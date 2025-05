Dino Crisis: Game Director von Resident Evil 2 hat Interesse an neuem Spiel

1991 veröffentlichte Capcom mit „Dino Crisis“ ein neues Survival-Horrorspiel für die PlayStation, in dem es die Spieler mit den titelgebenden prähistorischen Jägern zu tun bekommen. Das Spiel wird oftmals als „Resident Evil mit Dinosauriern“ beschrieben, was auch nicht von ungefähr kommt: Schöpfer ist niemand geringeres als Shinji Mikami, der auch schon für „Resident Evil“ verantwortlich war.

In den Jahren 2000 und 2003 folgten Fortsetzungen, doch vor allem das letzte Spiel der Reihe, in dem mutierte Dinosaurier den Weltraum unsicher machen, wurde von vielen Spielern nicht sonderlich positiv aufgenommen. Dennoch wünschen sich viele Spieler – vor allem aufgrund des gefeierten ersten Teils – seit Jahren ein Comeback der Reihe. Und nun bekundete auch ein bekannter Entwickler sein Interesse.

Hideki Kamiya würde gerne ein neues Dino Crisis entwickeln

Im Rahmen eines aktuellen Interviews (via Twisted Voxel) mit Ben Hanson, dem Gründer von MinnMax und ehemaliger Videoproduzent des Game Informer, verriet der ehemalige Capcom-Veteran Hideki Kamiya, dass er gerne die Leitung über die Entwicklung eines neuen „Dino Crisis“ übernehmen würde. Natürlich handelt es sich dabei nur um seinen Wunsch, doch aufgrund seiner Nähe zu Capcom, könnte es durchaus im Bereich des Möglichen liegen.

So war Kamiya selbst von 1994 bis 2006 ein Teil von Capcom und gilt als Schüler von „Dino Crisis“-Schöpfer Shinji Mikami. Kamiya arbeitete unter anderem am ersten „Resident Evil“ und zeichnete sich als Game Director sogar hauptverantwortlich für „Resident Evil 2“. Ebenfalls als Game Director war er auch maßgeblich an „Devil May Cry“ beteiligt.

Nachdem er Capcom verlassen hatte, gründete er das für Spiele wie „Bayonetta“ oder „Vanquish“ bekannte Studio PlatinumGames, das sich einen exzellenten Ruf im Action-Bereich erarbeitete. Nach seiner Abkehr im Oktober 2023 rief er das Studio Clovers ins Leben, das aktuell für Capcom an einem Sequel zu „Okami“ arbeiten. Sollte es also tatsächlich zu einem Comeback von „Dino Crisis“ kommen, wäre Kamiya wohl ein äußerst qualifizierter Kandidat.

Dino Crisis-Comeback steht auf der Wunschliste der Fans ganz oben

Dass sich vor allem die Fans eine Rückkehr von „Dino Crisis“ wünschen, dürfte aber auch Capcom bewusst sein. In den vergangenen Jahren holte sich das japanische Unternehmen schon öfter die Meinungen der Spieler ein. So belegte das Survival-Horrorspiel bei der „Capcom’s Super Election“ im Juni 2024 mit 80.796 Stimmen den ersten Platz, als gefragt wurde, von welcher Marke sich die Fans eine Fortsetzung oder ein neues Spiel wünschen würden.

Und dass Capcom durchaus bereit ist, alten Marken neues Leben einzuhauchen, bewies zuletzt das „Onimusha“-Franchise. Im Rahmen der Game Awards 2024 wurde mit „Onimusha: Way of the Sword“ ein brandneuer Teil der Reihe angekündigt, deren letzter Teil im März 2006 für die PS2 veröffentlicht wurde. Erscheinen soll das neue Spiel bereits im nächsten Jahr. Außerdem wurde erst vergangene Woche ein Remaster von „Onimusha 2: Samurai’s Destiny“ veröffentlicht.

Ein letztes Lebenszeichen zu „Dino Crisis“ gab es im März dieses Jahres, als bekannt wurde, dass Capcom sich den entsprechenden Markenschutz gesichert hat. Das könnte womöglich ein Zeichen sein, dass der lang gehegte Fan-Wunsch endlich in Erfüllung gehen könnte.

Wer „Dino Crisis“ nachholen möchte, hat seit Oktober 2024 die Gelegenheit dazu: Eine emulierte Version des PS1-Originals ist nämlich für die PS5 und PS4 über den Klassiker-Katalog des PS Plus Premium-Abonnements verfügbar. Zudem kann das Spiel für 9,99 Euro mittlerweile auch separat im PS Store erworben werden.

