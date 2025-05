MindsEye: Schwere Vorwürfe gegen Rockstar? Studio spricht von gezielter Negativkampagne

Nachdem zuletzt auch kritische Stimmen zu "MindsEye" laut wurden, äußerte sich kurz vor dem Launch Mark Gerhard, Co-CEO von Build A Rocket Boy, zum teils negativen Feedback. In diesem Zusammenhang sprach Gerhard von einer gezielten Negativkampagne und könnte sich dabei auf ein bestimmtes Unternehmen bezogen haben.

Im kommenden Monat erscheint mit „MindsEye“ das neueste Projekt des langjährigen „GTA“-Produzenten Leslie Benzies für PC und Konsolen. Obwohl das grundlegende Konzept des Action-Titels bei vielen Spielern Neugier weckt, gab es zuletzt auch vermehrt kritische Stimmen.

So veröffentlichten die Entwickler von Build a Rocket Boy zwar kürzlich ein Video, in dem sie näher auf die spielerische Umsetzung von „MindsEye“ eingingen. Ausführlichere Gameplay-Videos lassen jedoch weiterhin auf sich warten. Einige Spieler äußerten daher die Befürchtung, dass Build a Rocket Boy der Gaming-Community gezielt tiefere Einblicke in das Spiel vorenthält. Möglicherweise, um negative Reaktionen zu vermeiden.

Diese Vermutung wird durch Aussagen von Content-Erstellern und durchwachsene Preview-Berichte bestärkt, aus denen hervorgeht, dass „MindsEye“ womöglich noch nicht ganz bereit für die Veröffentlichung ist – und eine Verschiebung beziehungsweise zusätzliche Entwicklungszeit gut vertragen könnte.

Co-CEO geht von bezahlter Negativpresse aus

Auf diese Kritik reagierte Mark Gerhard, Co-CEO von Build a Rocket Boy, auf seine ganz eigene Weise. Anstatt das Feedback als möglichen Ansatzpunkt für Verbesserungen zu nutzen, sprach er auf dem offiziellen Discord-Server von einer gezielten Negativkampagne gegen „MindsEye“. Laut Gerhard gebe es gewisse Akteure, die das Scheitern des Spiels herbeiführen wollen.

Auf die Frage, ob er glaube, dass Kritiker für ihre negativen Aussagen bezahlt würden, antwortete Gerhard: „Zu 100 Prozent.“ Er ergänzte: „Man muss auch nicht lange überlegen, von wem.“

Obwohl der Co-CEO keine Namen nannte, waren sich viele Spieler schnell einig, dass er damit wohl auf Rockstar Games anspielte. Zur Erinnerung: Im Jahr 2014 nahm Leslie Benzies, langjähriger Produzent von „Grand Theft Auto“ und Präsident von Rockstar North, eine Auszeit. Als er Anfang 2016 zurückkehrte, wurde ihm der Zugang zum Büro verwehrt.

In der Folge verklagte Benzies Rockstar und behauptete, man habe ihn zum Rücktritt gezwungen und ihm stünden Millionen an nicht ausgezahlten Boni zu. Nach dem Rechtsstreit gründete er mit Build a Rocket Boy ein neues Studio, das mit „MindsEye“ nun sein erstes großes Projekt an den Start bringt.

Gerhard begründet seine Aussagen

Als er auf dem offiziellen Discord-Server auf seine Aussagen angesprochen wurde, bekräftigte Gerhard seinen Standpunkt und wies darauf hin, dass es schlichtweg Menschen gebe, die „MindsEye“ und Build A Rocket Boy scheitern sehen wollen. Dies zeige sich laut dem Co-CEO unter anderem an Bots, die unter jedem Video des Studios negative Kommentare hinterließen.

„Es gibt eine konzertierte Anstrengung einiger Leute, die nicht wollen, dass Leslie [Benzies] oder Build A Rocket Boy erfolgreich sind, und die gezielt versuchen, das Spiel und das Studio zu sabotieren. Es ist ziemlich einfach, die Bots und die wiederholten Antworten unter sämtlichen von uns veröffentlichten Inhalten zu erkennen“, erklärte Gerhard weiter.

„MindsEye“ erscheint am 10. Juni 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu MindsEye, rockstar games.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren