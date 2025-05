The Order 1886: Samt Multiplayer – Entwickler hatten für Fortsetzung(en) große Pläne

Eine Fortsetzung von “The Order: 1886" war in Arbeit und hätte einen Modus umfasst, der im ersten Teil noch fehlte. Ein Entwickler gewährt Einblicke in die damaligen Pläne.

Im Februar 2015 brachten Sony Interactive Entertainment und das zuständige Entwicklerstudio Ready at Dawn das Third-Person-Actionspiel “The Order: 1886” auf den Markt. Auffallend war die cineastische Inszenierung, die allerdings zulasten des Gameplays ging. Entsprechend fielen die Kritiken aus.

Ein Nachfolger von “The Order: 1886” war dennoch in Planung und hätte Features erhalten, die im ersten Teil noch fehlten.

Größere Kämpfe und ein geplanter Multiplayer-Modus

Ru Weerasuriya, einst Creative Director beim inzwischen geschlossenen Ready at Dawn, sprach in einem Interview mit Julien Chieze (via VGC) über die Fortsetzungspläne, die sich in der frühen Konzeptphase befanden. Demnach sollte der Nachfolger von “The Order: 1886” intensivere Gefechte und erstmals einen Mehrspielermodus bieten.

Die Mehrspieler-Gefechte waren schon für den ersten Teil angedacht, wurden aber zwischenzeitlich verworfen. Letztlich habe Weerasuriya einen zehnseitigen Pitch für ein weiteres Spiel verfasst, der weitaus größere Kämpfe sowie kompetitives oder kooperatives Gameplay vorsah.

Die Fortsetzung von “The Order: 1886” sollte nicht nur technisch ambitionierter, sondern auch inhaltlich umfangreicher ausfallen. Weerasuriya plante sogar zwei Nachfolgetitel: „The Order: 1891“ und „The Order: 1899“. Obwohl nur ein direkter Nachfolger konkret im Gespräch war, entwarf er eine übergeordnete Erzählstruktur für eine mögliche Trilogie.

Einzelne Geschichten des Franchises sollten sogar bis in das 20. Jahrhundert reichen. Tatsächliche Entwicklungsarbeiten über die Pitch-Phase hinaus fanden offenbar nicht statt.

Gründe für die Einstellung des Projekts

Warum blieb es bei den Plänen? Laut Weerasuriya war einer der entscheidenden Faktoren für den Verzicht auf eine Fortsetzung die verhaltene Resonanz auf das erste Spiel. Bereits zuvor äußerte sich Andrea Pessino, Mitbegründer von Ready at Dawn, zur damaligen Entscheidung, die Entwicklung nicht fortzusetzen:

“The Order: 1886” spielt in einem alternativen, viktorianischen London, in dem technischer Fortschritt und mythologische Elemente miteinander verschmelzen. Spieler übernahmen die Rolle von Galahad, einem Mitglied eines Elite-Ordens, der mit experimentellen Waffen gegen sogenannte Halbblut-Bestien kämpfte. Die durchschnittliche Bewertung des Spiels auf Metacritic liegt bei 63 Punkten, während mehr als 45.000 Nutzer im PS Store im Schnitt 4,28 von 5 Sternen vergaben.

Was haltet ihr von einer Fortsetzung des mittlerweile zehn Jahre alten “The Order: 1886”? Würdet ihr ein solches Projekt begrüßen?

Weitere Meldungen zu The Order: 1886.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren