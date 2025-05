Day of Play 2025: Mehr als 1.300 PSN-Angebote mit bis zu 95 Prozent Rabatt

Im PlayStation Store ist eine neue Rabattaktion angelaufen, die zahlreiche bekannte Titel umfasst. Diesmal läuft die Aktion unter dem Label Days of Play. Die alljährlich stattfindende Rabattschlacht wurde gestern angekündigt und umfasst ebenfalls Hardware-Deals und besondere Angebote für das PS-Plus-Abo.

Im Fall des heute gestarteten PSN-Sales ist unter anderem das Remaster von „The Last of Us Part 2“ dabei, das aktuell für 39,99 Euro zu haben ist. Der Preis wurde um immerhin zwanzig Prozent gesenkt. Hier gibt es schon den ersten Haken, denn die Summe ist verglichen mit den im Einzelhandel verlangten Beträgen noch immer recht hoch. Bei Amazon kostet die PS5-Version von „The Last of Us Part 2: Remastered“ gerade einmal 24,99 Euro.

Auch „Cyberpunk 2077“ ist Teil der Aktion: Das Rollenspiel kostet 24,99 Euro und liegt damit 50 Prozent unter dem regulären Preis. Günstiger ist zudem „WWE 2K25“ mit einem Rabatt von 30 Prozent – der neue Preis beträgt 52,49 Euro.

Günstiger wird es bei älteren Titeln

Auch im PSN-Sale zu den Days of Play darf der Dauergast „Red Dead Redemption 2“ nicht fehlen. Der Preis des Western-Epos sank um 75 Prozent. Damit kostet der Open-World-Titel nur noch 14,99 Euro. Wer lieber gemeinsam spielt, findet mit „It Takes Two“ eine kooperative Alternative für 13,99 Euro – ein Nachlass von 65 Prozent.

Das beliebte Sci-Fi-Abenteuer „No Man’s Sky“ ist ebenfalls reduziert: Es schlägt mit 19,99 Euro zu Buche – 60 Prozent günstiger als üblich. Im Horrorgenre bietet sich „Phasmophobia“ an, das für 14,24 Euro erhältlich ist. Die actiongeladene „Tekken 8“ kostet aktuell 29,99 Euro, was einem Rabatt von 50 Prozent entspricht.

„Star Wars Jedi: Survivor“ ist für 19,99 Euro im PS-Store verfügbar. Auch dieser Preis stellt mit einem Rabatt von 75 Prozent eine der stärkeren – wenn auch nicht seltenen – Reduzierungen dar. Darüber hinaus wurden mit „Astro Bot“ (59,49 Euro, minus 15 Prozent) und „Call of Duty: Black Ops 6“ (43,99 Euro, minus 45 Prozent) aktuellere Games in die Aktion aufgenommen. Auch hier kann ein Blick auf andere Händler Geld sparen. Bei Amazon etwa kostet „Astro Bot“ derzeit 49,99 Euro.

Weitere Angebote im Überblick

Neben den oben genannten Spielen sind viele weitere Titel rabattiert. Hier ein Auszug aus dem Sale:

Age of Mythology Retold Standard Edition: 22,49 Euro (-25%)

22,49 Euro (-25%) AI Limit: 31,49 Euro (-10%)

31,49 Euro (-10%) Arma Reforger: 31,99 Euro (-20%)

31,99 Euro (-20%) Astro Bot: 59,49 Euro (-15%)

59,49 Euro (-15%) Atomfall: 50,99 Euro (-15%)

50,99 Euro (-15%) Call of Duty Black Ops 6 – Cross-Gen-Bundle: 43,99 Euro (-45%)

43,99 Euro (-45%) Cyberpunk 2077: Ultimate Edition: 41,99 Euro (-40%)

41,99 Euro (-40%) DayZ: 27,49 Euro (-50%)

27,49 Euro (-50%) Dead Island 2: 17,49 Euro (-65%)

17,49 Euro (-65%) Doom Eternal Standard Edition: 9,99 Euro (-75%)

9,99 Euro (-75%) Dragon Quest 3 HD-2D Remake: 52,49 Euro (-25%)

52,49 Euro (-25%) EA Sports FC 25: 15,99 Euro (-80%)

15,99 Euro (-80%) Forza Horizon 5: 55,99 Euro (-20%)

55,99 Euro (-20%) GTA 5: Premium Edition: 14,69 Euro (-58%)

14,69 Euro (-58%) Grand Theft Auto: The Trilogy: 23,99 Euro (-60%)

23,99 Euro (-60%) Hell Let Loose: 2 4,99 Euro (-50%)

4,99 Euro (-50%) Hogwarts Legacy: 22,49 Euro (-70%)

22,49 Euro (-70%) Indiana Jones und der Große Kreis: 63,99 Euro (-20%)

63,99 Euro (-20%) Kingdom Come Deliverance 2: 55,99 Euro (-20%)

55,99 Euro (-20%) Marvel’s Spider-Man 2 Deluxe Edition: 59,39 Euro (-34%)

59,39 Euro (-34%) MLB The Show 25: 49,69 Euro (-29%)

49,69 Euro (-29%) Mortal Kombat 1: 16,49 Euro (-67%)

16,49 Euro (-67%) MotoGP 25: 55,99 Euro (-20%)

55,99 Euro (-20%) Sea of Thieves: 19,99 Euro (-50%)

19,99 Euro (-50%) Sid Meier’s Civilization 7: 59,49 Euro (-15%)

59,49 Euro (-15%) Star Wars Battlefront 2: 4,99 Euro (-75%)

4,99 Euro (-75%) Star Wars Battlefront Ultimate Edition: 4,99 Euro (-75%)

4,99 Euro (-75%) Star Wars Outlaws: 39,99 Euro (-50%)

39,99 Euro (-50%) Stray: 17,99 Euro (-40%)

17,99 Euro (-40%) Subnautica: 17,99 Euro (-40%)

17,99 Euro (-40%) Teardown: 14,99 Euro (-50%)

14,99 Euro (-50%) The Forest: 5,09 Euro (-70%)

5,09 Euro (-70%) The Last of Us Part 1: 39,99 Euro (-50%)

39,99 Euro (-50%) The Last of Us Part 2: 29,99 Euro (-25%)

29,99 Euro (-25%) The Witcher 3: Wild Hunt: 7,49 Euro (-75%)

Das war längst nicht alles, immerhin setzt sich der PSN-Sale zu den Days of Play aus mehr als 1.300 Angeboten zusammen. Die gesamte Übersicht ist im PlayStation-Store sichtbar – auch in der Webversion. Die Angebote gelten bis zum 12. Juni 2025.

Die Days of Play 2025 haben noch mehr zu bieten, wie wir schon gestern berichteten:

Außerdem wurden etwas verfrüht die Juni-Neuzugänge für PS Plus Essential enthüllt. Welche Spiele im kommenden Monat in das Abo kommen, erfahren Abonnenten in dieser Meldung.

