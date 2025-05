Black Panther: Marvel-Spiel eingestellt – EA zerschlägt Entwicklerstudio Cliffhanger Games

Im Juli 2023 hat Electronic Arts groß das neue Superhelden-Game „Black Panther“ angekündigt, das beim damals neu gegründeten Entwicklerstudio Cliffhanger Games in Seattle entstehen sollte. Die Verantwortlichen von EA und Cliffhanger haben großes versprochen. Genauer sollten sich Fans auf ein Story-getriebenes Singleplayer-Abenteuer freuen können – allerdings wird daraus nun nichts mehr, denn Projekt und Studio sind offiziell Geschichte.

Dies geht aus einem Bericht der Kollegen von IGN hervor, die von jenen Vorkommnissen gehört haben. Das wären jedoch nicht alle schlechten Neuigkeiten, denn im selben Atemzug habe Laura Miele, Präsidentin von EA Entertainment, weitere Kürzungen und Entlassungen verkündet. Miele habe diese Maßnahmen in einer E-Mail damit begründet, der Konzern müsse seinen Fokus schärfen und die kreative Energie „auf die wichtigsten Wachstumschancen“ fokussieren.

Nach Black-Panther-Aus: EA Motive verantwortet wohl Marvel-Games

Damit verlieren nun weitere Angestellte von Electronic Arts ihre Jobs. Von diesen Einsparungsmaßnahmen sollen vor allem die Mobile Teams und die zentralen Teams des Unternehmens betroffen sein. IGN geht jedoch davon aus, dass nicht erneut 300 Stellen betroffen sein. So viele Mitarbeiter haben während der letzten Entlassungswelle ihre Arbeitsstellen verloren. Eine konkrete Zahl wollte EA auf Nachfrage nicht nennen.

Laut Laura Miele wolle sich Electronic Arts auf eine Hand voll bekannter Franchises konzentrieren: „Apex Legends“, „Battlefield“, „Die Sims“ und „Skate“. Darüber hinaus versicherte Miele, der Videospielkonzern weiterhin auf das dritte „Star Wars Jedi“-Game und das „Iron Man“-Spiel von Motive setzen werde. IGN geht im Bericht davon aus, dass letztgenanntes Studio weitere Marvel-Games verantworten soll. Der Deal zwischen EA und Marvel umfasse drei Spiele.

Des Weiteren sollen sich aktuell in Entwicklung befindliche Mobile-Games sicher sein, ebenso wie das kommende „Mass Effect“-Spiel von BioWare. Es ist bereits die dritte Entlassungsrunde bei Electronic Arts in diesem Jahr.

Im Verlauf der E-Mail bezeichnete Laura Miele die jüngsten Entscheidungen als schwer. „Sie betreffen Menschen, mit denen wir gearbeitet, von denen wir gelernt und mit denen wir echte Momente geteilt haben. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um sie zu unterstützen – einschließlich der Suche nach Möglichkeiten innerhalb von EA, wo wir bereits erfolgreich Menschen in neue Rollen vermittelt haben.“

Bereits in der Vergangenheit war Electronic Arts darum bemüht, die von Entlassungen betroffenen Mitarbeiter innerhalb des Konzerns in anderen Funktionen unterzubringen. Diese Bestrebungen seien bereits oft von Erfolg gekrönt gewesen. Das soll vor allem daran liegen, dass andere Teams oft vergrößert werden, während andere schrumpfen. Laut Game File soll EA dieses Jahr 800 Mitarbeiter mehr beschäftigen als noch zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2024.

Was ist eure Meinung zum „Black Panther“-Aus und der Schließung von Cliffhanger Games?

