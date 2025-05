Persona 4: Original-Synchronsprecher bestätigt Remake – ohne daran beteiligt zu sein

Mit „Persona 5“ gelang der beliebten Rollenspielreihe von Atlus der endgültige Durchbruch im Westen. Erst im letzten Jahr wurde zudem „Persona 3 Reload“ veröffentlicht, eine Neuauflage des dritten Teils, die sich mit mehr als einer Million verkauften Einheiten in der ersten Woche zum schnellstverkauften Titel in der Geschichte von Atlus entwickelte.

Nun wünschen sich die Fans ein Remake von „Persona 4“, das ursprünglich 2008 für die PS2 veröffentlicht wurde. Eine offizielle Ankündigung gab es von Atlus bislang aber noch nicht. Doch in jüngster Vergangenheit häuften sich entsprechende Gerüchte, und jetzt lieferte ein am Original beteiligter Synchronsprecher mehr oder weniger eine Bestätigung dafür, dass sich eine „Persona 4“-Neuauflage in Entwicklung befindet.

Persona 4-Remake laut Yosuke-Sprecher in Entwicklung

Bestätigt wurde die Existenz des Remakes von Yuri Lowenthal, der in „Persona 4“ als Yosuke Hanamura zu hören ist – einer der Hauptfiguren und ein wichtiger Verbündeter des Protagonisten. In einem Beitrag (via Insider Gaming) auf dem Kurznachrichtendienst Bluesky stellte ihm ein Fan die Frage, ob er auch an der Neuauflage beteiligt sein werde, woraufhin Lowenthal eine Antwort lieferte.

„Und für diejenigen, die immer wieder fragen: Nein, ich werde für das Persona 4-Remake nicht als Yosuke zurückkehren“, erklärte der Synchronsprecher, der zuletzt auch als Peter Parker in Insomniacs „Marvel’s Spider-Man“-Reihe zu hören war. „Ich habe gefragt. Vielleicht habe ich sogar gebettelt, aber sie wollen mich nicht zurück.“ Mittlerweile hat Lowenthal seinen Post gelöscht, was ein weiterer Hinweis darauf ist, dass die Neuauflage tatsächlich existiert.

Weitere Hinweise auf ein baldiges Remake

Demnach dürfte eine offizielle Ankündigung wohl nur noch eine Frage der Zeit sein. Den letzten Hinweis, dass eine Enthüllung unmittelbar bevorstehen könnte, lieferte Atlus im vergangenen Monat selbst: Die Verantwortlichen führten ein Update an der Webseite durch, nachdem erst im März die Domain P4RE.jp gesichert wurde.

Weitere Indizien zum „Persona 4“-Remake lieferte die Sängerin Shihoko Hirata. Sie war bereits am Originalspiel beteiligt und erklärte im Februar dieses Jahres, an einem noch unangekündigten Spiel zu arbeiten, für das sie Aufnahmen im MIT Studio in Tokio vornimmt. Da ein Großteil der „Persona“-Soundtracks dort aufgenommen wurde, lag die Vermutung nahe, dass Hirata wohl etwas für die Neuauflage aufnimmt.

Erstmals ins Gespräch gebracht wurde das Remake erstmals im Februar 2024, nur eine Woche nach dem Release von „Persona 3 Reload“. Damals berichtete die bekannte Leakerin Midori, die in Atlus-Kreisen als gut informiert gilt, dass „Persona 4“ ebenfalls ein vollwertiges Remake im Stil des dritten Teils erhalten soll. Demnach könnten nicht nur die Grafik überarbeitet, sondern auch das Gameplay modernisiert werden.

