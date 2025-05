Black Panther: So sah EAs gestrichenes Marvel-Spiel aus – Leak liefert Details und Konzeptbilder

EA hat das „Black Panther“-Spiel von Cliffhanger Games eingestellt und das Studio geschlossen. Jetzt sind durch einen Leak Details und Konzeptzeichnungen aufgetaucht, die verdeutlichen, was den Spielern entgeht.

Vor etwa zwei Jahren, im Juli 2023, kündigte Electronic Arts ein neues Superhelden-Abenteuer im bekannten Marvel-Universum an: das „Black Panther“-Spiel. Dafür war das damals frisch gegründete Studio Cliffhanger Games zuständig, das eine vielversprechende Einzelspieler-Erfahrung mit Fokus auf die Story versprach.

Doch daraus wird nichts mehr: Bereits letzte Nacht erreichte uns ein entsprechender Bericht, dass EA dem Projekt den Stecker gezogen hat. Im Zuge dessen wurde außerdem auch Cliffhanger Games geschlossen, während EA Entertainment-Präsidentin Laura Miele weitere Kürzungen und Entlassungen bestätigte.

Doch was hätten die Spieler von „Black Panther“ genau erwarten können? Durch einen Leak haben im Nachgang erste Details zum eingestampften Abenteuer ihren Weg ins Netz gefunden – ebenso wie einige Konzeptzeichnungen, die einen ungefähren Eindruck davon vermitteln, wie das Spiel wohl hätte aussehen sollen.

T’challa, Azari und die Skrulls

Geteilt wurden die Bilder vom X-Nutzer notfunEman, die laut seinen eigenen Angaben aus einer vertraulichen Umfrage von Publisher Electronic Arts stammen sollen. Zudem behauptet der Leaker, dass den Teilnehmern der Umfrage auch eine Szene aus dem „Black Panther“-Spiel gezeigt wurde, in denen T’challas Sohn Azari in einem rituellen Kampf gegen seinen Vater antritt – nicht unähnlich der Szene im Film.

Zudem war zu sehen, wie der Kampf schließlich von einem ankommenden Skrull-Schiff unterbrochen und T’challa im Anschluss gefangen genommen wurde. Demnach sollte die aus dem Marvel-Universum bekannte außerirdische Spezies, die für ihre Fähigkeit zur Gestaltwandlung bekannt sind, als gegnerische Fraktion dienen. Azari sollte zudem einer von mehreren spielbaren Charakteren sein.

EAs Zukunftspläne: Weniger Spiele, mehr Fokus

Die genauen Gründe, weshalb Electronic Arts die Entscheidung getroffen hat, die Entwicklung von „Black Panther“ einzustellen, sind nicht bekannt. Präsidentin Miele hatte in einer E-Mail lediglich erklärt, dass man beschlossen habe, „seinen Fokus zu schärfen und seine kreative Energie auf die größten Wachstumschancen zu konzentrieren“.

So will man sich zukünftig auf eine Reihe bekannte Marken konzentrieren. Dazu zählen laut Miele „Apex Legends“, „Battlefield“, „Die Sims“ und „Skate“. Allerdings sollen sich auch weiterhin das dritte „Star Wars: Jedi“-Abenteuer von Respawn Entertainment und das „Iron Man“-Spiel von Motive in Entwicklung befinden. IGN zufolge soll Motive außerdem noch weitere Titel im Marvel-Universum verantworten. Demnach umfasse der Deal zwischen EA und Marvel drei Spiele.

Wer trotzdem in die Rolle von Black Panther schlüpfen möchte, bekommt dazu im kommenden „Marvel 1943: Rise of Hydra“ die Gelegenheit. Für die Entwicklung sind „Uncharted“-Schöpferin Amy Hennig und das Studio Skydance New Media verantwortlich. Ursprünglich sollte das Spiel noch dieses Jahr erscheinen, doch vor wenigen Wochen wurde eine Verschiebung auf Anfang 2026 bekannt gegeben, um das „bestmögliche Erlebnis“ zu bieten.

