inhaltlich gab es Stoff für Kontroversen. Die Darstellung bestimmter Figuren, insbesondere Bella Ramseys Interpretation von Ellie Williams sowie die Beziehung zwischen Ellie und Dina, wurden in den Foren reichlich diskutiert. Auch die Besetzung von Abby durch Kaitlyn Dever und der frühe Serientod von Joel Miller (Pedro Pascal) sorgten für gemischte Reaktionen.

Trotz des jüngsten Rückgangs der Zuschauerzahl ist die Fortsetzung von „The Last of Us“ als TV-Serie längst in trocken Tüchern. HBO hat eine dritte Staffel in Auftrag gegen, weitere Staffeln sind laut Showrunner Craig Mazin möglich. Im Gespräch mit Collider äußerte er: „Es gibt keine Möglichkeit, diese Geschichte in einer dritten Staffel abzuschließen.“ Eine vierte Staffel sei daher „wahrscheinlich“.

Die zweite Staffel umfasste sieben Episoden, zwei weniger als Staffel 1, und adaptierte wesentliche Teile von „The Last of Us Part 2“. Für die dritte Staffel wird mit einer Veröffentlichung nicht vor 2027 gerechnet. Inhaltlich dürfte sie sich verstärkt mit Abbys Geschichte in Seattle befassen.

Mehr zu „The Last of Us“ auf PLAY3.DE:

Wie es um ein weiteres „The Last of Us“ als Videospiel steht, ist offen. Es gibt bestimmte Voraussetzungen. Zunächst widmet sich Naughty Dog hauptsächlich „Intergalactic: The Heretic Prophet“. Allerdings ist es nicht das einzige Spiel, das momentan im gefeierten Studio entsteht.

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren