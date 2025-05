The Last of Us Staffel 2: Merkwürdige Szene aus dem Finale schaffte es nicht ins Spiel, verrät Druckmann

The Last of Us Staffel 2:

In dieser Woche flimmerte das Finale der zweiten Staffel von „The Last of Us“ über die Bildschirme und verwunderte Zuschauer und auch Kenner des Videospiels mit einer merkwürdigen Szene. Die Hintergründe dazu lieferte jetzt Showrunner und Schöpfer Neil Druckmann.

Am vergangenen Montag fand die zweite Staffel von „The Last of Us“ ihr Ende, als die siebte und somit finale Folge hierzulande Premiere feierte. Die Episode endete mit einem Cliffhanger und lässt Fans nun gespannt auf die dritte Season warten, die von den Verantwortlichen bereits Anfang April offiziell angekündigt wurde.

Vorerst bleibt also nur, das Gesehene zu verarbeiten, und so haben auch die Macher bereits ausführlich über das Staffelfinale gesprochen. Doch vor allem eine Szene sorgte für Verwunderung unter den Zuschauern – und unter Kennern der Vorlage. Denn im Spiel ist sie nicht zu finden. Ursprünglich war sie jedoch dafür vorgesehen, wie Neil Druckmann verraten hat.

Achtung, Spoiler: Die folgenden Abschnitte enthalten Details zur siebten Folge der zweiten Staffel von „The Last of Us“. Lesen auf eigene Gefahr!

Diese Szene sorgte für Verwunderung

Die besagte Szene, die nicht nur für Verwirrung, sondern teils auch für Kritik sorgte, war zum Ende der Episode zu sehen: Auf der Suche nach Abby versucht Ellie zum Aquarium zu gelangen und entdeckt mehrere WLF-Soldaten und ihren Anführer Isaac, die sich mit Booten zur Insel der Seraphiten begeben. Was dort passiert, erlebten Spieler der Vorlage bereits aus der Sicht von Abby.

Ellie stibitzt kurzerhand ein zurückgelassenes Boot und versucht das Aquarium zu erreichen, wird jedoch aufgrund des Sturms und einer Flutwelle über Bord geworfen und – was für ein Zufall – auf der Seraphiten-Insel angespült. Dort wird sie kurzerhand von einer Gruppe der Fanatiker aufgespürt, die sie an einen Baum hängen und mit einer Sichel lynchen wollen.

Als jedoch ein Alarm ertönt, der denn Angriff der WLF auf das Seraphiten-Dorf signalisiert, lassen verlieren sie das Interesse an Ellie und lassen von ihr ab. Ellie begibt sich daraufhin zurück zum Boot und fährt – während des nach wie vor anhaltenden Sturms – zum Aquarium, das sie dann auch problemlos erreicht.

Druckmann erklärt, warum die Szene im Spiel fehlte

Letztendlich erscheint diese Szene in vielerlei Hinsicht durchaus merkwürdig, doch wie Neil Druckmann, Schöpfer von „The Last of Us“ und Showrunner der Serie, auf einer Pressekonferenz (via ScreenRant) verraten hat, sollte genau diese Szene ursprünglich auch im Spiel vorkommen. Doch aus Produktions- und Tempo-Gründen habe man sich dazu entschieden, darauf zu verzichten.

„Ich möchte dazu noch anfügen, dass das Hinzufügen von Inhalten, die aus dem Spiel gestrichen wurden, manchmal erfordert, dass man wiederum andere Inhalte entfernt, die eigentlich im Spiel waren“, erklärte Druckmann.

„Diese Szene, in der Ellie auf die Seraphiten-Insel verschlagen wird und beinahe selbst gelyncht wird, war ursprünglich im Spiel. Wir haben sie aber aus Gründen des Produktionsablaufs und des Tempos herausgeschnitten. Dann hatten wir jetzt drei schreckliche Dinge hintereinander: diese Sequenz, Alice [der Hund aus Abbys Gruppe] und dann Mel. In unserem Gespräch dachten wir uns, das ist wahrscheinlich ein Gräuel zu viel.“

