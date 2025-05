MachineGames: Studio hat ein unangekündigtes Projekt eingestellt – Wolfenstein 3 gecancelt?

Das für die „Wolfenstein“-Reihe bekannte Entwicklerstudio MachineGames, das zuletzt für Bethesda an „Indiana Jones und der Große Kreis“ arbeitete, hat offenbar ein geheimes Projekt eingestellt. Handelte es sich dabei etwa um ein neues „Wolfenstein“?

Das im schwedischen Uppsala ansässige Entwicklerstudio MachineGames, das 2010 von ZeniMax Media, der Muttergesellschaft von Bethesda Softworks und somit mittlerweile auch von Microsoft übernommen wurde, war bis letztes Jahr ausschließlich für die „Wolfenstein“-Reihe bekannt.

2014 veröffentlichte das Studio mit „Wolfenstein: The New Order“ den ersten Teil der Shooter-Serie, ehe 2019 mit „Wolfenstein: Youngblood“ der letzte Ableger erschien. Zuletzt arbeitete MachineGames nämlich an „Indiana Jones und der Große Kreis“, das im Dezember 2024 für die Xbox-Konsolen sowie den PC und im April 2025 auch für die PS5 erhältlich ist.

MachineGames zieht einem mysteriösen Projekt den Stecker

Doch offenbar arbeitete das Studio hinter den Kulissen still und heimlich noch an einem weiteren Projekt, das der Öffentlichkeit nicht bekannt war. Doch die Arbeiten am Titel wurden offenbar eingestellt. Darauf ist jetzt zumindest der Twitter-Nutzer Timur222 aufmerksam geworden, wie die Kollegen von TheGamer berichten.

Demnach entdeckte der Nutzer den entsprechenden Hinweis in der LinkedIn-Biografie des Künstlers Ayagaure „Ayi“ Sánchez Dieppa, der insgesamt sieben Jahre und elf Monate bei MachineGames gearbeitet hat und im Zeitraum von 2022 Bia 2024 an einem „abgesagten, nicht angekündigten Projekt“ mitwirkte. Mittlerweile ist er als Künstler bei Valve tätig.

Um was genau es sich bei dem besagten Projekt gehandelt haben könnte, lässt sich nicht sagen. Da MachineGames mit „Wolfenstein“ und „Indiana Jones“ nur über zwei IPs verfügt, liegt es nahe, dass es sich womöglich um ein neues „Wolfenstein“, vielleicht sogar „Wolfenstein 3“, gehandelt haben könnte. Dass an „Wolfenstein 3“ gearbeitet wird, wurde bereits im Juni 2023 vermutet, nachdem das Studio Personal für einen neuen First-Person-Titel angeheuert hatte.

Indy-Erfolg dürfte Chancen auf ein neues Wolfenstein schmälern

Woran MachineGames aktuell arbeitet, ist nicht bekannt. Nachdem „Indiana Jones und der Große Kreis“ aber überaus erfolgreich war und sowohl Spieler als auch Kritiker überzeugen konnte, stehen die Chancen auf eine Fortsetzung nicht schlecht. Das deutete zuletzt auch Xbox-Chef Phil Spencer an, der im vergangenen April vor allem die Arbeit von MachineGames hervorhob und erwähnte, dass das Team es geschafft habe, „die IP von jemand anderem“ zu nehmen und „etwas so Einzigartiges“ zu kreieren.

Ein Großteil der Fans dürfte sich aber ein neues „Wolfenstein“ wünschen, nachdem der letzte Ableger schon fast sechs Jahre zurückliegt. Zudem konnte „Wolfenstein: Youngblood“, das die Spieler in die Rollen der Töchter von B. J. Blazkowicz schlüpfen lässt und auch einen Koop-Modus bietet, nicht mehr an die Erfolge der Vorgänger anknüpfen und erhielt gemischte Kritiken. Doch durch den Erfolg von Indy dürften die Chancen auf ein neues „Wolfenstein“ noch weiter gesunken sein.

