Atomfall: Story-Erweiterung Wicked Isle erhält Release und Trailer

Mit „Atomfall“ etablierte das britische Entwicklerstudio Rebellion, die sich in der Vergangenheit vor allem durch die „Sniper Elite“-Reihe einen Namen machten, mit Erfolg eine brandneue Marke. So konnte das Survival-Action-Spiel bereits am ersten Wochenende nach der Veröffentlichung am 24. März die Marke von einer Million verkauften Einheiten erreichen – ein historischer Erfolg in der Geschichte der Entwickler.

Und nun geht das Abenteuer in der alternativen Version des ländlichen Nordenglands, das 1957 von einer nuklearen Katastrophe heimgesucht wurde, weiter: Rebellion hat den Release-Termin für die bereits angekündigte Story-Erweiterung „Wicked Isle“ enthüllt sowie einen ersten Trailer veröffentlicht. Und allzu lange müssen sich die Spieler nicht mehr gedulden.

Wicked Isle führt Anfang Juni nach Midsummar Island

Bereits ab dem 3. Juni wird „Wicked Isle“ für „Atomfall“ erhältlich sein. Spieler können sich unter anderem auf einen völlig neuen und durch Folk-Horror-Elemente inspirierten Schauplatz mit eigenen Charakteren und Feinden freuen. Außerdem warten neue Waffen, Fähigkeiten und Gegenstände. Zudem eröffnet die Erweiterung eine Vielzahl von neuen Handlungssträngen, die sogar weitere Enden für das Hauptspiel ermöglichen.

„Midsummer liegt in der Nähe der Atomkraftanlage Windscale, und daher sind die Infektionswerte sowohl bei den Menschen als auch in der Umwelt höher als auf dem Festland“, so Ben Fisher, Head of Design bei Entwickler Rebellion. „Du wirst auf neue feindliche Fraktionen treffen, darunter Piratenbanditen und infizierte Druiden.“

„Um dein Überleben zu sichern, gibt es auf der Insel neue Waffen zu finden, darunter eine verheerende Blunderbuss-Schrotflinte, ein neuer Bogen, ein Entermesser, Dolche und den Bienenhüterstab. Du wirst auch neue Fähigkeiten erwerben können, die dir bei deiner Suche helfen, sowie einen verbesserten Metalldetektor, der es dir ermöglicht, noch mehr Beuteverstecke zu finden.“

DLC ist Teil der Deluxe Edition und auch separat erhältlich

Um die Reise nach Midsummar Island antreten zu können, müssen Spieler mit dem Bootsführer am Steg in Wyndham Village sprechen. Der hat nicht nur erste Informationen über die Insel parat, sondern gewährt auch den ersten Hinweis, der die neue Handlung ins Rollen bringt.

Wer bereits die Deluxe Edition von „Atomfall“ erworben hat, erhältlich kostenlosen Zugriff auf die „Wicked Isle“-Erweiterung. Alternativ lässt sich auch das Deluxe Upgrade Pack für 24,99 Euro erwerben, das neben dem Zusatzinhalt auch zwei Versorgungspakete bietet. Natürlich wird der DLC aber auch separat für 19,99 Euro erhältlich sein. Xbox- und PC-Spieler, die ein aktives Game Pass-Abo besitzen, erhalten zudem einen zehnprozentigen Rabatt.

Ob in Zukunft noch ein weiterer, umfangreicher DLC für „Atomfall“ erscheinen wird, ist bislang nicht bekannt. Ursprünglich wurde allerdings nur „Wicked Isle“ angekündigt. Fans, die sich mehr wünschen, können sich aber womöglich auf eine Fortsetzung freuen: Wie Rebellion-CEO Jason Kingsley bereits durchblicken ließ, ziehe man einen Nachfolger oder Spin-offs durchaus in Betracht.

Weitere Meldungen zu Atomfall.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren