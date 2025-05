Days of Play 2025: Auch PlayStation Plus lockt mit Rabatten – Angebote ab sofort verfügbar

In dieser Woche startete Sony Interactive Entertainment die "Days of Play 2025" genannte Rabattaktion. Unter den zahlreichen Angeboten befinden sich auch die Jahresmitgliedschaften der drei PlayStation Plus-Stufen.

Nach der Ankündigung am gestrigen Dienstag stehen die diversen Deals der „Days of Play 2025“ ab sofort zur Verfügung. Genau wie in den vergangenen Jahren lockt 2025 auch der Abo-Dienst PlayStation Plus mit zeitlich begrenzten Angeboten.

Bis zum 11. Juni 2025 bietet Sony Interactive Entertainment interessierten Spielern die Möglichkeit, sich die unterschiedlichen Jahresabos zu reduzierten Preisen zu sichern. Während Spieler ohne ein aktives PlayStation Plus-Abo Zugriff auf alle aktuellen Deals erhalten, sieht es bei Bestandskunden anders aus. Hier räumt Sony Interactive Entertainment die Rabatte lediglich auf Upgrades ein.

Verfügt ihr beispielsweise über eine laufende Extra-Mitgliedschaft, könnt ihr lediglich ein Premium-Abo zum reduzierten Preis abschließen. Zudem gilt der Rabatt bei einem Upgrade lediglich für die Restlaufzeit eurer Mitgliedschaft. Nach Ablauf dieser Frist wird der volle Preis der jeweiligen Stufe fällig.

Die reduzierten Preise in der Übersicht

Wie eingangs erwähnt, beschränken sich die „Days of Play“-Angebote auf die Jahresmitgliedschaften der unterschiedlichen PlayStation Plus-Stufen. Den Anfang macht Essential, das den Abonnenten unter anderem den Zugriff auf den Online-Multiplayer oder exklusive Rabatte einräumt.

Hier sinkt der Preis des Jahresabos bis zum 11. Juni 2025 von 71,99 Euro auf 61,19 Euro – eine Ersparnis von 15 Prozent.

Weiter geht es mit der Extra-Mitgliedschaft. Diese umfasst neben allen Inhalten von Essential einen mehrere hundert Titel starken Spielekatalog sowie die Unterstützung von Ubisoft+ Classics. Hier sinkt der Preis für die Jahresmitgliedschaft im Rahmen der „Days of Play“-Deals um 25 Prozent von 125,99 Euro auf 94,49 Euro.

Die größte Ersparnis wartet bei PS Plus Premium. Dank eines Rabattes in Höhe von 33 Prozent werden für die Jahresmitgliedschaft bis zum 11. Juni 2025 lediglich 101,83 Euro statt der gewohnten 151,99 Euro fällig.

Ergänzend zu allen Inhalten der anderen Stufen räumt euch Premium den Zugriff auf den Klassikerkatalog und das Cloud-Gaming-Feature ein.

Konsolen, Spiele und mehr im Preis reduziert

Natürlich beschränken sich die diesjährigen „Days of Play“-Angebote nicht auf PlayStation Plus. Darüber hinaus bieten euch die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment die Möglichkeit, bei allerlei Produkten bares Geld zu sparen. Darunter natürlich bei PS5-Konsolen oder bei Zubehör wie Controllern und Hardware-Covern.

Unsere Übersicht liefert euch alle wichtigen Details und verrät euch, wie hoch die Rabatte jeweils ausfallen. Während die PS5 Pro dank der aktuellen „Days of Play“-Deals beispielsweise für 755 Euro verfügbar ist, könnt ihr euch den DualSense Edge für 174,99 Euro statt 219,99 Euro sichern.

Auch diverse Spiele-Highlights der PlayStation Studios gehören zur laufenden Rabattaktion.

