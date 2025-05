Elden Ring Nightreign: Ist FromSoftwares Multiplayer-Experiment geglückt? Tests und Wertungen im Überblick

Am kommenden Freitag erscheint das nächste Spiel vom gefeierten Entwicklerstudio FromSoftware: Anders als zuvor handelt es sich bei „Elden Ring: Nightreign“ aber nicht um einen neuen Titel, der sich vor allem an Einzelspieler richtet. Stattdessen wagen die Japaner einen Ausflug in das Koop-Roguelite-Genre.

So begeben sich Teams aus drei Spielern zurück in die bekannten Zwischenlande und müssen sich in einer sich stetig verändernden Umgebung drei Tage und drei Nächte lang unzähligen Gefahren und gewohnt hartnäckigen Bossgegnern stellen. Zudem fällt das Gameplay im Vergleich zu den bisherigen Souls-Spielen deutlich action- und temporeicher aus. Ob das Vorhaben gelungen ist, lässt sich anhand der ersten Reviews zu „Elden Ring: Nightreign“ erahnen.

Elden Ring Nightreign: Koop-Spaß mit Solo-Hürden

Einen weiteren Hit konnte FromSoftware offenbar nicht abliefern: Aktuell weist „Elden Ring: Nightreign“ auf Metacritic einen Metascore von 78 Punkten auf, der auf 64 Tests zurückzuführen ist. Dennoch wird das Spin-off als mutiger und in vielerlei Hinsicht gelungener Titel beschrieben.

Dabei glänzt „Elden Ring: Nightreign“ den Tests zufolge vor allem im Team: Die Notwendigkeit der Zusammenarbeit dient als Schlüssel zum Erfolg und sorgt gleichzeitig für jede Menge Spielspaß. Zudem mischen sich Roguelite-Mechaniken gut in das Action-RPG ein und sorgen für einen enormen Wiederspielwert, da kein Run dem anderen gleicht. Auch das deutlich erhöhte Spieltempo kommt bei den Testern gut an und sorgt für frischen Wind. Punkten können zudem die neuen Bosskämpfe, die strategisches Denken und Teamwork erfordern.

Aus diesem Grund ist der größte Kritikpunkt des Spiels auch die Solo-Spielbarkeit. Da „Elden Ring: Nightreign“ auf Teams aus drei Spielern ausgelegt ist, stimmt die Balance für Solisten nicht mehr, die ein deutlich unausgewogeneres und somit frustrierenderes Erlebnis präsentiert bekommen. Der Verzicht auf Crossplay wird ebenfalls negativ hervorgehoben, während die Wiederverwendung von Assets bei einigen Testern die Immersion stört.

Außerdem warnen einige Kritiker vor den Roguelite-Elementen und dem geringen, dauerhaften Fortschritt, der für Fans traditioneller RPGs frustrierend sein kann. Zudem wird die Steuerung für das Plattforming als klobig empfunden, was dem neuen erhöhten Spieltempo und der größeren Bewegungsfreiheit nicht gerade entgegenkommt.

Wir haben ebenfalls schon etliche Nächte in Limveld verbracht und dabei festgestellt, dass das Spin-off sein gesamtes Potenzial vor allem in einem gut eingespielten Team entfaltet. Unsere vollständigen Eindrücke könnt ihr in unserem ausführlichen Test zu „Elden Ring: Nightreign“ nachlesen:

Test-Wertungen zu Elden Ring: Nightreign in der Übersicht

Die aktuelle Höchstwertung kommt derzeit von IGN Benelux, die 92 von 100 Punkten vergeben: „Elden Ring: Nightreign ist eine mutige und überraschend erfolgreiche Weiterentwicklung des bekannten Elden Ring. Mit diesem Koop-Ableger beweist FromSoftware, dass die Welt von Elden Ring auch in einem stärker sozialen Umfeld bestehen kann, ohne dabei an Herausforderung oder Atmosphäre einzubüßen. […]“

GamingTrend lobt das Experiment von FromSoft ebenfalls und erteilt 85 von 100 Punkten: „Elden Ring: Nightreign ist ein gewagtes Experiment, das eine rasante, wiederspielbare Mehrspieler-Erfahrung liefert, aber nur für Genre-Veteranen, die eine frische Interpretation der traditionellen FromSoftware-Formel suchen.“

Die Kollegen des Game Informer, die 80 von 100 Punkten zücken, loben vor allem das hohe Spieltempo: „Die Belohnung für meine Anstrengungen ist die Meisterschaft, das Wissen und das Adrenalin, die ich in Dutzenden von Stunden in Elden Ring aufgebaut habe – jetzt verdichtet in einem einzigen Durchlauf. Und jeder Erfolg ist so unmittelbar und glorreich wie der letzte … das Adrenalin und Dopamin einer großartigen Elden Ring-Session sind in Nightreign durchweg spürbar, und es ist aufregend zu wissen, dass man diese Gefühle theoretisch schon in 45 Minuten wieder erleben kann.“

Deutlich kritischer ist das Fazit von VGC, die lediglich 60 von 100 Punkten erübrigen: „Elden Ring: Nightreign ist ein überaus ungeschickter Versuch, Multiplayer-Chaos in eines der besten Rollenspiele aller Zeiten zu integrieren. Obwohl seine Roguelike-Elemente unterhalten mögen, führen ein Mangel an Abwechslung und ein unausgewogenes Kampfsystem letztendlich zu einem merkwürdigen Nebenschauplatz, der nicht annähernd an die Serie heranreicht, deren Namen er trägt.“

Internationale Test-Wertungen im Überblick (Auszug):

IGN Benelux – 92

CGMagazine – 90

Loot Level Chill – 90

TheGamer – 90

GAMES.CH – 87

Gamepressure – 85

GamingTrend – 85

Game Informer – 80

TechRadar Gaming – 80

PushSquare – 80

Eurogamer – 80

RPG Fan – 75

Digital Trends – 70

IGN – 70

DualShockers – 70

VGC – 60

Guardian – 60

Critical Hits – 40

Innerhalb der nächsten Stunden und Tage dürften allerdings noch weitere Reviews zu „Elden Ring: Nightreign“ eintreffen, sodass der aktuelle Metascore womöglich nicht final ist und sich noch verändern kann.

Ab dem 30. Mai 2025 wird „Elden Ring: Nightreign“ für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC erhältlich sein. Der Preload ist bereits seit heute möglich. Das Spin-off ist als Standardfassung erhältlich, die physisch oder digital für 39,99 Euro erworben werden kann, oder als digitale Deluxe Edition, die für 54,99 Euro neben einem Artbook und dem Soundtrack auch Zugriff auf zukünftige DLCs bietet. Vorbesteller erhalten zudem eine Bonusgeste.

