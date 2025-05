Elden Ring Nightreign: Wie entstand die Idee für das Spin-off? Director Ishizaki blickt zurück

Im Interview mit GamesRadar ging Game Director Junya Ishizaki auf die Arbeiten an "Elden Ring: Nightreign" ein. Unter anderem sprach er darüber, wie die Idee für das kooperative Spin-off entstand.

In dieser Woche erscheint mit „Elden Ring: Nightreign“ das neueste Projekt von FromSoftware. Spielerisch geht das japanische Studio mit „Nightreign“ neue Wege und setzt dieses Mal auf ein kooperatives Roguelike-Abenteuer.

Doch wie entstand eigentlich die Idee für das Spin-off? Diese Frage beantwortete der verantwortliche Game Director Junya Ishizaki im Gespräch mit GamesRadar. Wie Ishizaki verriet, kam die Idee zum ersten Mal im Rahmen der Arbeiten an „Dark Souls 3“ auf. Schon damals dachte der Game Director über das Konzept eines „Dark Souls“ nach, das den Fokus mehr auf die kooperative Erfahrung verlagert.

Zu mehr als losen Ideen beziehungsweise wenig ausgereiften Konzepten kam es seinerzeit aber noch nicht, wie Ishizaki betonte.

Wie Elden Ring die Ideen zusammenführte

Laut Ishizaki sorgte erst der Start der Vollproduktion von „Elden Ring“ dafür, dass sich die Ideen und Konzepte in seinem Kopf zusammenfügten. Besonders bemerkenswert sei die Größe der Welt von „Elden Ring“, sagte er, sowie die Vielfalt an Waffen und Gegnern, die das Spiel biete.

„Natürlich haben sich diese Ideen erst gefestigt, als Elden Ring bereits in voller Produktion war, und die Dinge begannen in meinem Kopf Gestalt anzunehmen“, so der Game Director weiter.

„Der Umfang der Welt von Elden Ring, die Vielfalt der Gegner, die Vielfalt der Waffen, die Vielfalt der Spieler-Builds. All das fühlte sich wie ein wirklich guter Ausgangspunkt an, um auf diesen Ideen aufzubauen und sie weiterzuentwickeln. Das ist so ungefähr der Zeitplan, wie die Konzeption dieses Spiels zustande kam“, führte der Game Director aus.

Hidetaka Miyazaki, Präsident von FromSoftware und Director von „Elden Ring“, drängte Ishizaki, die Rolle des Directors zu übernehmen. „Doch als er die Idee hatte“, sagte Ishizaki, „hatte ich keine Ahnung, dass ich zu diesem Zeitpunkt der Director sein könnte. Ich dachte nur, das könnte etwas Interessantes für uns sein.“

Überzeugt das Spin-off spielerisch?

„Elden Ring: Nightreign“ erscheint am 30. Mai 2025 und somit Ende der Woche für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Im Vorfeld der Veröffentlichung erreichten uns heute die internationalen Testwertungen. Diese machen deutlich, dass das Spin-off spielerisch zwar nicht ganz mit dem erfolgreichen „Elden Ring“ mithalten kann, mit einem Metascore von 78 aber dennoch einen Blick wert ist.

Auch wir haben den neuen Titel von FromSoftware natürlich für euch in Augenschein genommen. In unserem ausführlichen Test verraten wir euch, wo die spielerischen Stärken liegen und in welchen Bereichen „Nightreign“ nicht ganz überzeugt.

