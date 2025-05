Marvel’s Wolverine: Insomniac lässt Praktikanten am PS5-Abenteuer „die Krallen wetzen“

Neben potenziellen Highlights wie „Ghost of Yotei“ oder „Intergalactic: The Heretic Prophet“, dem neuen Spiel von Naughty Dog, dürfte wohl auch „Marvel’s Wolverine“ zu den meist erwarteten PS5-Exklusivspielen zählen. Das Action-Adventure wurde ursprünglich bereits im September 2021 im Rahmen des PlayStation Showcase Events angekündigt.

Doch seitdem herrscht Funkstille. Hinter den Kulissen arbeitet Entwickler Insomniac Games zwar mit Hochdruck am Spiel, doch handfeste Details gibt es bis heute nicht. Zuletzt geriet „Marvel’s Wolverine“ im Dezember 2023 ins Gespräch, als Insomniac einem Hacker-Angriff zum Opfer fiel, woraufhin jede Menge erbeuteter Daten ins Netz gelangten.

Praktikanten arbeiten an Marvel’s Wolverine und weiteren „aufregenden“ Projekten

Dass die Arbeiten an „Marvel’s Wolverine“ aber weiter voranschreiten, bestätigt jetzt ein Social-Media-Post des Studios, die sich im diesjährigen Sommer über Unterstützung freuen können. Wie jetzt nämlich in einem Beitrag über den Kurznachrichtendienst X bekannt gegeben wurde, bekommen Schüler im Rahmen eines von PlayStation initiierten Praktikumsprogramm die Möglichkeit, sich am Spiel „die Krallen zu wetzen“.

„Willkommen, #PlayStationPraktikanten!“, eröffnet Insomniac den Beitrag. „Insomniac und SIE freuen sich, in diesem Sommer eine neue Generation von Wegbereitern bei sich begrüßen zu dürfen, die in unserem Studio an aufregenden Projekten wie Marvel’s Wolverine mitarbeiten werden! An unsere Praktikanten: Lasst uns gemeinsam die Grenzen des Spielens erweitern!“

Fans warten sehnsüchtig auf Neuigkeiten zum Spiel

In den Kommentaren äußerten die Fans vor allem einen Wunsch: „Wir brauchen Neuigkeiten zu Wolverine!!“ Doch darauf antwortete Insomniac lediglich: „Wir machen das Spiel!“ An anderer Stelle zeigte sich ein Nutzer sogar leicht verwundert: „Oje, das Wolverine-Spiel … wurde das Spiel nicht von Marvel eingestellt?“ Doch die Verantwortlichen versichern: „Nicht mal im Entferntesten. Wir entwickeln es aktiv weiter … jetzt mit einer neuen Gruppe Praktikanten, die zu uns stößt!“

Dennoch ist klar: Die Fans wollen endlich Details zum Spiel, im besten Fall etwas Vorzeigbares. Wie lange Insomniac sie noch warten lässt, ist jedoch nicht bekannt. Zuletzt äußerten sich die Entwickler Anfang April, nachdem ein X-Nutzer ebenfalls – in eher streitlustiger Manier – nach Neuigkeiten gefragt hatte und sich das Studio nach monatelanger Funkstille zu einer Antwort hinreißen ließ.

Doch auch hier hieß es lediglich: „Wir arbeiten aktiv an Marvel’s Wolverine für PS5. Wir werden Neuigkeiten zum Spiel veröffentlichen, sobald wir dazu bereit sind. Das wird immer unsere Antwort sein.“ Auch Chad Dezern, Teil des neuen Führungstrios bei Insomniac nach dem Ausscheiden von Studiogründer und Präsident Ted Price, bat die Fans im vergangenen Januar um weitere Geduld.

