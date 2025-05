The Last of Us Part 2 Remastered: Serie verhilft dem Spiel zu unglaublichem Verkaufsschub – Bericht

The Last of Us Part 2 Remastered:

Die zweite Staffel der Serienadaption von „The Last of Us“ hat angeblich die Verkäufe von „The Last of Us: Part 2 Remastered“ kräftig angekurbelt. Das geht jetzt zumindest aus einem Bericht des Marketinganalysten Chris Colombo hervor.

Am 14. April 2025 feierte die erste Episode der zweiten Staffel von „The Last of Us“ hierzulande ihre Premiere, während die siebte und somit finale Folge am vergangenen Montag ausgestrahlt wurde. Damit ist für die Serienadaption von Naughty Dogs erfolgreichem PlayStation-Spiel vorerst Schluss. Eine drittel Staffel wurde bereits bestätigt, doch der Produktionsstart ist voraussichtlich erst für das nächste Jahr vorgesehen.

Und auch wenn die Zuschauerzahlen der zweiten Staffel in den USA laut HBO nicht mit denen der ersten Season mithalten konnten, scheint die Serie noch einen anderen positiven Aspekt mit sich zu bringen: Neuesten Berichten zufolge bekamen die Verkaufszahlen des PS5- und PC-Spiels „The Last of Us: Part 2 Remastered“ einen kräftigen Schub.

Zweite Staffel von The Last of Us als plattformübergreifendes „Ökosystem“

Das berichtet jetzt zumindest der Marketinganalyst Chris Colombo, der die zweite Staffel von „The Last of Us“ in einem LinkedIn-Beitrag nicht nur als erfolgreiche Serie, sondern als „ganzes Ökosystem“ bezeichnete, dass „über sieben Episoden hinweg messbaren kulturellen Mehrwert und kommerziellen Aufschwung generierte – über alle Plattformen hinweg“.

Demnach sollen über den siebenwöchigen Ausstrahlungszeitraum der zweiten Staffel „schätzungsweise“ mehr als zwei Millionen Einheiten von „The Last of Us: Part 2 Remastered“ verkauft worden sein. Offiziell bestätigt sind diese fast schon unglaublichen Zahlen allerdings nicht. Die Kollegen von Insider Gaming haben Sony aber bereits um eine Bestätigung der Verkaufszahlen gebeten.

Beeindruckende Zahlen auch abseits der Videospiel-Verkäufe

Colombo hat in seinem Bericht aber noch weitere, beeindruckende Zahlen bekannt gegeben. So soll die zweite Staffel insgesamt über 20 Millionen Einzelzuschauer angelockt haben, was für HBO einem Abonnentenwert von etwa 72 Millionen US-Dollar entspricht. Dazu gesellt sich ein Werbeumsatz in Höhe von 17,5 Millionen US-Dollar. Zudem sei „The Last of Us“ in diesem Quartal weltweit eine der leistungsstärksten Serien auf allen Plattformen – trotz des Rückgangs der Live-Zuschauerzahlen im Vergleich zur ersten Staffel.

Darüber hinaus sorgte die Serie auch in den sozialen Medien für jede Menge Aufsehen: Laut Colombo wurde das „The Last of Us“-Hashtag allein auf TikTok mehr als zehn Milliarden Mal aufgerufen. Dabei sorgte vor allem die zweite Episode aufgrund der Szene mit Abby und Joel für einen Spitzenmoment, während Episode 5 zu zahllosen Edits von Ellie und Dina führte, die weltweit auf Plattformen wie Instagram oder Tumblr trendeten.

