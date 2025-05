Cyberpunk 2: Entwicklung des Cyberpunk 2077-Sequels erreicht wichtigen Meilenstein

Trotz des holprigen Starts von „Cyberpunk 2077“ entwickelte sich das Action-Rollenspiel zu einem großen Erfolg. Dementsprechend überraschte es wohl niemanden, als CD Projekt RED im Herbst 2022 eine Fortsetzung ankündigte, die intern unter dem Codenamen „Project Orion“ geführt wurde.

Und nun kommt die Entwicklung langsam in Fahrt: Wie die Verantwortlichen jetzt nämlich offiziell bekannt gegeben haben, haben die Arbeiten am Sequel die nächste Phase und somit einen wichtigen Meilenstein erreicht. Zudem scheint man sich auf einen Titel geeinigt zu haben. Ab sofort wird das Spiel nämlich als „Cyberpunk 2“ betitelt.

Fortsetzung von Cyberpunk 2077 in Vorproduktion

Nachdem sich „Cyberpunk 2“ bislang noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befand, hat man mittlerweile die Vorproduktion erreicht. Das bestätigte CD Projekt RED im Rahmen einer Präsentation zu den jüngsten Finanzergebnissen. „Vor einigen Wochen hat das Team von CD Projekt RED, das für das nächste große Spiel im Cyberpunk-Universum verantwortlich ist, die Konzeptphase des Projekts abgeschlossen“, heißt es in der Pressemitteilung.

„Damit ist Cyberpunk 2 – bisher unter dem Codenamen Project Orion bekannt – nun in der Vorproduktionsphase.“ Aus diesem Grund ist auch die Anzahl der Mitarbeiter, die an der Fortsetzung arbeiten, gestiegen. Die Präsentation zeigt, dass am 28. Februar 2025 bislang 84 Personen an der Entwicklung beteiligt waren. Am 30. April 2025 waren es bereits 96.

Das ist allerdings kein Vergleich zu „The Witcher 4“: Aktuell liegt der Fokus von CD Projekt RED voll und ganz auf dem kommenden Abenteuer von Ciri, sodass insgesamt 422 Mitarbeiter an dem Titel arbeiten. Offiziell enthüllt würde das Action-RPG bereits im Rahmen der Game Awards 2024, während ein Release wohl frühestens 2027 zu erwarten ist.

Cyberpunk 2 wird neben Night City einen neuen Schauplatz bieten

Die Veröffentlichung von „Cyberpunk 2“ dürfte allerdings noch länger auf sich warten lassen. Nichtsdestotrotz ist das Erreichen der Vorproduktionsphase ein wichtiger und ebenso erfreulicher Schritt in der Entwicklung. Die wurde von CD Projekt RED übrigens bewusst nach Nordamerika verlegt, da man laut eigenen Angaben eine typisch amerikanische Geschichte erzählen möchte.

Im Vergleich zum Vorgänger, der noch auf die hauseigene REDengine setzte, nutzen die Entwickler dieses Mal die Unreal Engine 5. Außerdem meldete sich „Cyberpunk“-Schöpfer Mike Pondsmith erst vergangene Woche zu Wort und stellte neben der bekannten Metropole Night City eine weitere Stadt in Aussicht, die in der Fortsetzung erkundet werden kann. Beschrieben wurde sie dabei als „Chicago gone wrong“.

Währenddessen bereitet sich CD Projekt RED aktuell auf die Veröffentlichung der Ultimate Edition von „Cyberpunk 2077“ vor, die in der kommenden Woche, genauer gesagt am 5. Juni 2025, für die Switch 2 erscheinen wird – pünktlich zum weltweiten Launch der neuen Nintendo-Konsole. Die Ultimate Edition enthält neben dem Hauptspiel auch die Erweiterung „Phantom Liberty“ und konnte auf dem Handheld in ersten Hands-on-Videos bereits mit einer guten Performance beeindrucken.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk, Cyberpunk 2077.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren