Forza Horizon 5: Update mit PS5-spezifischen Fehlerbehebungen veröffentlicht – Changelog

Nach dem Launch von “Forza Horizon 5” auf der PS5 im vergangenen April hat das Entwicklerstudio Playground Games ein erstes plattformübergreifendes Update bereitgestellt. Die Aktualisierung umfasst technische Korrekturen sowie Anpassungen für Zubehör und Mechaniken des gefeierten Rennspiels.

Mit dem Update von „Forza Horizon 5“ wurden verschiedene Fehler behoben, die Spieler auf allen unterstützten Systemen betrafen. Besonders relevant war ein Problem bei der wöchentlichen Herausforderung in der Ingame-Wiedergabeliste, durch das Fortschritte nicht gespeichert wurden.

Auch bestimmte Auszeichnungen, darunter „Night Time Funk“ und „Eterna-lly Yours“, ließen sich bislang nicht freischalten. Laut Changelog gehört das Problem der Vergangenheit an, was auch für Bugs gilt, die einen Einfluss auf die Auszeichnungen “Time-Wyrm”, “Shooting Star” und “D is for…” hatten.

Recht allgemein ist zudem von Stabilitäts- und Leistungsoptimierungen die Rede, sowohl für PS5 als auch für Plattformen, auf denen „Forza Horizon 5“ ursprünglich erschien.

PS5-spezifische Fehlerbehebungen

Die kürzlich veröffentlichte Version von „Forza Horizon 5“ für die PS5 erhielt mehrere gezielte Anpassungen. Das gilt nicht zuletzt für die Kompatibilität mit Logitech-Lenkrädern. So wurde etwa die fehlerhafte Tastenbelegung (Drehregler und GL/GR-Tasten) beim Logitech G Pro Wheel in Verbindung mit dem RS Wheel Hub korrigiert.

Nutzer der Modelle G29, G920 und G923 können nach dem Update zuvor nicht zuordenbare Bedienelemente wie die Wählscheibe und die +/- Tasten korrekt konfigurieren. Die Kameraoptionen zum Umsehen auf dem Logitech G29 lassen sich nun zuordnen. Probleme bei der Neubelegung der Gas-/Bremstasten (R2/L2) bei Nutzung von Lenkrädern zusammen mit Pedalen sollten ebenfalls nicht mehr auftreten.

Die Sortierfunktion in der Freundesliste wurde überarbeitet und erlaubt fortan eine Filterung nach Plattform, Online-Status plus Alphabet. Der vollständige Changelog zum neuen Update von „Forza Horizon 5“ kann hier eingesehen werden.

Die neuen Versionsnummern lauten:

PS5: 1.685.019.0

Xbox One: 2.684.745.0

Xbox Series X|S: 3684.745.0

PC: 3.684.745.0

Steam: 1.684.745.0

Plattformübergreifendes Spiel mit neuen Features

Das Open-World-Rennspiel „Forza Horizon 5“ ist mittlerweile für PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erhältlich. Auf der PS5 werden alle bisherigen Inhalte unterstützt – darunter die Erweiterungen Hot Wheels und Rally Adventure – sowie spezielle Funktionen wie das adaptive Trigger-Feedback des DualSense-Controllers.

Weitere Artikel zu „Forza Horizon 5:

Mit dem Horizon-Realms-Update wurde zudem ein dynamischer Spielmodus eingeführt, der auf allen Plattformen zur Verfügung steht. Dieser erweitert die offene Spielwelt um regelmäßig wechselnde Umgebungen und Herausforderungen.

Weitere Meldungen zu Forza Horizon 5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren