PS5: Analyst hält Preiserhöhung für wahrscheinlich, falls US-China-Zollabkommen ausbleibt

Im vergangenen April machte Nintendo den Anfang und kündigte eine Preiserhöhung für Switch 2-Zubehör in den USA an. Und auch Microsoft zog Anfang Mai nach und verkündete, die Preise für Xbox Series X und S, Zubehör und Spiele zu erhöhen. Dadurch wurde die Hardware in Nordamerika im Schnitt um 100 US-Dollar teurer.

Sony hingegen hält bislang die Füße still, hatte aber auch erst Mitte April mit Preisanpassungen in verschiedenen Regionen reagiert. Dennoch zieht der PlayStation-Hersteller weitere Erhöhungen in Erwägung. Und wie der bekannte Analyst Daniel Ahmed jetzt bekannt gegeben hat, könnte dieser Fall unter gewissen Umständen auch tatsächlich eintreten.

Analyst erwartet Preisanstieg und erklärt Days of Play-Angebote

Ahmed, der als Director of Research and Insights für das Marktforschungsunternehmen Niko Partners tätig ist, dass sich vor allem auf die Videospielmärkte in Asien und dem Nahen Osten spezialisiert hat, hat jetzt in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X seine Einschätzung geteilt, dass weitere Preiserhöhungen für die PS5 wahrscheinlich sind.

Entscheidend seien jedoch die Zollverhandlungen zwischen den USA und China. Sollte man bis August keine Einigung erzielen, dürfte ein weiterer Preisanstieg wohl erneut ein Thema sein. „Sony hat die Preise in einigen Märkten bereits erhöht und zieht weitere Anstiege in Betracht. Sollte bis zum 14. August kein US-China-Abkommen zustande kommen, ist eine Preiserhöhung wieder im Gespräch“, so Ahmed.

In seinem X-Beitrag sprach er außerdem die diesjährigen Days of Play an: Dank des Events bietet Sony die PS5-Konsolen derzeit deutlich günstiger an. Hierzulande können Käufer etwa 100 Euro sparen. Laut Ahmed sei das aber nur möglich, da Sony vor dem Inkrafttreten der Zölle die Lagerbestände aufgestockt hat und aktuell eine 90-tägige Aussetzung der Zölle herrscht.

„Angesichts der Lagerbestände vor den Zöllen, der 90-tägigen Zollpause und der Wiederaufnahme der Lieferungen kann Sony diesen Monat Angebote machen“, erklärte der Analyst.

Sony muss 100 Milliarden Yen aufgrund der Zollsituation kompensieren

Weshalb Sony weitere Preiserhöhungen für die PS5 in Betracht zieht, erklärte Sonys Finanzvorstand Lin Tao bereits Mitte Mai. Im Zuge der Bekanntgabe der jüngsten Quartalsergebnisse erklärte Tao, dass das Unternehmen 100 Milliarden Yen aufbringen muss, um die Auswirkungen der aktuellen Zollsituation kompensieren zu können. Umgerechnet entspricht das etwa 685 Millionen US-Dollar.

Sollte ein Preisanstieg drohen, könnte dieser außerdem über 200 US-Dollar betragen. Das prognostizierte David Gibson von MST Financial zu Beginn dieses Monats. Der Grund: Anders als Microsoft sei Sony nicht dazu bereit, die Zollkosten zu übernehmen, weshalb die Preise deutlich ansteigen könnten. Einem Bericht der Consumer Technology Association (CTA) zufolge könnten Videospielkonsolen durchschnittlich sogar 428 US-Dollar teurer werden.

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren