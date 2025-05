Switch 2: Erste Konsolen bereits im Umlauf – doch frühzeitiges Spielen ist nicht möglich

Die Switch 2 wird in der nächsten Woche erscheinen, doch erste Konsolen sind bereits im Umlauf. Doch wie die frühzeitigen Besitzer des Nintendo-Systems feststellen mussten, lässt sich bis zum Launch am 5. Juni offenbar nicht damit spielen.

Kommende Woche ist es endlich so weit: Am Donnerstag, dem 5. Juni 2025, wird die Switch 2 ihren weltweiten Launch feiern. Allerdings sind die ersten Exemplare der neuen Nintendo-Konsole bereits im Umlauf und so sind im Netz bereits Fotos und Videos aufgetaucht, die die Switch 2 im privaten Besitz zeigen.

Doch offensichtlich können die frühzeitigen Eigentümer noch nicht sonderlich viel mit der Konsole anfangen – zumindest das Spielen ist aktuell noch nicht möglich. Und höchstwahrscheinlich wird sich daran auch bis zum offiziellen Marktstart in der nächsten Woche nichts ändern.

Bereits gestern veröffentlichte der YouTube-Account a2dubai ein kurzes Unboxing-Video, das vom bekannten X-Nutzer Wario64 entdeckt wurde. Obwohl in dem Video nicht viel zu sehen war und lediglich die obere Klappe der Verpackung geöffnet wurde, sorgte Nintendo umgehend dafür, dass es aufgrund eines Urheberrechtsanspruchs entfernt wurde.

Interessanter ist jedoch die Tatsache, dass a2dubai auf einen Kommentar unter dem Video antwortete und erklärte, dass er die Switch 2 noch nicht nutzen könne, da sie gesperrt sei und zunächst ein Update benötige, um zu funktionieren. Eine zweite Person, die ebenfalls schon im Besitz der neuen Nintendo-Konsole ist, meldete sich zudem bei Wario64.

Zwar wolle sie darauf verzichten, Bilder zu teilen, stellte jedoch klar, dass sich die Konsole einschalten lasse. Als sie jedoch versuchte, ein altes Switch-Spiel zu starten, erhielt sie die Meldung „Bitte stellen Sie eine Verbindung zum Internet her und aktualisieren Sie Ihr System.“ Ob das lediglich auf Switch-Titel zutrifft, die zunächst womöglich ein Update voraussetzen, ist nicht bekannt.

Erste Exemplare von „Mario Kart World“ oder anderen Switch 2-Spielen scheinen noch nicht im Umlauf zu sein. Die Kollegen von NintendoLife halten es jedoch für wahrscheinlicher, dass Nintendo die Konsolen einfach nur „bis zu einem bestimmten Datum und Zeitpunkt quasi gesperrt“ hat. Die ersten Fotos von Switch 2-Konsolen und -Spielen in den Regalen von US-Händlern tauchten übrigens schon am Montag auf.

Nintendo ergreift in Japan Maßnahmen gegen Scalper

Der Großteil der Spieler wird die Switch 2 ohnehin erst ab dem 5. Juni ausprobieren können. Hierzulande wird die neue Nintendo-Konsole ab dem besagten Datum für 469,99 Euro erhältlich sein. Für 509,99 Euro steht außerdem ein Bundle mit einer digitalen Version von „Mario Kart World“ zur Verfügung. Vorbestellungen sind bereits seit letztem Monat möglich, doch die Konsolen sind fast überall vergriffen – lediglich vereinzelte Kontingente scheinen kurzfristig immer wieder mal verfügbar zu sein.

Wer bislang noch keine Konsole vorbestellen konnte, sollte in der nächsten Woche im lokalen Einzelhandel sein Glück versuchen. Um den unliebsamen Scalpern einen Strich durch die Rechnung zu machen, hat Nintendo zudem schon Maßnahmen ergriffen – zumindest in Japan. Dort arbeitet der Hersteller mit bekannten Marktplätzen zusammen, um den Verkauf nicht autorisierter Geräte zu verhindern. Besonders strikt agiert Yahoo! Auction: Hier gilt die Switch 2 bis auf Weiteres als „verbotener Artikel“.

