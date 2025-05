Death Stranding: Neues Projekt in Arbeit – Kojima möchte Anime-Fans glücklich stimmen

Hideo Kojima arbeitet an einer Anime-Adaption von “Death Stranding". Nach der Bestätigung eines Realfilms kündigt der Game-Designer damit ein weiteres Projekt an, das die Reichweite des Franchise vergrößern soll.

Hideo Kojima werkelt an einem neuen Projekt, mit dem das “Death Stranding”-Franchise breiter aufgestellt werden soll. Nach dem ersten Auftritt von Samuel „Sam“ Porter Bridges in einem Videospiel, dem kommenden Sequel und einem bestätigten Kinofilm ist auch ein Anime in Arbeit.

Die Information fiel in einem Gespräch rund um den Live-Action-Film. Laut Kojima ist die Anime-Produktion ein separates Projekt, das unabhängig von der Realverfilmung realisiert wird.

Geistiges Eigentum soll gestärkt werden

„Mein Ziel ist es, ein Death Stranding zu erschaffen, das nur durch einen Film realisiert werden kann, der auf Festivals wie dem Cannes Film Festival oder dem Venice Film Festival Preise gewinnen könnte. Tatsächlich arbeiten wir derzeit auch an einer Anime-Adaption“, erklärte Kojima.

Bereits im Vorjahr hatte er gegenüber Variety ein Anime-Projekt dieser Art als potenzielles neues Format angedeutet, allerdings galten die tatsächlichen Arbeiten daran zunächst als unbestätigt. Das neue Projekt ist letztlich Teil einer umfassenderen Expansionsstrategie.

Kojima im vergangenen September dazu: „Um unser geistiges Eigentum zu stärken, machen wir eine Fortsetzung, und zwar ein Spiel. Und wir werden weiterhin mehr für verschiedene Plattformen veröffentlichen. Als Nächstes kommen verschiedene Medienformen – Filme, Anime, Fernsehserien usw.“

Man sei im Grunde dabei, das „geistige Eigentum des Spiels auf andere Medien“ zu erweitern. „Das ist die zweite Phase. Das ist unser nächstes Ziel“, so Kojima damals.

Parallelprojekt: Realfilm von A24

Die Realverfilmung von “Death Stranding” entsteht in Zusammenarbeit mit dem US-Filmstudio A24. Das Projekt wird von Michael Sarnoski inszeniert, bekannt für seine Arbeit an “A Quiet Place: Day One”. Für Kojima geht es bei dieser Adaption nicht um eine reine Umsetzung des Spiels. Vielmehr wolle er eine Version entwickeln, die ausschließlich durch filmische Mittel realisierbar sei.

In Abgrenzung zu anderen Spielverfilmungen nannte er als Beispiele „The Last of Us“, das nah an der Spielvorlage bleibe, und den “Super Mario Bros Film”, der stärker auf ein breites Publikum ausgerichtet sei. Sein Ziel sei hingegen ein Film, der sich an filmkünstlerischen Maßstäben orientiert.

Inhalte, das zuständige Studio oder ein Veröffentlichungszeitraum für den Anime wurden bislang nicht genannt. Kojimas Aussagen machen allerdings deutlich, dass mit „Death Stranding“ längst nicht Schluss. Unabhängig davon sollen seine Visionen auch nach seinem Tod vorangetrieben werden.

